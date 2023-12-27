«МЮ» победил впервые за 5 матчей – «Астон Виллу»

«Манчестер Юнайтед» победил впервые за 5 матчей.

Команда Эрика тен обыграла « » в 19-м туре со счетом 3:2.

Это первая победа манкунианцев за 5 матчей – ранее они потерпели три поражения и один раз сыграли вничью.

Следующую игру « » проведет 30 декабря – команда встретится с «Ноттингем Форест».

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