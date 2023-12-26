Головин об отъезде из РПЛ: «Если хочешь расти как игрок, надо ехать, по-любому. Чемпионаты Франции, Испании, Италии сейчас на три головы сильнее российского»

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Александр Головин считает, что отъезд из РПЛ позволяет игрокам развиваться.

– Может, правы те, кто говорит, что не надо уезжать в Европу, а надо оставаться в России и развиваться в РПЛ?

– А кто говорит?

– Очень многие люди говорят.

– Просто я слышал, наоборот, все говорят, что уезжать надо.

– Сейчас идет дискуссия, полемика.

– Я видел ситуацию со словами Карпина, но люди не понимают, что он говорит.

Он сказал так, но люди не понимают самого смысла. Он же не говорит уезжать, убегать или что-то там. Он же имел в виду уехать, чтобы поднять свой футбольный уровень, именно в этом контексте шло.

– Хорошо, но есть другое мнение. Говорят: «Зачем уезжать? Да, у Головина получилось, но не получилось у Миранчука и остальных, у многих не получается. Зачем это делать? Оставайтесь в России, развивайте РПЛ». Что делать в этой Европе?

– Ну, взять, к примеру слова Акинфеева. У него тоже были предложения, но он просто любит ЦСКА, свою страну, свой дом, и он остался. И я не считаю, что это плохо – это нормально. Ему нравится там, где он с детства – может, в какой-то мере так даже и лучше, ведь он легенда для всех молодых ребят, которые приходят в ЦСКА – они все на него смотрят.

Это тоже очень классно, но мне все-таки кажется, что, если ты хочешь расти как игрок, нужно уехать. Если ты реально готов жертвовать друзьями, комфортом, чем-то еще, но попробовать расти дальше, играть против топовых игроков, пытаться их обыгрывать или быть как они, то по-любому нужно ехать.

– Но есть мнение, что если бы Головин, Захарян, Миранчук, Кузяев играли бы в России, то чемпионат был бы интереснее. Зачем все это надо, чтобы они развлекали публику во Франции, Италии, Испании?

– Так мы же все там были, и все равно здесь интереснее, или нет? То есть, и я был в ЦСКА, и Захарян был в «Динамо», и Леха в «Локомотиве».

Все равно условный чемпионат Франции, Испании или Италии на данный момент сильнее не то что на голову, а на три головы. Поэтому если ты хочешь вырасти как игрок, то по-любому надо ехать.

– Я сам себя ловлю на мысли, что, возможно, для российских футболистов уехать – уникальный путь. Может, действительно легче и правильнее оставаться дома и играть в родных клубах?

– Проще в каком плане? Для комфорта?

– Для комфорта, чтобы стать легендой ЦСКА, «Краснодара», «Динамо», «Локомотива»…

 – Может, так оно и проще – ты не выходишь из зоны комфортаю Ты дома, есть друзья, семья, все круто.

Но моя точка зрения такая: пока я играю в футбол, я хочу расти. В России я достиг какого-то уровня, но хотелось попробовать себя там, где играют Неймар, Мбаппе, пытаться играть не хуже и составлять конкуренцию.

Но если ты доволен тем, что имеешь – лучший российский игрок «Спартака», ЦСКА, хорошие деньги – это не плохо, это тоже нормальный вариант. Но расти выше ты уже не будешь, мне кажется. Хотя, может, мог бы быть еще сильнее, попробовав себя еще где-то, – сказал полузащитник «Монако» и сборной России.

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28 комментариев
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На три Головина сильнее!
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Ответ Bavarec-Art
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Один из лидеров «Монако» - одного из ведущего клубов французской Лиги 1
Где был бы он сейчас, останься в ЦСКА - вот это большой вопрос
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– Может, правы те, кто говорит, что не надо уезжать в Европу, а надо оставаться в России и развиваться в РПЛ? (c)
Как правило это говорят те, кто никогда не играл на высоком уровне и тем более не уезжал.
Поэтому какой смысл их слушать?
Что условный терюшков или журова что-то ляпнут?
Да вообще плевать на них)
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Ответ Bavarec-Art
Комментарий скрыт
А где он сказал про достижения? Он же говорит про профессиональный рост и уровень игры, а не про сбор чашек. Ну а так Головин способен играть в более сильных клубах. Вернее он бы и играл, если бы не травмы.
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только вот Саша сам уехал в команду, существующую на деньги российского бизнесмена. как и Жирков в Челси - звучит красиво, но все всё понимают
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Ответ Bavarec-Art
Так а я что-то другое сказал?
А он что, не добился успеха по-твоему?
Да, «Монако» - не «Реал» и не «Бавария», но это один из топов Лиги 1, практически постоянно играет в еврокубках, в этом сезоне вообще в огне!
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Ответ Bavarec-Art
Комментарий скрыт
Травмы сильно помешали раскрыться. А так Монако был бы отличным трамплином для перехода в условный Арсенал. Останься он в РПЛ, то и без травм была бы одна деградация
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Ответ JENNINGS
А он что, не добился успеха по-твоему? Да, «Монако» - не «Реал» и не «Бавария», но это один из топов Лиги 1, практически постоянно играет в еврокубках, в этом сезоне вообще в огне!
Не, если такой план был, то вопросов нет) по-моему реального успеха добился только Аршавин. Но ессно Головин может сам оценивать свои достижения
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Ответ Bavarec-Art
Не, если такой план был, то вопросов нет) по-моему реального успеха добился только Аршавин. Но ессно Головин может сам оценивать свои достижения
И Аршавин добился успеха. И Пав неплохо играл в «шпорах».
А что для вас футбольный успех в России и в Европе?
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