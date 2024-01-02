Фьюри – Усику: «Бесполезный кусок дерьма. Я разобью твою кроличью морду»
Тайсон Фьюри обратился к Александру Усику в преддверии совместного поединка.
«Очередная тренировка в чертовых горах! Вперед! Все это легкотня. Я разобью лицо Усика, эту маленькую кроличью морду. Бесполезный кусок дерьма», – сказал Фьюри на видео, опубликованном в социальных сетях.
Бой между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля в Саудовской Аравии. Победитель поединка станет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.
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Усик будет бегать и танцевать вокруг Фьюри, пытаясь заработать очки. Фьюри же будет пытаться клинчевать и нависать своей тушей у канатов, пытаясь так заработать очки и заставить Усика устать.
Думаю даже ни одного нокдауна не будет, и вообще скучный бой будет.
Победит кто-то раздельным решением и проигравший явно будет недоволен результатом.)
короче скучно будет. Надеюсь, что окажусь не прав)
Уже устал
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Да, нокаутирующий 🙂
А вообще интересно, где тут б о к с если судьи на это свои глазки👀👀👀 закрывают? Может ВАР нужен в бокс уже, а, эксперты?
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