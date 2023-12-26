«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Теги Манчестер Юнайтед Астон Вилла премьер-лига Англия онлайны Футбол

«Манчестер Юнайтед» примет «Астон Виллу» в 19-м туре АПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла
Дата проведения
26 декабря, 23.00, «Олд Траффорд»
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6 комментариев
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Ответ PIT-BUL
прощальный матч Хага) как это мило ) В новый год нужно входить с новым тренером, весной наигрывать из того что есть и в следующем сезоне уже что то пытаться сделать по взрослому.
а новый поди придёт и как поставит сразу красивый футбол и как побежит сразу команда 😂 сколько таких новых тренеров было ага
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прощальный матч Хага) как это мило )
В новый год нужно входить с новым тренером, весной наигрывать из того что есть и в следующем сезоне уже что то пытаться сделать по взрослому.
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Невзначай минуснул Ригобера, но это так, рутинная прелюдия…

Теперь по матчу. Ничего не имею против МЮ. Но после прихода Эмери неистово болею за Астон Виллу. При этом Вилла реально бесит такими потерями очков, как с Шеффилдом в последнем туре. Писал до этого, что иногда им нужно банальное «бей-беги» с навесами именно в таких матчах. Неважно, каким способом ты затолкнешь свой гол. Нежелание Эмери отходить от своей доктрины порой раздражают. Однако, если этот экономичный футбол поможет им обыграть МЮ сегодня и взять 3 очка, я переобуюсь.
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