8-летний россиянин Роман Шогджиев обыграл чемпиона шахматной Олимпиады Жахонгира Вахидова на ЧМ по рапиду

Теги результаты чемпионат мира по быстрым шахматам Роман Шогджиев Шахматы

8-летний россиянин обыграл чемпиона шахматной Олимпиады на ЧМ по рапиду.

Российский шахматист Роман Шогджиев победил представителя Узбекистана Жахонгира Вахидова в первом раунде чемпионата мира по рапиду в Самарканде.

8-летний Шогджиев играл черными фигурами и завершил партию на 46-м ходу.

Шогджиев – победитель первенства мира среди мальчиков до 8 лет. 28-летний Вахидов – чемпион Всемирной шахматной олимпиады в составе сборной Узбекистана.

5 комментариев
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Топ новость!
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Так мало новостей о шахматах.. а ведь идет ЧМ!
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Юный шахматный талант растёт и взрослых побеждает. Молодец !
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Может быть, именно это наш будущий чемпион?
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Он и дальше хорошо играл, даже Крамник впечатлился
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