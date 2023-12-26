Роналду забил 52-й гол в 2023 году и догнал Кейна и Мбаппе. У Холанда – 50

Теги Бавария ПСЖ Криштиану Роналду Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда Харри Кейн Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

Криштиану Роналду забил 52-й гол в 2023 году.

Нападающий «Аль-Насра» реализовал пенальти в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттихада» (1:1, первый тайм). 

Роналду сравнялся с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе и форвардом «Баварии» Харри Кейном по количеству забитых мячей за год – по 52. В активе Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» 50 голов. 

Подробную статистику 38-летнего португальца можно найти здесь

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63 комментария
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Роналду 52 гола
Месси 36 лет
+68
-30
+38
Роналду красавец! хоть и не топовая лига, но больше 50 голов! 🔥🔥🔥
+36
-12
+24
Ответ Роман
Роналду 52 гола Месси 36 лет
Роналду 52 гола
Месси 2 захвата
+33
-12
+21
Ответ Роман
Роналду 52 гола Месси 36 лет
Роналдо 52 гола в песках
Месси чемпион мира
+19
-7
+12
В смысле догнал ?!
Отстаньте от дедушки !
Играет,кайфует
Но это же совсем не смешно, сравнивать его голы с игроками из сильнейших топ лиг мира
+21
-10
+11
В 45 перейдет в чемпионат Гибралтара, будет там по три мяча за матч забивать, и поставит недостижимый рекорд на все времена))) На самом деле уважаю его любовь к футболу и к себе в футболе, очень круто постоянно находить мотивацию
+16
-7
+9
Ответ CopaAmerica
А в чемпионате фиджи кто то уже забил 65 голов
А что в Фиджи играют топовые игроки?
+11
-3
+8
Голы в 2023
Роналду- 52 гола
Месси- 36 гола
Вася Кутузов с соседнего подъезда- 345 голов
Что с лицом хейтеры? Разве он не заслуживает внимания как Роналду?
+20
-14
+6
Ответ Илья Мурашов
Когда видишь, что забил Роналду, то 4 из 5, что с пенальти.
В сезоне за клуб из 45 с пенальти 13. Это 4 из 5?
+5
-1
+4
Ответ Роман
Роналду 52 гола Месси 36 лет
Роналду 52 гола.
Месси 1 Кубок Мира.
+18
-14
+4
Ответ Адилбек Туманшаев
Зря уехал из Европы, жаль.
Ну да, его ведь звали топ клубы Европы, а он, "эх, уезжаю я от вас".
Эгоист какой-то.)
+3
0
+3
Лучший
+7
-4
+3
Ответ С бодуна
В смысле догнал ?! Отстаньте от дедушки ! Играет,кайфует Но это же совсем не смешно, сравнивать его голы с игроками из сильнейших топ лиг мира
тогда и Мбаппе отсюда надо выкидывать, всё же в шестой лиге Европы играет всего-навсего
+8
-6
+2
Ответ космонавт на дереве
Каждый матч - пенальти, так и Акинфеев может бомбардиром стать
ну вообще-то таким образом Месси стал чемпионом мира
+4
-2
+2
А в чемпионате фиджи кто то уже забил 65 голов
+15
-13
+2
Ответ С бодуна
Роналдо 52 гола в песках Месси чемпион мира
месси обладатель самого левого кубка мира
+6
-4
+2
Уже пора писать, сколько у кого осталось матчей в 2023.
+2
0
+2
Ответ helloworld
Да я против малолеток набивал стату и по-лучше. Слабо это показать в топ лиге? Ах да, забыл, он был с позором выкинут из клуба
И это ещё после того, как оказался не нужен ни одному из клубов, играющих в ЛЧ.
"Тащер".)
+2
0
+2
Ответ yrok77
18+9 по гол плюс пас в 18 турах, несите огнетушители хейтерам
Да я против малолеток набивал стату и по-лучше. Слабо это показать в топ лиге? Ах да, забыл, он был с позором выкинут из клуба
+6
-5
+1
Ответ Andrey Andreev
Для этих целей у Золотой бутсы есть коэффициенты: для Испании с Англией - 2, для Саудовской Аравии - единицы за глаза хватит
«Золотая бутса» (англ. European Golden Shoe) — футбольная награда, вручаемая ежегодно лучшему бомбардиру национальных чемпионатов стран, входящих в УЕФА.
©
+2
-1
+1
Ответ Alex Rhea
тогда и Мбаппе отсюда надо выкидывать, всё же в шестой лиге Европы играет всего-навсего
они вышли на 5 26 декабря
все клубы в плофе , у Нидерландов всего 3 осталось
+1
0
+1
Ответ CopaAmerica
А что чемп сауд аравии топовый чтобы сравнивать с апл лигой1 и бундеслигой?
нормальный чемпионат. съезди поиграй и сравни, сань.
+1
0
+1
Ответ PIT-BUL
так и тут речь не про Митровича.
Ну не про Митровича, потому что у него меньше голов))
+1
0
+1
18+9 по гол плюс пас в 18 турах, несите огнетушители хейтерам
+7
-6
+1
Ответ helloworld
Голы в 2023 Роналду- 52 гола Месси- 36 гола Вася Кутузов с соседнего подъезда- 345 голов Что с лицом хейтеры? Разве он не заслуживает внимания как Роналду?
гонишь про Васю, если ты хоть раз играл во дворе на коробке. Даже если играть каждую неделю и забивать по три гола (что вряд ли), то во дворе можно забить чуть более 150 голов.
+1
0
+1
Каждый матч - пенальти, так и Акинфеев может бомбардиром стать
+2
-1
+1
Ответ Кокич
«Золотая бутса» (англ. European Golden Shoe) — футбольная награда, вручаемая ежегодно лучшему бомбардиру национальных чемпионатов стран, входящих в УЕФА. ©
Ну значит, Кринжу вообще ничего не светит)
+3
-2
+1
Комментарий удален пользователем
Ответ S-V-D
В сезоне за клуб из 45 с пенальти 13. Это 4 из 5?
так это ж считать надо..
0
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0
Ответ Эрнандес Эрнандес
Климов, бедолага)
А что с ним?
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