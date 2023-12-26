Иноуэ нокаутировал Тапалеса и стал абсолютным чемпионом мира в первом полулегком весе
В Токио (Япония) прошел вечер бокса компании Top Rank, в главном событии которого прошел поединок за титул абсолютного чемпиона мира в первом полулегком весе между Наойей Иноуэ и Марлоном Тапалесом.
Иноуэ (26-0, 23 КО) нокаутировал соперника в 10-м раунде и стал новым абсолютным чемпионом мира.
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Должен быть один боксёр в числе претендентов. Имя не такое раскрученное, поскольку в маленьких весах, но чувак даёт зрелище, тем более 2-й в рейтинге Р4Р