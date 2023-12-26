У Роналду 28 (19+9) очков в сезоне саудовской лиги. Он лучший бомбардир, ассистент и лидер чемпионата по «гол+пас»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда Александар Митрович Футбол

Криштиану Роналду забил два гола в матче чемпионата Саудовской Аравии.

Нападающий «Аль-Насра» реализовал два пенальти в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттихада» (3:2, второй тайм). 

Это 18-й и 19-й голы Роналду в текущем сезоне саудовской лиги, он лидирует в списке лучших бомбардиров турнира. Второе место занимает Александар Митрович из «Аль-Хилаля» – у него 16 мячей. Кроме того, португалец возглавляет список ассистентов с 9 передачами.

Таким образом, всего на счету Криштиану 28 (19+9) очков по системе «гол+пас» в этом розыгрыше чемпионата – это лучший показатель в лиге. Подробную статистику 38-летнего игрока можно изучить здесь.

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94 комментария
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Ответ Roman
Талиска так-то тащит Наср Если бы он еще пенки бил, то лучшим бомбардиром был именно он
Если бы пенки бил Альварес, он стал бы лучшим игроком ЧМ-22
+105
-24
+81
Ответ Эркинбек Апаканов
Кто-то тоже бил пенальти, за это его хвалили как то
Роналду бьет пенальти.
мессифаны: только и может с пенальти забивать.
Месси бьет 5 пенальти.
мессифаны: тащит сборную в одиночку.
+91
-24
+67
Ответ Капибарбер
каждый матч пенальти бьёт, конечно будет лучшим)
Кто-то тоже бил пенальти, за это его хвалили как то
+66
-18
+48
Лучший
+53
-22
+31
Месси-лучший, Криштиано - лучший. Зачем хейтить этих игроков, они уже легенды. Я счастлив что видел их игру, они оба просто Боги в этом веке.
+28
-7
+21
Ответ VERBLYUD
Комментарий скрыт
Меси даже среди худших — худший.
+37
-20
+17
Ответ Капибарбер
у Митровича почти столько же, но без пенальти) Но новостей подобных здесь мы не увидим
Роналду 18 голов из них 4 с пенальти (22%).
Митрович 16 голов из них 5 с пенальти (31%).

P. s. Талиска забил с игры 11 голов за 12 игр, Митрович 11 за 16.
+14
-4
+10
Ответ Капибарбер
у Митровича почти столько же, но без пенальти) Но новостей подобных здесь мы не увидим
Митрович так-то забил больше с пенальти, чем Роналду 😁
+15
-7
+8
Про этих двух дедов до восьмидести будут на спортсе писать, как они во дворе пенсионерам закатывают и будут продолжать всю эту статистику им плюсовать.
+9
-3
+6
Ответ rigobersong
А где новость про 43 летнего Японца из чемпионата Бурунди, который за 18 игр 50 голов забил?:)
Неуместная ирония.
Во-первых, многие, думаю, с интересом прочитали бы про японца в чемпионате Бурунди - такие новости расширяют кругозор, тем более речь о явно нестандартном случае.
Во-вторых, а этот японец до переезда в Бурунди тоже был лучшим бомбардиром в истории сборных, лучшим бомбардиром и ассистентом в истории ЛЧ, 5 раз выиграл ЛЧ, Евро, и титулы в трёх ведущих европейских лигах? Если да, то сравнение уместно))
+15
-11
+4
Ответ Антоша Спирин
А кто б вообще то сомневался??? Я кстати фан Лео. Но Рон - это величие.
Величие надо было на ЧМ проявлять, а не в 66 лиге.
+7
-4
+3
Ответ Алексей Полиенков
А сколько у Месси в американской лиге?
чуть меньше))
+3
0
+3
Ответ AF007
2014-2021 - пенальти тоже забить надо, не смейте называть нашего криштика пеналду 2022 - голы с пенок ни щитаются 2023-н.в - пенальти тоже забить надо, не смейте наз...
Лицемерные отродья, наяривающие на португальского Погребняка по скиллам и игровому интеллекту
+8
-5
+3
Всё таки на старости лет нашёл своё место в истории футбола. Давайте порадуемся за легенду
+5
-2
+3
Ответ Kir5
Неуместная ирония. Во-первых, многие, думаю, с интересом прочитали бы про японца в чемпионате Бурунди - такие новости расширяют кругозор, тем более речь о явно нестандартном случае. Во-вторых, а этот японец до переезда в Бурунди тоже был лучшим бомбардиром в истории сборных, лучшим бомбардиром и ассистентом в истории ЛЧ, 5 раз выиграл ЛЧ, Евро, и титулы в трёх ведущих европейских лигах? Если да, то сравнение уместно))
Ты о чём? Это же Ригоберыч... его "уместные сравнения", которыми он козыряет в нейтральных статьях и новостях, при упоминании Месси/Роналду/Реала/Барселоны резко исчезают.
+6
-3
+3
Ответ Водяра
18 голов, 9 из них с пенальти.
С пенальти тоже надо с уметь забить
+3
-1
+2
Красава! Настоящий фанат своего дела.
+2
0
+2
Ответ Roman Betenya
Кто виноват, что Месси не умеет бить пенальти?
Когда надо было, сумел :))
+5
-3
+2
Ответ Имя Фамилия
Меси даже среди худших — худший.
Надо же, год прошел, а вам всё так же больно, как это приятно)
+4
-2
+2
сколько у него голов за карьеру?вроде видел новость с 850.В следущем году 900 пробьет.Это жир
+3
-1
+2
Ответ Штаны Габора Кирая
Ну если б Роналду 5 пенальти на ЧМ дали, то и у него был бы трофей.
Роналду 3 пенальти дали на Евро 2020 и где трофей? Еле-еле из группы вылез с помощью пенальти. 2 левых пенальти дали на ЧМ 2022. Тащили как могли, но он сам должен был приложить хоть какие-то усилия, но ничего не сделал.
+8
-6
+2
Ответ elkipalki
Голы в 1/4, 1/2 и финалах ЛЧ. Роналду: 43. Месси: 20. Роналду тащит, поэтгму у него 5 ЛЧ, во всех он тащил. У Месси 4. Одна совсем халявная, Роналдиньо тащил, Месси в ротации был. В одной Неймар тащил, в одной Эвребе. Роналду тащит в важных стадиях и впереди планеты всей. Месси на уровне Бензема, Левандовски и тд. Что тоже круто. Но далеко до Роналду.
Он тащил или Реал его тащил? Что-то после его ухода из Реала у него нет достижений в ЛЧ, в то время как Реал выиграл ЛЧ. Ну и про его тащерство на ЧМ ничего не хочешь сказать? Хоть с 1/8, хоть с 1/4, хоть с 1/2.
+5
-3
+2
Ответ elkipalki
Голы в 1/4, 1/2 и финалах ЛЧ. Роналду: 43. Месси: 20. Роналду тащит, поэтгму у него 5 ЛЧ, во всех он тащил. У Месси 4. Одна совсем халявная, Роналдиньо тащил, Месси в ротации был. В одной Неймар тащил, в одной Эвребе. Роналду тащит в важных стадиях и впереди планеты всей. Месси на уровне Бензема, Левандовски и тд. Что тоже круто. Но далеко до Роналду.
Наконечник априори не может никого и никуда тащить. Это самые бесполезные существа в футболе, умеющие только подставлять свою кочергу под прострелы на пустые. Их поэтому всех и выкинули на помойку, чистых страйкеров в Европе практически не осталось, кроме дзюбы и бревнавдовского
+3
-1
+2
А сколько у Месси в американской лиге?
+5
-3
+2
Ответ Илья Мурашов
Пробить и водонос может, важно забить. Баджо не забил в свое время.
Дружище, Баджо многие глоры этим и запомнили, но вот он объективно в одиночку тащил Италию. Не стоит забывать, что Баджо третьим промахнулся у итальянцев. Великая трагедия и великий игрок.
+2
0
+2
18 голов, 9 из них с пенальти.
+9
-7
+2
Талиска так-то тащит Наср
Если бы он еще пенки бил, то лучшим бомбардиром был именно он
+26
-25
+1
Ответ _Amelina_ Landau
Дружище, Баджо многие глоры этим и запомнили, но вот он объективно в одиночку тащил Италию. Не стоит забывать, что Баджо третьим промахнулся у итальянцев. Великая трагедия и великий игрок.
Я не спорю, что тащил. Как по мне, его незаслуженно критикуют из-за незабитого пенальти. Суть в том, что пенальти нужно уметь забить. А на ЧМ это сделать в разы сложнее. Промах и ты позор, несмотря на былые заслуги.
+2
-1
+1
Ответ Xm.md
Лучший
0+0 в плей-офф чм за 20 лет, плюс не могла она отобрать гол у соотечественника)))
+8
-7
+1
Мане тоже неплох
+1
0
+1
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