У Роналду 28 (19+9) очков в сезоне саудовской лиги. Он лучший бомбардир, ассистент и лидер чемпионата по «гол+пас»

Криштиану Роналду забил два гола в матче чемпионата Саудовской Аравии.

Нападающий « » реализовал два пенальти в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии против « » (3:2, второй тайм).

Это 18-й и 19-й голы в текущем сезоне саудовской лиги, он лидирует в списке лучших бомбардиров турнира. Второе место занимает из «Аль-Хилаля» – у него 16 мячей. Кроме того, португалец возглавляет список ассистентов с 9 передачами.

Таким образом, всего на счету Криштиану 28 (19+9) очков по системе «гол+пас» в этом розыгрыше чемпионата – это лучший показатель в лиге. Подробную статистику 38-летнего игрока можно изучить здесь.

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