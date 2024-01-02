Чемпионат мира по дартсу-2024. 1/2 финала. Кросс сыграет с Литтлером, Уильямс встретится с Хамфрисом

2 и 3 января в Лондоне пройдут матчи 1/2 финала чемпионата мира по дартсу.

Чемпионат мира по дартсу-2024

Лондон, Англия

1/2 финала

2 января

Роберт Кросс (Англия) – Люк Литтлер (Англия) – 22.45

3 января

Люк Хамфрис (Англия) – Скотт Уильямс (Англия) – 00.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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