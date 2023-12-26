«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Манчестер Юнайтед» примет «Астон Виллу» в 19-м туре АПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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