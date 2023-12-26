«Трактор» выменял Дронова у «Металлурга» на Подскребалина
Защитник Григорий Дронов стал игроком «Трактора».
«Металлург» и «Трактор» совершили обмен. В клуб из Челябинска перешел защитник Григорий Дронов.
Взамен магнитогорский клуб получил вратаря Никиту Подскребалина.
В этом сезоне голкипер дебютировал за челябинцев в КХЛ, проведя 8 матчей и одержав 5 побед при коэффициенте надежности 2,02 и 92,6% отраженных бросков.
Дронов в текущем сезоне сыграл за «Металлург» 28 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 8 (3+5) очков при показателе полезности «минус 5».
Нет
Легионер?
Нет
Третий вратарь на Дронова?
Ни слова больше
Никита вам точно больше поможет, чем Загидулин.