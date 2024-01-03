Овечкин забил 830-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 64 шайбы

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Хоккей

Александр Овечкин забросил 830-ю шайбу в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» реализовал большинство в матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом» (4:3, после 2-го периода).

Россиянин по-прежнему занимает 2-е место в истории лиги по числу голов, уступая Уэйну Гретцки (894).

В текущем сезоне на счету Овечкина 22 (8+14) очка в 35 играх.

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13 комментариев
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Красавчик. Ожил.
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люблю Питтсбург за голы Овечкина))
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Новый год с новой строчки!!!
Вперёд Ови, верим в твои силы и мастерство!
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Молодец 👍 Саня !
Хейтеры страдать 😫
+5
-1
+4
Ваня Орешкин рано расслабился)
+1
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+1
Американские комментаторы пошутили, что не из офиса забил. Типа вышел из офиса.
Давно он стал в большинстве справа выходить?
+1
0
+1
Вышел на график 18 голов за сезон.
С учетом нынешнего алгоритма - график 25 за сезон.
+1
0
+1
Должен Мэттьюза догнать.
+3
-3
0
Саша, надо прибавлять!!!
0
0
0
Ответ kirk
Должен Мэттьюза догнать.
Смешно :)
+1
-1
0
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