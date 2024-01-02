104 российских шахматиста сменили гражданство в 2023-м, пятеро – перешли в Россию
104 российских шахматиста сменили гражданство в 2023 году.
Это следует из статистики трансферов, опубликованной на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Из спортсменов топ-уровня сборную России покинули Санан Сюгиров (40-й в мировом рейтинге), Алексей Сарана (41-й), Владимир Федосеев (45-й), Никита Витюгов (50-й), Александр Предке (64-й), Кирилл Алексеенко (89-й), Максим Чигаев (137-й), Александр Мотылев (151-й), Антон Демченко (173-й), Павел Трегубов (307-й), Никита Петров (320-й), Евгений Алексеев (322-й), а также Александра Костенюк (11-й номер женского рейтинга).
При этом состоялось 5 переходов в Россию: Юрий Айрапетян, Виктор Филонов (оба – из команды Украины), Давид Буката (из Австралии), Канан Гейдарли (из Азербайджана) и Надежда Искичекова (из Казахстана). Среди них выше всех в рейтинге ФИДЕ находится Айрапетян – он занимает 862-ю позицию.
Россия потеряла 160 шахматистов за 1,5 года. Неужели скоро останется один Карякин?
А мог бы поехать на игры ШОС!
Так-то уехали и уехали, польза от шахматистов что тут, что там примерно нулевая, но вот кто вернет вложенное в их подготовку...
Хотелось бы что бы вся эта чиновничья- депутатская- пропагандистская рать на скамье подсудимых оказалось. Рано или поздно это случится, но затягивать не нужно
Такое впечатление, что каждому предоставлены все возможности делать свой выбор, но и выставлять претензии потом человек будет только себе, ну если что-то не так получится.
Как говориться: во всех наших жизненных горестях и радостях исключительно наша заслуга, ибо решение всегда за самим человеком.
Сказано: не вини коня, вини дорогу.
А у О.Генри интереснейшая вещь: "Дороги, которые МЫ выбираем."
+ там туча условий, что мол нельзя, а что можно. Зачем им это?