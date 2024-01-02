Олимпийский комитет Украины отказался от денег из фонда МОК после частичного допуска россиян

Теги МОК Олимпийская сборная России НОК Украины Вадим Гутцайт деньги Легкая атлетика

Олимпийский комитет Украины не использует средства из фонда солидарности МОК.

По словам главы НОК Украины Вадима Гутцайта, причина такого решения – частичный допуск российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

«Она [история с фондом] была, когда россияне не были допущены, и к тому времени фонд предоставлял нам средства. Когда они были допущены к международным соревнованиям, я предложил исполкому, что если их допускают, то мы не можем брать средства в МОК. И все меня поддержали.

Благодаря кабинету министров, министерству финансов на следующий год спортсмены обеспечены полностью. На закупку оборудования, экипировки, тренировочных сборов. Поэтому в этом нет смысла, но это и не нужно», – сказал Гутцайт.

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15 комментариев
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От денег отказались? Сильный ход! )))
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"украина" и "отказ от денег" в одном предложении? Значит, хотят выбить больше денег, иначе не бывает у них
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О как. Однако. В МОК, наверное, волосы на голове рвут от такого нахальства..
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Откажитесь от участия, бойцы никчёмные! Отказаться от денег, когда их уже пообещали в другом месте это не подвиг 🤡😄
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Базара нет, когда уже наворованы западные миллиарды, а на предлагаемую сумму не купишь даже пару каких-нибудь "бредли", вечным попрошайкам можно проявить принципиальность
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Слабо верится, чтоб попрошайки от денег отказались.
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+2
Ответ Sutekh Hexen
Комментарий скрыт
Ничего себе инфляция - раньше и за 15 рублей работали =(
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Зато МВФ вам транши может давать не стесняясь.
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Это уже перемога?
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Ответ Sutekh Hexen
Комментарий скрыт
Платить готов тут каждому?
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