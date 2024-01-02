Снуп Дог станет экспертом NBC во время Олимпийских игр в Париже

Теги светская хроника Лейкерс НБА Париж-2024 олимпийский баскетбольный турнир Баскетбол

Рэпер Снуп Дог станет экспертом NBC во время Олимпийских игр в Париже.

Снуп Дог выступит постоянным экспертом канала в прайм-тайм, начиная с 26 июля этого года. 

Он будет делиться своим видением событий и общаться с различными участниками соревнований.

«Я вырос, наблюдая за Олимпийскими играми. Мне будет очень интересно наблюдать за тем, как лучшие спортсмены демонстрируют свой выдающийся талант в Париже. Это праздник мастерства, преданности делу и стремления к величию. Нас ждут потрясающие соревнования, и, конечно, я привнесу во все это стиль Снуп Дога.

Это будут самые грандиозные Олимпийские игры за всю историю, так что следите за обновлениями», – говорится в заявлении музыканта. 

Снуп Дог известен своей любовью к баскетболу. Он является поклонником «Лейкерс».

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6 комментариев
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Эксперт не хуже espn-овских, а может и лучше
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+2
Ответ vzi
Экспертом по каким вопросам?..)
Да.
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+1
Ответ vzi
Экспертом по каким вопросам?..)
как минимум в допинге разбирается на проф.уровне.
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Через 100 лет до них дошло, что надо медийку качать, оказывается. Жаль, что всем уже пофиг
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Эксперт по травам)))
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