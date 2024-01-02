Чемпионат мира по дартсу-2024. 1/2 финала. Кросс сыграет с Литтлером, Уильямс встретится с Хамфрисом
2 и 3 января в Лондоне пройдут матчи 1/2 финала чемпионата мира по дартсу.
Чемпионат мира по дартсу-2024
Лондон, Англия
1/2 финала
2 января
Роберт Кросс (Англия) – Люк Литтлер (Англия) – 22.45
3 января
Люк Хамфрис (Англия) – Скотт Уильямс (Англия) – 00.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Величайший камбэк в дартсе! Лысый экс-чемпион мира отыгрался с 0-4 и победил
16-летний гений влюбляет Англию! Уже в полуфинале ЧМ – вышел на автора величайшего камбэка