Рэпер Снуп Дог станет экспертом NBC во время Олимпийских игр в Париже.

Снуп Дог выступит постоянным экспертом канала в прайм-тайм, начиная с 26 июля этого года.

Он будет делиться своим видением событий и общаться с различными участниками соревнований.

«Я вырос, наблюдая за Олимпийскими играми. Мне будет очень интересно наблюдать за тем, как лучшие спортсмены демонстрируют свой выдающийся талант в . Это праздник мастерства, преданности делу и стремления к величию. Нас ждут потрясающие соревнования, и, конечно, я привнесу во все это стиль Снуп Дога.

Это будут самые грандиозные Олимпийские игры за всю историю, так что следите за обновлениями», – говорится в заявлении музыканта.

Снуп Дог известен своей любовью к баскетболу. Он является поклонником « ».