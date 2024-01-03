Овечкин вышел на чистое 7-е место в истории НХЛ по очкам за одну франшизу (1507), обогнав Бурка

Александр Овечкин вышел на 7-е место в истории НХЛ по очкам за одну франшизу.

Капитан « » забросил шайбу в матче регулярного чемпионата с « » (4:3).

На его счету стало 22 (8+14) очка в 35 играх в текущем сезоне и 1507 (830+677) баллов в 1382 матчах за карьеру в рамках регулярок.

вышел на чистое 7-е место по очкам за одну франшизу (с учетом переездов клубов), обогнав Рэя Бурка (« », 1506 очков в 1518 играх).

Выше идут Горди Хоу («Детройт», 1809 в 1687), Стив Айзерман («Детройт», 1755 в 1514), Марио Лемье («Питтсбург», 1723 в 915), Уэйн Гретцки («Эдмонтон», 1669 в 696), Джо Сакик («Квебек» и «Колорадо», 1641 в 1378) и Сидни Кросби («Питтсбург», 1540 в 1226).

Овечкин забил 830-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 64 шайбы