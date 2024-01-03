Наместников впервые в НХЛ сделал 3 передачи за матч – против «Тампы». У него 20 очков и «+18» в 33 играх

Теги Тампа-Бэй НХЛ Владислав Наместников Виннипег Хоккей

Владислав Наместников впервые в НХЛ сделал 3 передачи за матч – против «Тампы».

Форвард «Виннипега» сделал ассистентский хет-трик в игре регулярного чемпионата НХЛ против своего бывшего клуба (4:2). 

В активе россиянина стало 20 (4+16) очков в 33 играх в текущем сезоне при полезности «+18» (третий показатель в «Джетс»). 

Сегодня Наместников (16:35, 2:12 – в большинстве, 1:35 – в меньшинстве, «+3») нанес 2 броска мимо створа, применил 1 силовой прием, сделал 1 блок и 1 перехват. 

7 комментариев
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Жаль, что этот парень больше не в Тампе…
Им сейчас явно не хватает таких трудяг
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+3
Ответ Кино Музыка
Нашел свою команду.
Пипец, чел после Тампы уже успел сменить 6 команд (также было возвращение в Тампу).
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Ответ Ульян Реактивный
Жаль, что этот парень больше не в Тампе… Им сейчас явно не хватает таких трудяг
именно, отдали кучу активов за всяких жано, а толку чуть, хорошо если в плоф попадут
+1
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+1
Ответ Кино Музыка
Нашел свою команду.
Да, Тампу) Если без шуток, то, действительно, красавчик!
+2
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Нашел свою команду.
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с таким вратарём, мы ещё увидим Владика в плей-офф
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«+18» (третий показатель в «Джетс»)
так там эти двое, у которых лучше плюсминус пара дефов в топе нхл, только у Хьюза ванкуверского больше) Наместников в целом 8й лиге, а из нападающих больше плюсов только у Баркова. из наших в топ 20 еще только Замула, отличный сезон в Филе выдающий
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