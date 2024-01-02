Снуп Дог станет экспертом NBC во время Олимпийских игр в Париже
Рэпер Снуп Дог станет экспертом NBC во время Олимпийских игр в Париже.
Снуп Дог выступит постоянным экспертом канала в прайм-тайм, начиная с 26 июля этого года.
Он будет делиться своим видением событий и общаться с различными участниками соревнований.
«Я вырос, наблюдая за Олимпийскими играми. Мне будет очень интересно наблюдать за тем, как лучшие спортсмены демонстрируют свой выдающийся талант в Париже. Это праздник мастерства, преданности делу и стремления к величию. Нас ждут потрясающие соревнования, и, конечно, я привнесу во все это стиль Снуп Дога.
Это будут самые грандиозные Олимпийские игры за всю историю, так что следите за обновлениями», – говорится в заявлении музыканта.
Снуп Дог известен своей любовью к баскетболу. Он является поклонником «Лейкерс».