Фьюри – Усику: «Бесполезный кусок дерьма. Я разобью твою кроличью морду»

Тайсон Фьюри обратился к Александру Усику в преддверии совместного поединка.

«Очередная тренировка в чертовых горах! Вперед! Все это легкотня. Я разобью лицо Усика, эту маленькую кроличью морду. Бесполезный кусок дерьма», – сказал Фьюри на видео, опубликованном в социальных сетях.

Бой между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля в Саудовской Аравии. Победитель поединка станет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

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