Кузнецов остался без очков в 10 матчах подряд, обновив свой антирекорд в НХЛ. У него 12 бросков и «минус 6» на отрезке

Евгений Кузнецов остался без очков в 10 матчах подряд, обновив свой антирекорд.

Форвард « » не отметился баллами за результативность в матче регулярного чемпионата НХЛ с « » (3:4).

Его серия игр без очков достигла 10, что стало новым антирекордом россиянина в лиге. У него 12 бросков на этом отрезке при показателе полезности «минус 6».

В сезоне-2014/15 (своем втором в НХЛ) дважды не набирал очков в 9 играх подряд – в ноябре и феврале-марте.

Всего в сезоне у Кузнецова 11 (5+6) баллов в 31 игре.

Сегодня нападающий (20:07, 2:23 – в большинстве, 2:07 – в меньшинстве, «0») нанес 2 броска в створ и 1 мимо, а также сделал 1 перехват и выиграл 4 вбрасывания из 10 (40%).