Иноуэ нокаутировал Тапалеса и стал абсолютным чемпионом мира в первом полулегком весе

В Токио (Япония) прошел вечер бокса компании Top Rank, в главном событии которого прошел поединок за титул абсолютного чемпиона мира в первом полулегком весе между Наойей Иноуэ и Марлоном Тапалесом.

Иноуэ (26-0, 23 КО) нокаутировал соперника в 10-м раунде и стал новым абсолютным чемпионом мира.

Непобедимый наследник Пакьяо, у которого нет конкурентов. Покорил уже четыре веса