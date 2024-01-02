104 российских шахматиста сменили гражданство в 2023-м, пятеро – перешли в Россию

Теги ФИДЕ Александра Костенюк Евгений Алексеев сборная России Александр Мотылев Никита Витюгов Павел Трегубов сборная России жен Санан Сюгиров Владимир Федосеев Антон Демченко Александр Предке Кирилл Алексеенко Максим Чигаев Алексей Сарана Шахматы

104 российских шахматиста сменили гражданство в 2023 году.

Это следует из статистики трансферов, опубликованной на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Из спортсменов топ-уровня сборную России покинули Санан Сюгиров (40-й в мировом рейтинге), Алексей Сарана (41-й), Владимир Федосеев (45-й), Никита Витюгов (50-й), Александр Предке (64-й), Кирилл Алексеенко (89-й), Максим Чигаев (137-й), Александр Мотылев (151-й), Антон Демченко (173-й), Павел Трегубов (307-й), Никита Петров (320-й), Евгений Алексеев (322-й), а также Александра Костенюк (11-й номер женского рейтинга).

При этом состоялось 5 переходов в Россию: Юрий Айрапетян, Виктор Филонов (оба – из команды Украины), Давид Буката (из Австралии), Канан Гейдарли (из Азербайджана) и Надежда Искичекова (из Казахстана). Среди них выше всех в рейтинге ФИДЕ находится Айрапетян – он занимает 862-ю позицию.

Россия потеряла 160 шахматистов за 1,5 года. Неужели скоро останется один Карякин?

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37 комментариев
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И это они "еще не начинали..."
+55
-13
+42
Это "единичные случаи")
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Ответ Лжетрофеич
Шахматисты обычно умеют считать на несколько ходов вперёд. Ну, кроме Карякина
Карякин считает тоже,просто в другом направлении.)Он же чёрными играет)
+37
-9
+28
Зря не добавил - Сарана, успев перейти, стал в 2023 году дважды чемпионом Европы.

А мог бы поехать на игры ШОС!
+32
-7
+25
Шахматисты обычно умеют считать на несколько ходов вперёд. Ну, кроме Карякина
+40
-23
+17
ну так они ж умные ребята
+25
-13
+12
Ответ Седесим Куиндесимов
Стыд в том что спортивное гражданство меняется так легко, будто это трансфер в клубном футболе. Это обесценивает саму спортивную суть
Стыд не в этом, а в том, что государство при этом до сих пор тратит весьма приличные деньги на подготовку профессиональных спортсменов - будто их больше некуда потратить.

Так-то уехали и уехали, польза от шахматистов что тут, что там примерно нулевая, но вот кто вернет вложенное в их подготовку...
+10
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+10
Ответ Виталий Балабанов
Было бы неплохо, когда всё закончится, выставить федерациям счёт за понесенные потери. Но что-то подсказывает, что наши чиновники охотнее всё забудут, ибо кресла и командировки по загранкам как-то приятней отстаивания интересов России. Хотелось бы смены духа наши чиновников.
Виталий, это полумеры
Хотелось бы что бы вся эта чиновничья- депутатская- пропагандистская рать на скамье подсудимых оказалось. Рано или поздно это случится, но затягивать не нужно
+12
-3
+9
Где там министр спорта-нейросеть, который пафосно рассказывает о том, что смена гражданства у спортсменов носит единичный характер?
+18
-10
+8
Это прорыв или успех???
+10
-5
+5
Ответ Валентин Соловьев
валите все накер
Лучше ты и такие как ты. В Сев. Корею куда- нибудь. Освободите наконец от себя страну и дайте людям жить нормально
+14
-9
+5
104 налогоплательщика лишилась страна. И 104 талантливых нужных людей.
+6
-2
+4
Критичны ли эти и подобные потери для тех, кто действительно управляет всеми процессами, т.е. для истинной Власти?
Такое впечатление, что каждому предоставлены все возможности делать свой выбор, но и выставлять претензии потом человек будет только себе, ну если что-то не так получится.
Как говориться: во всех наших жизненных горестях и радостях исключительно наша заслуга, ибо решение всегда за самим человеком.
Сказано: не вини коня, вини дорогу.
А у О.Генри интереснейшая вещь: "Дороги, которые МЫ выбираем."
+4
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+3
Спорт для умных
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Ответ Лжетрофеич
Шахматисты обычно умеют считать на несколько ходов вперёд. Ну, кроме Карякина
Судя по регалиям, в данном случае все наоборот получается
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Ответ kupezz
На любого шахматиста есть другой шахматист и не факт, что если он шахматист, то значит продумывает на несколько ходов вперёд, а может ведь и просчитаться, таких примеров много, особенно у мошенников (в прямом смысле), которые несколько лет лепили комбинацию, а по факту все равно оказались на скамье. Ну ладно, это другая история. Кто сменил гражданство знали на что шли, просчитали все риски так что наверное понимали, что это билет в один конец и вернуться уже не получится. В общем это их жизнь и им только с этим жить.
Само собой. На каждого Шевчука есть Газманов, на каждую Тойоту есть Хавал, на каждую лигу чемпионов есть медиалига и тд
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Ответ Ебздрогыч
Где там министр спорта-нейросеть, который пафосно рассказывает о том, что смена гражданства у спортсменов носит единичный характер?
Справедливости ради, тут топовых шахматистов, кроме Костенюк, вообще нет. Середняки, каких море
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Ответ dalmolchun
Из женщин-гроссмейстеров получается только Костенюк сдриснула? Уважение российским шахматисткам! Костенюк вечный позор и лишить всего и вся.
Сдриснул здесь ты своим комментом и причём под себя. Костенюк сделала свой выбор, как и другие и это показатель ненормальности ситуации в государстве.
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Ушли с 40 по 320 место… пришли 800+ рейтинг 🙈
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Видят на много шагов вперед.
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Ну так логично - им проще будет играть, не находясь под российской юрисдикцией. Сейчас тупо есть топ-турнир, туда мог приехать Грищук, ему в участии отказывают, обозревать должен был Крамник - Крамник говорит - если вы отказываете Грищуку, то я тоже к вам не поеду.
+ там туча условий, что мол нельзя, а что можно. Зачем им это?
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Ответ D-eisler@yandex.ru
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Ответ Rabbia
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Комментарий удален модератором
Стыд в том что спортивное гражданство меняется так легко, будто это трансфер в клубном футболе. Это обесценивает саму спортивную суть
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Ответ Anton Abaturov
Виталий, это полумеры Хотелось бы что бы вся эта чиновничья- депутатская- пропагандистская рать на скамье подсудимых оказалось. Рано или поздно это случится, но затягивать не нужно
Не окажется, при смене власти обычно мелкие и чиновники средней руки переобуются первыми и будут за новую власть. на скамье же могут оказаться лишь самые яркие представители пропаганды и самые крупные чиновники, да и скорее всего не все, кто-то умудрится выжить и продолжить работать "во благо народа" не жалея себя.
0
0
0
Было бы неплохо, когда всё закончится, выставить федерациям счёт за понесенные потери. Но что-то подсказывает, что наши чиновники охотнее всё забудут, ибо кресла и командировки по загранкам как-то приятней отстаивания интересов России. Хотелось бы смены духа наши чиновников.
+6
-6
0
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