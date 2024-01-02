Быстров о «Спартаке»: «В «Реал» не позовут левого тренера. Там Анчелотти, Зидан. А кто такой Абаскаль?»

Владимир Быстров усомнился в том, что Гильермо Абаскаль подходит «Спартаку».

Бывший полузащитник московской команды ответил на вопросы о ее выступлениях в текущем сезоне.

– Как вам игра « » в первой части сезона?

– Никак. Мне не нравится. Как игру «Спартака» можно назвать хорошей, если команда идет на пятом месте?

– Считаете, надо увольнять?

– Клуб с историей не может экспериментировать с тренерами. Это вообще неправильно.

В «Реал» же не позовут какого-то левого тренера. Там работают Анчелотти, Зидан.

Это те тренеры, которые могут добиться результата. А кто такой Абаскаль? – сказал .

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