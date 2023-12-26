Роналду забил 52-й гол в 2023 году и догнал Кейна и Мбаппе. У Холанда – 50

Криштиану Роналду забил 52-й гол в 2023 году.

Нападающий « » реализовал пенальти в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии против « » (1:1, первый тайм).

сравнялся с нападающим « » и форвардом «Баварии» Харри Кейном по количеству забитых мячей за год – по 52. В активе Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» 50 голов.

Подробную статистику 38-летнего португальца можно найти здесь.

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