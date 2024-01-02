«Торонто» отправил Самсонова в АХЛ. Он пропускает 3,94 гола за игру при 86,2% сэйвов в 15 матчах в сезоне НХЛ
«Торонто» отправил вратаря Илью Самсонова в АХЛ.
Ранее российский голкипер прошел процедуру драфта отказов, откуда его не забрали.
Сообщалось, что Илья Самсонов вряд ли сыграет в матчах за «Торонто Марлис». Вратарь сосредоточится на работе с тренерами вратарей команды и персоналом клуба. Голкиперу предоставят неделю для перезагрузки.
В нынешнем сезоне Самсонов провел 15 игр в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 7 побед, пропуская в среднем 3,94 шайбы и отражая 86,2% бросков.
Договор вратаря с кэпхитом 3,55 миллиона долларов рассчитан до завершения текущего сезона.
«Торонто» выставил Самсонова на драфт отказов. Почему и что дальше?