«Трактор» выменял Дронова у «Металлурга» на Подскребалина

Теги Металлург Мг Трактор переходы КХЛ Григорий Дронов Никита Подскребалин Хоккей

Защитник Григорий Дронов стал игроком «Трактора».

«Металлург» и «Трактор» совершили обмен. В клуб из Челябинска перешел защитник Григорий Дронов.

Взамен магнитогорский клуб получил вратаря Никиту Подскребалина.

В этом сезоне голкипер дебютировал за челябинцев в КХЛ, проведя 8 матчей и одержав 5 побед при коэффициенте надежности 2,02 и 92,6% отраженных бросков.

Дронов в текущем сезоне сыграл за «Металлург» 28 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 8 (3+5) очков при показателе полезности «минус 5».

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ну и что это за обмен ?гомоляко , вы не могли вместо Загидуллина сразу кого то брать нормального за адекватные деньги . ну нет же вы взяли Загидуллина за 45 лямов , для справки зп Серебрякова ( лучшего вратаря прошлого сезона и как мы видим он и в этом один из лучших ) была меньше . сейчас вы отдаете пусть и зажравшегося защитника , но нашего , которому нужно пинка давать , чтоб заиграл , отдаете за неизвестного вратаря ....логика выше любого смысла
+3
0
+3
Защитник-домосед?
Нет
Легионер?
Нет
Третий вратарь на Дронова?
Ни слова больше
+3
0
+3
и нафига он нужен?
+1
0
+1
Хроший обмен для Трактора!!! Однозначно.
+1
0
+1
Ответ Сергей
Хроший обмен для Трактора!!! Однозначно.
💯
+1
0
+1
майор Дронов и оперативница Подскребалина )
0
0
0
Ответ Антон Некрасов
ну и что это за обмен ?гомоляко , вы не могли вместо Загидуллина сразу кого то брать нормального за адекватные деньги . ну нет же вы взяли Загидуллина за 45 лямов , для справки зп Серебрякова ( лучшего вратаря прошлого сезона и как мы видим он и в этом один из лучших ) была меньше . сейчас вы отдаете пусть и зажравшегося защитника , но нашего , которому нужно пинка давать , чтоб заиграл , отдаете за неизвестного вратаря ....логика выше любого смысла
Зря вы так. Подскребалин очень хороший вратарь. То, что он третий и только сыграл в КХЛ, это вопросы к Трактору.
Никита вам точно больше поможет, чем Загидулин.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий