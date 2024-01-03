Наместников впервые в НХЛ сделал 3 передачи за матч – против «Тампы». У него 20 очков и «+18» в 33 играх
Владислав Наместников впервые в НХЛ сделал 3 передачи за матч – против «Тампы».
Форвард «Виннипега» сделал ассистентский хет-трик в игре регулярного чемпионата НХЛ против своего бывшего клуба (4:2).
В активе россиянина стало 20 (4+16) очков в 33 играх в текущем сезоне при полезности «+18» (третий показатель в «Джетс»).
Сегодня Наместников (16:35, 2:12 – в большинстве, 1:35 – в меньшинстве, «+3») нанес 2 броска мимо створа, применил 1 силовой прием, сделал 1 блок и 1 перехват.
Им сейчас явно не хватает таких трудяг
так там эти двое, у которых лучше плюсминус пара дефов в топе нхл, только у Хьюза ванкуверского больше) Наместников в целом 8й лиге, а из нападающих больше плюсов только у Баркова. из наших в топ 20 еще только Замула, отличный сезон в Филе выдающий