Кучеров набрал 1+1 с «Виннипегом» и сохранил лидерство в гонке бомбардиров НХЛ. У него 63 очка в 38 играх

Никита Кучеров набрал 1+1 с «Виннипегом» и сохранил лидерство в гонке бомбардиров.

Форвард « » отметился голом и результативной передачей в игре регулярного чемпионата с «Джетс» (4:2).

В активе россиянина стало 63 (27+36) очка в 38 играх. Он сохранил лидерство в гонке бомбардиров лиги.

Голевая серия Никиты продлилась до 4 игр. Он занимает 2-е место в гонке снайперов лиги.

Сегодня Кучеров (21:00, 3:02 – в большинстве, «минус 2») нанес 3 броска в створ и получил малый штраф. Статистика потерь и перехватов – 2:1.