«МЮ» победил впервые за 5 матчей – «Астон Виллу»
«Манчестер Юнайтед» победил впервые за 5 матчей.
Команда Эрика тен Хага обыграла «Астон Виллу» в 19-м туре АПЛ со счетом 3:2.
Это первая победа манкунианцев за 5 матчей – ранее они потерпели три поражения и один раз сыграли вничью.
Следующую игру «Юнайтед» проведет 30 декабря – команда встретится с «Ноттингем Форест».
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Тэн Хаг - сила ))
Ну что за Люди
Это было славно!
Теперь стало понятно, что дело не в тренерах, а в игроках. Карт-бланш дали Тен Хагу, он потихоньку исправляет, избавлясь от тех, кто не хочет работать, не тянет и ноет (Санчо, Марьсяль). И привлекает много молодёжи, новой крови. С таким МС и Ливерпулем, трудно каких-то результатов в виде побед в чемпионате достигать, пока что есть то есть. Приводит в порядок команду, выбирает тех, на кого можно положиться, молодёжи много, а дальше больше будет.
Эта банда будет биться за своего тренера, что сегодняшняя игра и показала.
Мальчик- радуется победе МЮ над Виллой
Мужчина- разочарован победой над Виллой, ведь нужно опять ждать увольнения ЭТХ...
сейчас Вилла испугалась и провалила второй тайм, а МЮ, наоборот, опять выдал очень мотивированную игру. вновь домашняя победа в один мяч, но уже над лидером.
имхо, логичнее предположить очередную серию без побед, чем возрождение МЮ. но тен Хага зато вряд ли уволят.