Иноуэ нокаутировал Тапалеса и стал абсолютным чемпионом мира в первом полулегком весе

Теги первый полулегкий вес Марлон Тапалес Наойя Иноуэ бокс Бокс/MMA/UFC

В Токио (Япония) прошел вечер бокса компании Top Rank, в главном событии которого прошел поединок за титул абсолютного чемпиона мира в первом полулегком весе между Наойей Иноуэ и Марлоном Тапалесом.

Иноуэ (26-0, 23 КО) нокаутировал соперника в 10-м раунде и стал новым абсолютным чемпионом мира.

Непобедимый наследник Пакьяо, у которого нет конкурентов. Покорил уже четыре веса

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11 комментариев
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Машина! Удовольствие наблюдать за ним
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Вот это бокс! Просто не оторваться от экрана.Не сравнить с фрикибоями типа Мэйвэзер Мак Грегор.
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А чего на сайте не было раньше инфо о бое?
А то одни заремы и прочий шлак в топ новостях
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Редакторы, включите японского Тайсона в число претендентов на лучшего спортсмена года - абсолют как никак
Должен быть один боксёр в числе претендентов. Имя не такое раскрученное, поскольку в маленьких весах, но чувак даёт зрелище, тем более 2-й в рейтинге Р4Р
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Да ему можно по следующим 4 весовым пройтись без проблем! Такого бойца еще не было! А вы все Биволы, Бетербиевы ... Ну какие Биволы, Бетербиевы ...? Смотрите лучше на Иноуэ - мощнейший ударник (при его то весе) и одновременно юркий и неуловимый как спермотозоид))).
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Последний самурай!
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По праву Кроуфорд и Иноуэ на сегодня лучшие боксеры мира
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Беленький что-то знает...
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https://vk.com/club223967345?z=video-223967345_456239019%2Fc6beb42b7e32092276%2Fpl_wall_-223967345 кто не смотрел ,можно пересмотреть запись боя
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Аж интересно, где остановится? Пак бил Оскара и Маргарито, на фоне которых выглядел совсем уж мелким (что неудивитеьно, хех). Понятно, что Иноуэ вряд ли так высоко запрыгнет, да и нужды нет, но до 61 кг дойти способен вполне.
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Ответ Павел Павлов
Вот это бокс! Просто не оторваться от экрана.Не сравнить с фрикибоями типа Мэйвэзер Мак Грегор.
Майский-Пакмен типо шедевр бокса был?))
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