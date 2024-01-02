«Бирмингем» уволил Руни. Уэйна назначили в октябре, и клуб упал с 6-го места на 20-е в Чемпионшипе

«Бирмингем» отправил Уэйна Руни в отставку с поста главного тренера.

Sky Sports сегодня стало известно о решении клуба прекратить сотрудничество с 38-летним англичанином. Затем последовало официальное подтверждение.

1 января « » потерпел крупное поражение от «Лидса» (0:3) в рамках 26-го тура Чемпионшипа.

был назначен главным тренером 11 октября. Под его руководством команда добилась 2 побед в 15 матчах. «Бирмингем» скатился с 6-го на 20-е место в Чемпионшипе.

«К сожалению, время, которое Уэйн провел с нами, прошло не так, как планировалось, и мы решили двигаться в другом направлении.

Поиск следующего тренера начинается непосредственно сейчас, и мы уведомим болельщиков, когда поступят новости», – дал комментарии главный исполнительный директор клуба Гарри Кук.

Временно исполняющим обязанности главного тренера основной команды стал Стив Спунер.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам