Холанд – лучший футболист года по версии IFFHS. Мбаппе – 2-й, Месси – 3-й, Беллингем – 5-й
Эрлинг Холанд признан лучшим игроком 2023 года по версии IFFHS.
Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала итоги голосования за звание лучшего футболиста года. Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд занял 1-е место, набрав 208 баллов.
Топ-10 по итогам голосования выглядит следующим образом:
1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 208 баллов
2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 105
3. Лионель Месси («ПСЖ» / «Интер Майами») – 85
4. Родри («Манчестер Сити») – 55
5. Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд / «Реал») – 34
6. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 27
7. Харри Кейн («Тоттенхэм» / «Бавария») – 18
8. Бернарду Силва («Манчестер Сити») – 9
9. Винисиус Жуниор («Реал») – 8
10. Лаутаро Мартинес («Интер») – 7.
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1) меси
2) Алисон
3) Куртуа
4) Эдерсон
5) Тер Штеген
6) Доннарума
Тогда как Холланд выиграл всё и поставил кучу индивидуальных рекордов?!
Спойлер - у него 8 ЗМ.
Сейчас награждают за 23 год, НЕ ЗА СЕЗОН, а за год.