У Роналду 28 (19+9) очков в сезоне саудовской лиги. Он лучший бомбардир, ассистент и лидер чемпионата по «гол+пас»
Криштиану Роналду забил два гола в матче чемпионата Саудовской Аравии.
Нападающий «Аль-Насра» реализовал два пенальти в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттихада» (3:2, второй тайм).
Это 18-й и 19-й голы Роналду в текущем сезоне саудовской лиги, он лидирует в списке лучших бомбардиров турнира. Второе место занимает Александар Митрович из «Аль-Хилаля» – у него 16 мячей. Кроме того, португалец возглавляет список ассистентов с 9 передачами.
Таким образом, всего на счету Криштиану 28 (19+9) очков по системе «гол+пас» в этом розыгрыше чемпионата – это лучший показатель в лиге. Подробную статистику 38-летнего игрока можно изучить здесь.
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мессифаны: только и может с пенальти забивать.
Месси бьет 5 пенальти.
мессифаны: тащит сборную в одиночку.
Митрович 16 голов из них 5 с пенальти (31%).
P. s. Талиска забил с игры 11 голов за 12 игр, Митрович 11 за 16.
Во-первых, многие, думаю, с интересом прочитали бы про японца в чемпионате Бурунди - такие новости расширяют кругозор, тем более речь о явно нестандартном случае.
Во-вторых, а этот японец до переезда в Бурунди тоже был лучшим бомбардиром в истории сборных, лучшим бомбардиром и ассистентом в истории ЛЧ, 5 раз выиграл ЛЧ, Евро, и титулы в трёх ведущих европейских лигах? Если да, то сравнение уместно))
Если бы он еще пенки бил, то лучшим бомбардиром был именно он