«Трактор» выменял Дронова у «Металлурга» на Подскребалина

Защитник Григорий Дронов стал игроком «Трактора».

«Металлург» и « » совершили обмен. В клуб из Челябинска перешел защитник Григорий Дронов.

Взамен магнитогорский клуб получил вратаря Никиту Подскребалина.

В этом сезоне голкипер дебютировал за челябинцев в КХЛ, проведя 8 матчей и одержав 5 побед при коэффициенте надежности 2,02 и 92,6% отраженных бросков.

Дронов в текущем сезоне сыграл за « » 28 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 8 (3+5) очков при показателе полезности «минус 5».