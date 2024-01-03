Кузнецов остался без очков в 10 матчах подряд, обновив свой антирекорд в НХЛ. У него 12 бросков и «минус 6» на отрезке

Теги Питтсбург Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Евгений Кузнецов остался без очков в 10 матчах подряд, обновив свой антирекорд.

Форвард «Вашингтона» не отметился баллами за результативность в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (3:4). 

Его серия игр без очков достигла 10, что стало новым антирекордом россиянина в лиге. У него 12 бросков на этом отрезке при показателе полезности «минус 6». 

В сезоне-2014/15 (своем втором в НХЛ) Евгений дважды не набирал очков в 9 играх подряд – в ноябре и феврале-марте. 

Всего в сезоне у Кузнецова 11 (5+6) баллов в 31 игре. 

Сегодня нападающий (20:07, 2:23 – в большинстве, 2:07 – в меньшинстве, «0») нанес 2 броска в створ и 1 мимо, а также сделал 1 перехват и выиграл 4 вбрасывания из 10 (40%). 

6 комментариев
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стабильность признак мастерства. 😁А если серьёзно, то очень печально, когда ведущий центр команды ( если судить по контракту) имеет в два раза меньше очков, чем её лучший бомбардир. Похоже Кузнецов всё, как это не печально признавать.
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Не так казалась будет развиваться карьера Кузнецова после такого плей-офф, жаль
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Помогите местным экспертам с птичьими аватарками понять, кто же якорь у Кэпс
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Пахнет как минимум запасом, а то и уэйвером ))
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А то Овечкин,Овечкин...вот он,балласт..
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