Кучеров набрал 1+1 с «Виннипегом» и сохранил лидерство в гонке бомбардиров НХЛ. У него 63 очка в 38 играх

Теги Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Виннипег Хоккей

Никита Кучеров набрал 1+1 с «Виннипегом» и сохранил лидерство в гонке бомбардиров.

Форвард «Тампы» отметился голом и результативной передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Джетс» (4:2). 

В активе россиянина стало 63 (27+36) очка в 38 играх. Он сохранил лидерство в гонке бомбардиров лиги. 

Голевая серия Никиты продлилась до 4 игр. Он занимает 2-е место в гонке снайперов лиги. 

Сегодня Кучеров (21:00, 3:02 – в большинстве, «минус 2») нанес 3 броска в створ и получил малый штраф. Статистика потерь и перехватов – 2:1. 

4 комментария
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Идет по графику 134 (57+77) очка (очков) за сезон.
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Лучшие бомбардиры "Тампы-Бэй" ( вся история ) :
1) Стэмкос - 1094 ( 531 + 563 ) - 1039 матчей.
2) Сан-Луи - 953 ( 365 + 588 ) - 972 матча.
3) Лекавалье - 874 ( 383 + 491 ) - 1037 матчей.
4) КУЧЕРОВ - 792 ( 303 + 489 ) - 682 матча.
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Зачем Куча к Сирелли и Стэмкосу, да еще и слева поставили? Первая тройка, 0 голов и 0 передач, вторая тоже по нолям. Хорошо что Куч в PP дважды отличился. Надоели эти эксперименты, будете без ПО, И Куч без очков, верните назад звено Хейгел-Пойнт-Куч.
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