Фьюри – Усику: «Бесполезный кусок дерьма. Я разобью твою кроличью морду»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс контент Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри обратился к Александру Усику в преддверии совместного поединка.

«Очередная тренировка в чертовых горах! Вперед! Все это легкотня. Я разобью лицо Усика, эту маленькую кроличью морду. Бесполезный кусок дерьма», – сказал Фьюри на видео, опубликованном в социальных сетях.

Бой между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля в Саудовской Аравии. Победитель поединка станет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

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23 комментария
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Не удивлюсь, что эта фраза прописана в контракте на бой с указанием времени, как и следующие другие.
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Ответ Глаз народа
Не удивлюсь, что эта фраза прописана в контракте на бой с указанием времени, как и следующие другие.
100%. Сейчас очередь Усика, парни начали продавать билеты. Это нормально.
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все ожидают грандиозный махач после таких трештоков, но такого точно не будет.
Усик будет бегать и танцевать вокруг Фьюри, пытаясь заработать очки. Фьюри же будет пытаться клинчевать и нависать своей тушей у канатов, пытаясь так заработать очки и заставить Усика устать.
Думаю даже ни одного нокдауна не будет, и вообще скучный бой будет.
Победит кто-то раздельным решением и проигравший явно будет недоволен результатом.)
короче скучно будет. Надеюсь, что окажусь не прав)
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Ответ LaffyTaffy
все ожидают грандиозный махач после таких трештоков, но такого точно не будет. Усик будет бегать и танцевать вокруг Фьюри, пытаясь заработать очки. Фьюри же будет пытаться клинчевать и нависать своей тушей у канатов, пытаясь так заработать очки и заставить Усика устать. Думаю даже ни одного нокдауна не будет, и вообще скучный бой будет. Победит кто-то раздельным решением и проигравший явно будет недоволен результатом.) короче скучно будет. Надеюсь, что окажусь не прав)
Усик может и упадет пару раз после попаданий по подбородку. Но судьи скажут, что у него там яйца.
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На главной странице висит пост - Почему бокс в глубоком кризисе? Так вот и ответ, в этом посте.
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Уже неинтересно это все читать. Ни от Усика, ни от Фьюри. Боя не будет.
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Ответ Глаз народа
Не удивлюсь, что эта фраза прописана в контракте на бой с указанием времени, как и следующие другие.
Это не отменяет того, что Фьюри, скорее всего, именно это и сделает
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Третий год одно и то же читаю
Уже устал
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Почему только кусок?
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Ответ RusVector
Усик победит, и мне кажется, нокаутом!
Переможет и сразу же под Авдеевку.
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Тебя ММАшник на *опу посадил, молчал бы уж, позорище
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Ответ Melnikov1968
Фьюри обладает нокаутиркющим ударом, а Усик нет. Это решающее преимущество. Усик будет бит.
Вот таким вот ударом?

https://www.instagram.com/reel/Cy-dP6Zsu3R/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Да, нокаутирующий 🙂

А вообще интересно, где тут б о к с если судьи на это свои глазки👀👀👀 закрывают? Может ВАР нужен в бокс уже, а, эксперты?
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Ответ Melnikov1968
Фьюри обладает нокаутиркющим ударом, а Усик нет. Это решающее преимущество. Усик будет бит.
Не обладает
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Ответ ubber
Переможет и сразу же под Авдеевку.
к тому времени может уже и под Славянск
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всё зависит от того как и в какой форме подойдёт Тайсон к бою.от Усика мало что зависит
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Даже Толя лысый подлокотник Сульянов лучше диалоги пишет!!! Ребята, старайтесь!
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цыган веселится...
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Справедливости ради, если судьи будут такие вот "ударчики" пропускать и никак не штрафовать , как в бою с Нганну, то да, Усику ловить нечего:

https://www.instagram.com/reel/Cy-dP6Zsu3R/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
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Ничего против Тайсона не имею, но хочется, что бы Усик, его измотал и победил
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Усик победит, и мне кажется, нокаутом!
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