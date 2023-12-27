«МЮ» победил впервые за 5 матчей – «Астон Виллу»

Теги Манчестер Юнайтед Астон Вилла премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» победил впервые за 5 матчей.

Команда Эрика тен Хага обыграла «Астон Виллу» в 19-м туре АПЛ со счетом 3:2. 

Это первая победа манкунианцев за 5 матчей – ранее они потерпели три поражения и один раз сыграли вничью. 

Следующую игру «Юнайтед» проведет 30 декабря – команда встретится с «Ноттингем Форест». 

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117 комментариев
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Тен Хаг: что мы говорим отставке? Не сегодня!
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Пока что Гарначо, купленный за 500 тысяч евро, лучший трансфер МЮ за последние 10 лет. С таким желанием парень бегает. Просто красавчик !
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Хоть раз в этом сезоне не испоганили настроение. Большое спасибо! Рад за Расмуса
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Второй тайм матча с Виллой лучше всех игр МЮ в этом сезоне. Понравилось рвение игроков. Видимо Тен Хаг что-то им сказал, раз так вышли на второй тайм. Жаль, что по мнению местных экспертов он уже давно инфоцыган, который просто пилит на трансферах в МЮ. Хочется, чтобы у него все же получилось в МЮ. Поскорее бы вернулись все травмированные и может увидим МЮ хотя бы образца прошлого сезона, когда и игра была, и результаты.
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Рад за Тен Хага, мужик крутой, надеюсь, что добьётся успеха. Всегда считал, что проблема МЮ в игроках-неженках, а не в тренере, рад, что ему доверяют. Санчо на выход уже зимой, кто ещё там работать не захочет, то им тоже пинка дать из клуба надо.
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Ну надо отдать должное,выложились на полную,глаза горели у всех
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
МЮ не проигрывал с Боксинг Дэй с сезона 78/79 и сегодня опять Победа с таким Кам беком !
Тэн Хаг - сила ))
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Такая победа должна наконец окрылить
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Второй тайм матча с Виллой лучше всех игр МЮ в этом сезоне. Понравилось рвение игроков. Видимо Тен Хаг что-то им сказал, раз так вышли на второй тайм. Жаль, что по мнению местных экспертов он уже давно инфоцыган, который просто пилит на трансферах в МЮ. Хочется, чтобы у него все же получилось в МЮ. Поскорее бы вернулись все травмированные и может увидим МЮ хотя бы образца прошлого сезона, когда и игра была, и результаты.
а главным мёдом будет тот факт, что все криштибои пропадут хоть на время с веток МЮ
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Ничего себе. Что это было? Я уже и забыл про камбеки. Не иначе, как Рождественское чудо )))
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Рад за Тен Хага, мужик крутой, надеюсь, что добьётся успеха. Всегда считал, что проблема МЮ в игроках-неженках, а не в тренере, рад, что ему доверяют. Санчо на выход уже зимой, кто ещё там работать не захочет, то им тоже пинка дать из клуба надо.
Как же я люблю таких болельщиков... МЮ выиграл впервые за 5 матчей! А вы тренера хвалите. Что с вами не так? Из группы ЛЧ не вышли, 6 место, как круто. Сегодня молодцы, да, но сегодня сыграли на характере, игры как не было так и нет. Вы как будто не за топ клуб болеете, а за середняк. Если вы считаете МЮ середняком, то ладно...
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Ответ Mykytka
Комментарий скрыт
Тем, что свои порядки ставит и не прогибается под игроков-неженок. Если долго мучиться, то что-нибудь получится. Не зря же с тренерами контракты на 5 лет подписывают часто, это значит, надо время давать.
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Единственный раз, когда они должны были проиграть для всеобщего блага, они взяли и выиграли
Ну что за Люди
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Объективно не умеет Эмери строить команду, которая круто играет на дистанции. Думаю, с Виллой исключения не будет и итогом будет 6-7 место потолок
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с победой друзья!!!!
Это было славно!
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+4
Ответ Токсик
Хоть раз в этом сезоне не испоганили настроение. Большое спасибо! Рад за Расмуса
С Наступающим! ;)
+4
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Ответ christina7
ну что за бред, чувак🤦🏻‍♂️
просто факты
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Ответ ten Hag
С Наступающим! ;)
Взаимно
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Все хвалят Хойлуна и Гарначо,но я бы отметил Джонни мать его Эванса,если бы не этот пенсионер, который спас от чистого гола в пустые,и ещё в паре моментов,счёт был бы совсем другим
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Ответ Leganessi
Астон Вилла из жалости позволила неудачникам выиграть после того как тен хагушка на коленях умолял в перерыве. Не люблю футбол за продажные матчи, но мю никогда не изменится
Не расстраивайся скаузер.
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Ответ adriano_070
Пока что Гарначо, купленный за 500 тысяч евро, лучший трансфер МЮ за последние 10 лет. С таким желанием парень бегает. Просто красавчик !
Перестал бы еще жадничать в каких-то моментах и тянуть одеяло на себя, то к голам добавились бы и ассисты
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Ответ Горец Юнайтед
Такая победа должна наконец окрылить
Сколько раз уже такое было
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лучший тайм в исполнении МЮ, который мне доводилось видеть. это было прекрасно
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Ответ Вечно Молодой
лучший тайм в исполнении МЮ, который мне доводилось видеть. это было прекрасно
Мало ты повидал))
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Ответ Mykytka
Результата только нет. Какие порядки? Как была токсичная атмосфера, так и осталась. Еще и результаты стали хуже. Но может я не понимаю что-то.
Игроки МЮ уже сколько тренеров слили за все последние сезоны? Кучу, именитые тренеры, со статусом, титулами и т.д. и никто не добился успеха.
Теперь стало понятно, что дело не в тренерах, а в игроках. Карт-бланш дали Тен Хагу, он потихоньку исправляет, избавлясь от тех, кто не хочет работать, не тянет и ноет (Санчо, Марьсяль). И привлекает много молодёжи, новой крови. С таким МС и Ливерпулем, трудно каких-то результатов в виде побед в чемпионате достигать, пока что есть то есть. Приводит в порядок команду, выбирает тех, на кого можно положиться, молодёжи много, а дальше больше будет.

Эта банда будет биться за своего тренера, что сегодняшняя игра и показала.
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Болельщики МЮ:
Мальчик- радуется победе МЮ над Виллой
Мужчина- разочарован победой над Виллой, ведь нужно опять ждать увольнения ЭТХ...
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Второй тайм матча с Виллой лучше всех игр МЮ в этом сезоне. Понравилось рвение игроков. Видимо Тен Хаг что-то им сказал, раз так вышли на второй тайм. Жаль, что по мнению местных экспертов он уже давно инфоцыган, который просто пилит на трансферах в МЮ. Хочется, чтобы у него все же получилось в МЮ. Поскорее бы вернулись все травмированные и может увидим МЮ хотя бы образца прошлого сезона, когда и игра была, и результаты.
Лысый напомнил нашим бездаря, что на трибуне новое начальство и все забегали после перерыва)
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Ответ Timur Jalnin
Все хвалят Хойлуна и Гарначо,но я бы отметил Джонни мать его Эванса,если бы не этот пенсионер, который спас от чистого гола в пустые,и ещё в паре моментов,счёт был бы совсем другим
Сначала спас Онана,при 1-3 вряд ли произошло,что произошло
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я помню такую же радость после победы над Челси 2-1: лучшая игра сезона, теперь попрёт, тен Хаг - наше всё. после победы дома в 1 мяч над середняком.
сейчас Вилла испугалась и провалила второй тайм, а МЮ, наоборот, опять выдал очень мотивированную игру. вновь домашняя победа в один мяч, но уже над лидером.
имхо, логичнее предположить очередную серию без побед, чем возрождение МЮ. но тен Хага зато вряд ли уволят.
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Возможно эта победа даст импульс + потихоньку травмированные возвращаются
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