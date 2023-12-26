Ивич о России: «Не видел такой чистоты ни в одном городе Европы. Это потрясающе, это культура. Это то, что нельзя привить»

Владимир Ивич удивлен чистоте российских городов.

― Что удивляет?

― Чистота городов. Это потрясающе, это культура. Это то, что нельзя привить. Ни в одном городе Европы я не видел такой чистоты, которая есть в городах России. Поздравляю с этим всех жителей России, это действительно круто.

Что еще удивляет, так это пробки. Хотя, как я понимаю, это нормально. Например, мне объяснили, что в Краснодар сейчас приезжает много новых людей, – сказал главный тренер « ».

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