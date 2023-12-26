Роналду забил 52-й гол в 2023 году и догнал Кейна и Мбаппе. У Холанда – 50
Криштиану Роналду забил 52-й гол в 2023 году.
Нападающий «Аль-Насра» реализовал пенальти в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттихада» (1:1, первый тайм).
Роналду сравнялся с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе и форвардом «Баварии» Харри Кейном по количеству забитых мячей за год – по 52. В активе Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» 50 голов.
Подробную статистику 38-летнего португальца можно найти здесь.
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Месси 36 лет
Месси 2 захвата
Месси чемпион мира
Отстаньте от дедушки !
Играет,кайфует
Но это же совсем не смешно, сравнивать его голы с игроками из сильнейших топ лиг мира
Роналду- 52 гола
Месси- 36 гола
Вася Кутузов с соседнего подъезда- 345 голов
Что с лицом хейтеры? Разве он не заслуживает внимания как Роналду?
Месси 1 Кубок Мира.
Эгоист какой-то.)
"Тащер".)
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все клубы в плофе , у Нидерландов всего 3 осталось