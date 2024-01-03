Кучеров набрал 1+1 с «Виннипегом» и сохранил лидерство в гонке бомбардиров НХЛ. У него 63 очка в 38 играх
Никита Кучеров набрал 1+1 с «Виннипегом» и сохранил лидерство в гонке бомбардиров.
Форвард «Тампы» отметился голом и результативной передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Джетс» (4:2).
В активе россиянина стало 63 (27+36) очка в 38 играх. Он сохранил лидерство в гонке бомбардиров лиги.
Голевая серия Никиты продлилась до 4 игр. Он занимает 2-е место в гонке снайперов лиги.
Сегодня Кучеров (21:00, 3:02 – в большинстве, «минус 2») нанес 3 броска в створ и получил малый штраф. Статистика потерь и перехватов – 2:1.
1) Стэмкос - 1094 ( 531 + 563 ) - 1039 матчей.
2) Сан-Луи - 953 ( 365 + 588 ) - 972 матча.
3) Лекавалье - 874 ( 383 + 491 ) - 1037 матчей.
4) КУЧЕРОВ - 792 ( 303 + 489 ) - 682 матча.