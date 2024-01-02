Быстров о «Спартаке»: «В «Реал» не позовут левого тренера. Там Анчелотти, Зидан. А кто такой Абаскаль?»

Теги Спартак Владимир Быстров премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Футбол

Владимир Быстров усомнился в том, что Гильермо Абаскаль подходит «Спартаку».

Бывший полузащитник московской команды ответил на вопросы о ее выступлениях в текущем сезоне.

– Как вам игра «Спартака» в первой части сезона?

– Никак. Мне не нравится. Как игру «Спартака» можно назвать хорошей, если команда идет на пятом месте?

– Считаете, Абаскаля надо увольнять?

– Клуб с историей не может экспериментировать с тренерами. Это вообще неправильно.

В «Реал» же не позовут какого-то левого тренера. Там работают Анчелотти, Зидан.

Это те тренеры, которые могут добиться результата. А кто такой Абаскаль? – сказал Быстров.

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25 комментариев
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Пожалуйста, остановитесь!
Сколько можно каждый пук этих "экспертов" публиковать?
Ладно бы мнения по игрокам, анализ матчей!
Но 90% высказываний - это "Зенит самый лучший!" "Нет, Спартак самый народный!" "Кто такой Абаскаль?"
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Ответ Гиперактивный осьминог
Пожалуйста, остановитесь! Сколько можно каждый пук этих "экспертов" публиковать? Ладно бы мнения по игрокам, анализ матчей! Но 90% высказываний - это "Зенит самый лучший!" "Нет, Спартак самый народный!" "Кто такой Абаскаль?"
Полная деградация сайта, журналистики и аудитории.
Аудитория сама хавает это и срется каждый день на одни и те же темы, журналисты намеренно всё более одиозным клоунам задают всё более тупые вопросы, и сайт всё большие помои выливает под соусом "новости". Читать нечего.
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А кто такой Спартак, чтобы сравнивать его с Реалом?
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Угомонитесь уже? Или нет? Пусть тренирует. При нем у команды хоть какая-то индивидуальность появилась. А вся нестабильность связана с необоснованным поведением амбициозных типа росс звезд, которые тренироваться не хотят, но уверены, что они должны быть в основе при лблом раскладе. А мнение их - подогревается такими персонажами типа быстрова.
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Очень правильное сравнение Реал = Спартак. Анчелотти заставили подписать контракт с Реалом, а так бы он сразу побежал в Спартак.
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Зидан как раз был никем до Реала, как тренер
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Реал: "Володька, ты меня со Спартаком что-ли сравнил? Вот сейчас обидно было!"
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А кто такой был Зидан с точки зрения тренерских "регалий" в момент назначения в Реал? Спору нет, он был выдающийся игрок своего времени. Но что "тренируют" другие обладатели ЗМ тех лет? Роналдо? Ривалдо? Оуэн? Фигу? Разве что Заммер недолго поработал в Германии. Назначение бывших "легенд" на тренерскую должность достаточно нетипичный случай в плане успешности результата.
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Абаскаль - главный тренер Спартака. Назло Мостовому.
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Карлуш Кейрош
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Какого то левого быстрова позвали же в спартак, вот по такому принципу и тренеров берут))
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А Спартак это Реал???
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Хуан Лопес Каро и Мариано Гарсия Ремон: мы для тебя какая то шутка?
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Левый Быстров.. почему из всех команд где он играл он преподносится как бывший игрок Спартака? Дзюба уже давно таким образом не упоминается...
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Зачем? Приплетать гранда мирового футбола к теме «Спартака». Даже в отдалённом смысле, дебилизм
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А то такой Быстров?
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Чушь собачья. Лопетеги и Зидан кем были до Реала? Карлуш Кейруш? Вандерлей Люшембургу? Быстро как-то забыли багажи Аленичева и Карпина товарищи.
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