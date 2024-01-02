Быстров о «Спартаке»: «В «Реал» не позовут левого тренера. Там Анчелотти, Зидан. А кто такой Абаскаль?»
Владимир Быстров усомнился в том, что Гильермо Абаскаль подходит «Спартаку».
Бывший полузащитник московской команды ответил на вопросы о ее выступлениях в текущем сезоне.
– Как вам игра «Спартака» в первой части сезона?
– Никак. Мне не нравится. Как игру «Спартака» можно назвать хорошей, если команда идет на пятом месте?
– Считаете, Абаскаля надо увольнять?
– Клуб с историей не может экспериментировать с тренерами. Это вообще неправильно.
В «Реал» же не позовут какого-то левого тренера. Там работают Анчелотти, Зидан.
Это те тренеры, которые могут добиться результата. А кто такой Абаскаль? – сказал Быстров.
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Сколько можно каждый пук этих "экспертов" публиковать?
Ладно бы мнения по игрокам, анализ матчей!
Но 90% высказываний - это "Зенит самый лучший!" "Нет, Спартак самый народный!" "Кто такой Абаскаль?"
Аудитория сама хавает это и срется каждый день на одни и те же темы, журналисты намеренно всё более одиозным клоунам задают всё более тупые вопросы, и сайт всё большие помои выливает под соусом "новости". Читать нечего.