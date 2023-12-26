Антон Сихарулидзе: «Мы достаточно лояльно относились к переходам спортсменов в другие сборные на первых порах. Сейчас позиция будет жестче»
ФФКР ужесточит позицию по переходам российских спортсменов в другие сборные.
Об этом заявил исполняющий обязанности президента организации Антон Сихарулидзе.
«Моя позиция: тех, кто реально покинул Россию, живет и тренируется за рубежом, удерживать не стоит. ФФКР им не помогала, страна в их подготовку деньги не вкладывала.
А вот по тем, в кого вкладывала и на кого надеялась в плане отдачи в виде спортивных результатов, вопросы есть. Категорически против того, чтобы фигурист сначала договорился о переходе, а потом в ускоренном порядке стал оформлять гражданство.
Совсем недавно общался с одним из таких спортсменов, который пришел прозондировать почву относительно перехода в другую сборную, и прямо сказал: «На исполкоме буду голосовать против перехода».
Подчеркну, что подобное решение принимает именно исполком, а не кто-то из руководителей ФФКР.
Если на первых порах после отстранения наших спортсменов от международных соревнований мы достаточно лояльно относились к подобным переходам, то сейчас позиция будет жестче», – сказал Сихарулидзе.
А вот по тем, в кого вкладывала и на кого надеялась в плане отдачи в виде спортивных результатов, вопросы есть."
А ничего, что в деньги у страны появились из налогов граждан и они сами вправе решать, что им делать. а надеялась не страна, а вот такие типы, которые раздают налоги народа по понятиям.