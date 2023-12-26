Антон Сихарулидзе: «Мы достаточно лояльно относились к переходам спортсменов в другие сборные на первых порах. Сейчас позиция будет жестче»

Теги сборная России Антон Сихарулидзе ФФКР переходы Р-Спорт Фигурное катание

ФФКР ужесточит позицию по переходам российских спортсменов в другие сборные.

Об этом заявил исполняющий обязанности президента организации Антон Сихарулидзе

«Моя позиция: тех, кто реально покинул Россию, живет и тренируется за рубежом, удерживать не стоит. ФФКР им не помогала, страна в их подготовку деньги не вкладывала.

А вот по тем, в кого вкладывала и на кого надеялась в плане отдачи в виде спортивных результатов, вопросы есть. Категорически против того, чтобы фигурист сначала договорился о переходе, а потом в ускоренном порядке стал оформлять гражданство.

Совсем недавно общался с одним из таких спортсменов, который пришел прозондировать почву относительно перехода в другую сборную, и прямо сказал: «На исполкоме буду голосовать против перехода».

Подчеркну, что подобное решение принимает именно исполком, а не кто-то из руководителей ФФКР.

Если на первых порах после отстранения наших спортсменов от международных соревнований мы достаточно лояльно относились к подобным переходам, то сейчас позиция будет жестче», – сказал Сихарулидзе. 

65 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Крепостные
+67
-8
+59
Т.е. все, кто надо, уже перешли. Остальные обойдутся, да? Блатом не вышли ))
+44
-4
+40
Ответ Yulia333
Крепостные
У крепостных Юрьев День был:)
+31
-4
+27
Ну да, как Дэвисов отпустили на все четыре стороны вопреки всем своим принципам, так можно и позицию ужесточать. Посмотрим, что там выйдет с Самоделкиной, если слова Сихарулидзе не пустой звук, со следующего сезона она должна представлять Казахстан.
+25
-1
+24
какой же совок
+31
-9
+22
Антоша, и без ваших угроз терпеть вас - не сахар. Куда же еще хуже-то? Будь добр, ответь.
+21
-4
+17
Смысл присутствует, спортсмена готовили и содержали. Но насильно тоже держать не надо, лучше выработать правила компенсации потраченных средств.
+22
-7
+15
Может устранить причины по которым спортсмены уходят в другие сборные? Я понимаю, что это не компептенция Сихарулидзе, а выше, но он является одним из элементов цепочки обратной связи, по которой сообщения передаются наверх.
+16
-4
+12
В гулаге все решает начальник
+17
-6
+11
Допрыгалась Самоделкина
+15
-5
+10
Не пережили 1-е место ФГП от ненужного здесь парника и звания лучшего спортсмена Грузии.Больше никого не отпустим! Да не доставайся ты никому!(
+14
-4
+10
Есть правила, два года карантина, хочешь выступать за другую страну, отсиди и со спокойной душой выступай за кого хочешь. Ну или найди какие то родственные связи с Этери Георгиевной, тогда просидишь в карантине всего год.
+10
-2
+8
Роднина: У меня два юниора без разрешения нашей региональной федерации, без разрешения ФФКР получили добро (от ИСУ надо полагать) на переход в другую страну. --- Хоть усритесь в своём ФФКР
+8
0
+8
Мы вам, блин, гаечки-то подзакрутим. Свободы захотелось?
+8
0
+8
Смотри ты, какой собственник выискался!
+11
-4
+7
" И сам не гам и другим не дам."
+11
-4
+7
Самоделкина, Аннаьель, возможно, пары, которых мы не видели на ЧР по семейным обстоятельствам...
+6
0
+6
"Мы...". Очень удобная позиция. Говори Я. Хватит уже этого Мы.
+6
0
+6
Имя, сестра, назови имя!!! ------ Кто уходит-то?
+6
0
+6
Обломал чьи-то "семейные обстоятельства"
+8
-2
+6
Ответ missis-Zima
Не пережили 1-е место ФГП от ненужного здесь парника и звания лучшего спортсмена Грузии.Больше никого не отпустим! Да не доставайся ты никому!(
Акопова про похожую ситуацию рассказывала, когда её не отпустили, тогда как раз Александровская обыграла российскую пару.
+5
0
+5
Как там с Леаисами или им все можно
+6
-1
+5
Как же достали эти типы из одного городка своим прикрытием страной: " страна в их подготовку деньги не вкладывала.
А вот по тем, в кого вкладывала и на кого надеялась в плане отдачи в виде спортивных результатов, вопросы есть."
А ничего, что в деньги у страны появились из налогов граждан и они сами вправе решать, что им делать. а надеялась не страна, а вот такие типы, которые раздают налоги народа по понятиям.
+6
-1
+5
Ответ Viks
Комментарий удален модератором
Тому, кто зондировал почву. Но явно это был кто-то из тех, кто не участвовал в ЧР. Не удивлюсь, если кто-то из парников.
+5
0
+5
Кто бы сомневался. Дальше - хуже. По всем позициям.
+6
-1
+5
Ответ Viks
Не лепи хрень - никто не может тренировать иностранных граждан за счёт российского бюджета.
А где написано про российский бюджет?
+4
0
+4
Ни себе ни людям
+6
-2
+4
реально, скоро как при Сталине будем жить, слово не скажи, не так посмотрел- Колыма, совсем что ли уже. То просто так деньги раздают, может этот спортсмен уже не был бы первым, нет получи полляма, короче все берега попутали
+6
-2
+4
Ответ IrinaKin
Смысл присутствует, спортсмена готовили и содержали. Но насильно тоже держать не надо, лучше выработать правила компенсации потраченных средств.
НЕТ никаких правил компенсации. И их нельзя выработать в одностороннем порядке.
+7
-4
+3
Самоделкина все? Можно завершать? Дэвисы все, можно прдолжать!
+6
-3
+3
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий