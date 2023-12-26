«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
«Манчестер Юнайтед» примет «Астон Виллу» в 19-м туре АПЛ.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.
- Дата проведения
- 26 декабря, 23.00, «Олд Траффорд»
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В новый год нужно входить с новым тренером, весной наигрывать из того что есть и в следующем сезоне уже что то пытаться сделать по взрослому.
Теперь по матчу. Ничего не имею против МЮ. Но после прихода Эмери неистово болею за Астон Виллу. При этом Вилла реально бесит такими потерями очков, как с Шеффилдом в последнем туре. Писал до этого, что иногда им нужно банальное «бей-беги» с навесами именно в таких матчах. Неважно, каким способом ты затолкнешь свой гол. Нежелание Эмери отходить от своей доктрины порой раздражают. Однако, если этот экономичный футбол поможет им обыграть МЮ сегодня и взять 3 очка, я переобуюсь.