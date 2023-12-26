8-летний россиянин Роман Шогджиев обыграл чемпиона шахматной Олимпиады Жахонгира Вахидова на ЧМ по рапиду

8-летний россиянин обыграл чемпиона шахматной Олимпиады на ЧМ по рапиду.

Российский шахматист Роман Шогджиев победил представителя Узбекистана Жахонгира Вахидова в первом раунде чемпионата мира по рапиду в Самарканде.

8-летний Шогджиев играл черными фигурами и завершил партию на 46-м ходу.

Шогджиев – победитель первенства мира среди мальчиков до 8 лет. 28-летний Вахидов – чемпион Всемирной шахматной олимпиады в составе сборной Узбекистана.