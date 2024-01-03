Овечкин забил 830-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 64 шайбы
Александр Овечкин забросил 830-ю шайбу в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» реализовал большинство в матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом» (4:3, после 2-го периода).
Россиянин по-прежнему занимает 2-е место в истории лиги по числу голов, уступая Уэйну Гретцки (894).
В текущем сезоне на счету Овечкина 22 (8+14) очка в 35 играх.
Вперёд Ови, верим в твои силы и мастерство!
Хейтеры страдать 😫
Давно он стал в большинстве справа выходить?
С учетом нынешнего алгоритма - график 25 за сезон.