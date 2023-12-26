Антон Сихарулидзе: «Мы достаточно лояльно относились к переходам спортсменов в другие сборные на первых порах. Сейчас позиция будет жестче»

ФФКР ужесточит позицию по переходам российских спортсменов в другие сборные.

Об этом заявил исполняющий обязанности президента организации .

«Моя позиция: тех, кто реально покинул Россию, живет и тренируется за рубежом, удерживать не стоит. им не помогала, страна в их подготовку деньги не вкладывала.

А вот по тем, в кого вкладывала и на кого надеялась в плане отдачи в виде спортивных результатов, вопросы есть. Категорически против того, чтобы фигурист сначала договорился о переходе, а потом в ускоренном порядке стал оформлять гражданство.

Совсем недавно общался с одним из таких спортсменов, который пришел прозондировать почву относительно перехода в другую сборную, и прямо сказал: «На исполкоме буду голосовать против перехода».

Подчеркну, что подобное решение принимает именно исполком, а не кто-то из руководителей ФФКР.

Если на первых порах после отстранения наших спортсменов от международных соревнований мы достаточно лояльно относились к подобным переходам, то сейчас позиция будет жестче», – сказал Сихарулидзе.