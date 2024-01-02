Олимпийский комитет Украины отказался от денег из фонда МОК после частичного допуска россиян
Олимпийский комитет Украины не использует средства из фонда солидарности МОК.
По словам главы НОК Украины Вадима Гутцайта, причина такого решения – частичный допуск российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.
«Она [история с фондом] была, когда россияне не были допущены, и к тому времени фонд предоставлял нам средства. Когда они были допущены к международным соревнованиям, я предложил исполкому, что если их допускают, то мы не можем брать средства в МОК. И все меня поддержали.
Благодаря кабинету министров, министерству финансов на следующий год спортсмены обеспечены полностью. На закупку оборудования, экипировки, тренировочных сборов. Поэтому в этом нет смысла, но это и не нужно», – сказал Гутцайт.