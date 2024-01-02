104 российских шахматиста сменили гражданство в 2023-м, пятеро – перешли в Россию

104 российских шахматиста сменили гражданство в 2023 году.

Это следует из статистики трансферов, опубликованной на сайте Международной шахматной федерации ( ).

Из спортсменов топ-уровня сборную России покинули (40-й в мировом рейтинге), Алексей Сарана (41-й), Владимир Федосеев (45-й), (50-й), Александр Предке (64-й), (89-й), Максим Чигаев (137-й), Александр Мотылев (151-й), Антон Демченко (173-й), Павел Трегубов (307-й), Никита Петров (320-й), (322-й), а также (11-й номер женского рейтинга).

При этом состоялось 5 переходов в Россию: Юрий Айрапетян, Виктор Филонов (оба – из команды Украины), Давид Буката (из Австралии), Канан Гейдарли (из Азербайджана) и Надежда Искичекова (из Казахстана). Среди них выше всех в рейтинге ФИДЕ находится Айрапетян – он занимает 862-ю позицию.

Россия потеряла 160 шахматистов за 1,5 года. Неужели скоро останется один Карякин?