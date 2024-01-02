Участник трех Олимпиад Киплагат найден мертвым в автомобиле в Кении

Бегун из Уганды Бенджамин Киплагат найден мертвым в Кении.

Как сообщает Daily Monitor, в ночь с 30 на 31 декабря полицейские прибыли на место происшествия в округе Уасин Гишу после сообщения о несчастном случае.

На водительском сиденье машины полиция обнаружила тело Киплагата с несколькими ножевыми ранениями. Автомобиль остановился из-за столкновения с мотоциклом, которым, по предварительным данным, специально заблокировали дорогу.

Киплагату было 34 года, он выступал за Уганду и специализировался на беге на 3000 м. Он участник трех Олимпийских игр (2008, 2012, 2016), а также шести чемпионатов мира. Серебряный призер юниорского ЧМ-2008 и бронзовый медалист чемпионата Африки-2012.

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) выразила соболезнования родным в связи с гибелью Киплагата.