«Бирмингем» уволил Руни. Уэйна назначили в октябре, и клуб упал с 6-го места на 20-е в Чемпионшипе

Теги Уэйн Руни премьер-лига Англия Бирмингем отставки чемпионшип Футбол

«Бирмингем» отправил Уэйна Руни в отставку с поста главного тренера.

Sky Sports сегодня стало известно о решении клуба прекратить сотрудничество с 38-летним англичанином. Затем последовало официальное подтверждение.

1 января «Бирмингем» потерпел крупное поражение от «Лидса» (0:3) в рамках 26-го тура Чемпионшипа.

Руни был назначен главным тренером 11 октября. Под его руководством команда добилась 2 побед в 15 матчах. «Бирмингем» скатился с 6-го на 20-е место в Чемпионшипе.

«К сожалению, время, которое Уэйн провел с нами, прошло не так, как планировалось, и мы решили двигаться в другом направлении.

Поиск следующего тренера начинается непосредственно сейчас, и мы уведомим болельщиков, когда поступят новости», – дал комментарии главный исполнительный директор клуба Гарри Кук.

Временно исполняющим обязанности главного тренера основной команды стал Стив Спунер.

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35 комментариев
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Удивительно , как Руни в 38 уже уволенный тренер, а Роналду востребованный игрок в том же возрасте, установивший рекорд за календарный год по забитым мячем, вот как в жизни бывает
+46
-19
+27
Ответ skytent1
Удивительно , как Руни в 38 уже уволенный тренер, а Роналду востребованный игрок в том же возрасте, установивший рекорд за календарный год по забитым мячем, вот как в жизни бывает
Роналду в прекрасной форме, а Руни в его возрасте выглядит, как среднестатистический британец, с огромным пузом и лысеющей головой.
+28
-8
+20
какие же плохие тренеры все эти легенды АПЛ
+16
-3
+13
Ответ skytent1
Удивительно , как Руни в 38 уже уволенный тренер, а Роналду востребованный игрок в том же возрасте, установивший рекорд за календарный год по забитым мячем, вот как в жизни бывает
чего, какой рекорд, ахах? рекорд у Месси же с 90+ голами
+19
-8
+11
МЮ стоит дать легенде шанс, тен Хагу очевидно не по силам вывести команду в чемпионшип.
+9
-1
+8
Ответ Cristiano Ronaldo
Роналду в прекрасной форме, а Руни в его возрасте выглядит, как среднестатистический британец, с огромным пузом и лысеющей головой.
Справедливости ради, таким Руни выглядел ещё в 34-35, когда за Дерби доигрывал
+7
0
+7
Ответ a2wai
Да у них видать Чемпионшип также как у нас ФНЛ, выходить в лигу выше не хочется, потому что денег нет, вот и сливают сами себя))
При выходе в АПЛ начинают зарабатывать на уровне Барселоны, о каком страхе нехватки денег речь?
+5
0
+5
И зачем было увольнять Юстеса ради него? Нормально в топ 6 плелись и решили перейти на вектор деградации
+5
-1
+4
Ответ Filipp Gorski
И зачем было увольнять Юстеса ради него? Нормально в топ 6 плелись и решили перейти на вектор деградации
Да у них видать Чемпионшип также как у нас ФНЛ, выходить в лигу выше не хочется, потому что денег нет, вот и сливают сами себя))
+9
-5
+4
Физручье, зачем его назначали
+5
-2
+3
А зачем убирали тренера, который шел на 6 месте?
+3
0
+3
Ответ a2wai
Да у них видать Чемпионшип также как у нас ФНЛ, выходить в лигу выше не хочется, потому что денег нет, вот и сливают сами себя))
Так в АПЛ ппц какие деньги, даже если вылетят через год обратно, за счет парашютных выплат поправят свой бюджет
+2
0
+2
Ответ Денис Ширинов
Физручье, зачем его назначали
Видимо владельцы поставили задачу остаться в Чемпионшипе, Руни ее успешно провалил))
+2
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+2
Ответ skytent1
Удивительно , как Руни в 38 уже уволенный тренер, а Роналду востребованный игрок в том же возрасте, установивший рекорд за календарный год по забитым мячем, вот как в жизни бывает
алкоголь
+1
0
+1
Ответ skytent1
Удивительно , как Руни в 38 уже уволенный тренер, а Роналду востребованный игрок в том же возрасте, установивший рекорд за календарный год по забитым мячем, вот как в жизни бывает
у Руни куча проблем с алкоголем и лудоманией
+1
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+1
сопьётся снова такими темпами
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У руководства клуба всё-таки есть остатки мозгов
Надо было это делать намного, НАМНОГО раньше
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Руни пора в связку с Гарри Невиллом на телевизор )
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Руня должен на экскаваторе сидеть а не тренить профессионалов.
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Ответ a2wai
Комментарий удален пользователем
Руни не предлагал контракт никто, даже саудиты, например
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В Мю как раз нужен новый тренер
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Ответ skytent1
Удивительно , как Руни в 38 уже уволенный тренер, а Роналду востребованный игрок в том же возрасте, установивший рекорд за календарный год по забитым мячем, вот как в жизни бывает
Комментарий удален пользователем
Руни теперь только ехать в Аравию подметать полы!
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Рулить "Бирмингемом" - это не голы через себя МанСити забивать !
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Ответ Stewart D.
какие же плохие тренеры все эти легенды АПЛ
единственный нормальный английский тренер это Эдди Хау, и он копирует Атлетико Симионе. Но, даже так результаты не стабильные.
Сейчас Испанские и итальянские тренеры рулят
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Ответ Stewart D.
какие же плохие тренеры все эти легенды АПЛ
Им бы на ТВ идти, как многие сделали, там их уровень в самый раз.
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Заметьте, ни один игрок из «золотого» английского поколения не стал нормальным тренером. Потолок это болтать на ТВ
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А я ведь в день назначения Руни написал, что Бирмингем собрался вылетать с таким тренером. Многие были со мной несогласны, но время рассудило.
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Пусть идёт тренером в наш медиафутбол....
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Спартак уволил Аленичева
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