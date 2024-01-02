Участник трех Олимпиад Киплагат найден мертвым в автомобиле в Кении

Теги Бег происшествия сборная Уганды Бенджамин Киплагат Легкая атлетика

Бегун из Уганды Бенджамин Киплагат найден мертвым в Кении.

Как сообщает Daily Monitor, в ночь с 30 на 31 декабря полицейские прибыли на место происшествия в округе Уасин Гишу после сообщения о несчастном случае.

На водительском сиденье машины полиция обнаружила тело Киплагата с несколькими ножевыми ранениями. Автомобиль остановился из-за столкновения с мотоциклом, которым, по предварительным данным, специально заблокировали дорогу.

Киплагату было 34 года, он выступал за Уганду и специализировался на беге на 3000 м. Он участник трех Олимпийских игр (2008, 2012, 2016), а также шести чемпионатов мира. Серебряный призер юниорского ЧМ-2008 и бронзовый медалист чемпионата Африки-2012.

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) выразила соболезнования родным в связи с гибелью Киплагата.

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10 комментариев
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А я помню, как видел его по ящику на ОИ, мне тогда его фамилия запомнилась. Земля пухом, но в Кении такие случаи наверняка не редкость
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Да уж... Весело живётся в Кении, весело...
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Ответ Дмитрий Воронцов
В Кении? Да у нас каждый день телеграм-каналы пополняются видосами, где чувакам дорогу перекрывают и с битами на водителя прут, а иногда и с травматами. А еще летом мы увидели, что если сильно хочется, то можно достать и летающее транспортное средство.
Ну понятно что у нас не рай на земле, но вот у нас в Новосибирске, к примеру, никого не зарезали в Новогоднюю ночь, если чекать криминальные сводки.
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Мир праху...
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Не ходите дети в Африку гулять
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Ножевые ранения, несчастный случай...
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Ответ Trash Talking
Да уж... Весело живётся в Кении, весело...
Бусы повесили,
Встали в хоровод.
Весело - весело
Встретим Новый год.
Весело - весело
Встретим Новый год.
Сектор Газа
+1
-1
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