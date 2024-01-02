Чемпионат мира по дартсу-2024. 1/2 финала. Кросс сыграет с Литтлером, Уильямс встретится с Хамфрисом

Теги дартс PDC дартс Роб Кросс Люк Хамфрис Люк Литтлер Скотт Уильямс Экзотические виды

2 и 3 января в Лондоне пройдут матчи 1/2 финала чемпионата мира по дартсу.

Чемпионат мира по дартсу-2024

Лондон, Англия

1/2 финала 

2 января

Роберт Кросс (Англия) – Люк Литтлер (Англия) – 22.45

3 января

Люк Хамфрис (Англия) –  Скотт Уильямс (Англия) – 00.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Величайший камбэк в дартсе! Лысый экс-чемпион мира отыгрался с 0-4 и победил

16-летний гений влюбляет Англию! Уже в полуфинале ЧМ – вышел на автора величайшего камбэка

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий