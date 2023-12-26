Ивич о России: «Не видел такой чистоты ни в одном городе Европы. Это потрясающе, это культура. Это то, что нельзя привить»

Теги премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Чемпионат.com Футбол

Владимир Ивич удивлен чистоте российских городов.

― Что удивляет?

― Чистота городов. Это потрясающе, это культура. Это то, что нельзя привить. Ни в одном городе Европы я не видел такой чистоты, которая есть в городах России. Поздравляю с этим всех жителей России, это действительно круто.

Что еще удивляет, так это пробки. Хотя, как я понимаю, это нормально. Например, мне объяснили, что в Краснодар сейчас приезжает много новых людей, – сказал главный тренер «Краснодара».

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9 комментариев
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это он ещё в Беларуси не был.
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Его наверное возили или водили по центру любого города....
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Чисто не там где убирают, а там где не...не кекают.
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Ну Европа раньше тоже чистая была, лет 10 назад. Но щас мигранты привезли свою культуру, в Италии видел как цыганка просто села посреди улицы и отложила личинку, это щас норма Европы, правда я был не везде конечно
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щас у либерашек сердечный приступ будет, зачем так жестко..
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В пределах 3 транспортного Москвы порядок конечно, а вот за его пределами уже возникают вопросы…
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Ответ gans.gans.73
Его наверное возили или водили по центру любого города....
Он в основном возили или он в основном водил, судя по таблице
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Ответ Quiet Dad
ну, допустим в больших городах это и так. у них есть техника и людские ресурсы для этого в достаточном количестве. плюс зарплата не мизерная, близкая к минималке. а в небольших городках и посёлках с людьми катастрофическая нехватка. невысокая зарплата и условия труда. народ не заманишь. поэтому для уборки улиц зачастую привлекаются другие бюджетники: из соцзащиты, образования, культуры и тп. это происходит без оф приказа. потому если получишь травму, то это можно расценивать как самовольно покинутое рабочее место и человека уволить как дважды два. и это происходит десятилетиями.
Ну какие десятилетия? Сотни лет! Еще при Иване Грозном все бюджетники были обязаны мести улицы. А всем отказникам в наказание заливали в желудок 10 литров кофе. Это факт. Это написано во всех ПРАВИЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ!)
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