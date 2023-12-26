Гендиректор РУСАДА о деле Валиевой: «Очень надеемся, что в середине февраля все точки будут расставлены. Все стороны были заслушаны в суде»

Гендиректор РУСАДА надеется на скорое вынесение вердикта по допинг-делу Валиевой.

Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) планирует опубликовать решение не позже 12 февраля 2024 года.

– Совсем скоро CAS должен поставить точку в другом деле, связанном с нарушением антидопинговых правил фигуристкой . Но олимпийского скандала не было бы, если бы не ничем не объяснимая медлительность антидопинговой лаборатории в Стокгольме в обработке пробы этой спортсменки. Какие-то санкции в отношении медлительных шведов WADA в итоге вынесло?

– Нам неизвестно, понесла ли стокгольмская лаборатория какое-то наказание. Действительно, проба спортсменки была протестирована с очень большой задержкой после доставки в Стокгольм, хотя поначалу были некоторые выпады в сторону , которое стали обвинять в медлительности в обработке пробы. Но Российское антидопинговое агентство не нарушило ни один из международных стандартов.

Сейчас уже можно говорить о том, что были официальные рекомендации по организации тестирования кандидатов на участие в Олимпийских играх. И в этих документах было прописано, что пробы, которые отобраны после 1 января 2022 года, должны были подвергаться срочному анализу.

Проба же фигуристки сборной была отобрана в конце декабря 2021 года. Из стокгольмской лаборатории мы получили письмо, в котором говорилось, что анализ пробы задерживается. В январе проба для ускоренного анализа получила статус срочной, на наши вопросы о причинах задержки мы получали информацию о том, что в лаборатории из-за пандемии был объявлен карантин, болели люди.

Я знаю, что WADA разбиралось в этом вопросе, было в контакте и с нами, и с лабораторией. Полученная ими информация была принята в расчет при проведении собственного расследования.

– В середине февраля все вопросы в деле Валиевой будут сняты?

– Да, мы очень надеемся, что все точки к этому времени будут расставлены. Надеемся на справедливое решение, все стороны были заслушаны в суде. Каждая сторона предоставила необходимую информацию и имела все возможности донести ее до других.

– А если вынесет решение, несправедливое с точки зрения РУСАДА? Что тогда будете вы делать?

– Остается только Федеральный трибунал Швейцарии, но там рассматриваются апелляции только на процессуальные нарушения, возникшие в ходе рассмотрения дела, – сказала генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

Тутберидзе хочет проверить всех на детекторе лжи из-за допинг-дела Валиевой. Что это может дать?

Такое ощущение, что Тутберидзе спасает себя перед вердиктом по делу Валиевой