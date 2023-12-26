Холанд – лучший футболист года по версии IFFHS. Мбаппе – 2-й, Месси – 3-й, Беллингем – 5-й

Эрлинг Холанд признан лучшим игроком 2023 года по версии IFFHS.

Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала итоги голосования за звание лучшего футболиста года. Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд занял 1-е место, набрав 208 баллов.

Топ-10 по итогам голосования выглядит следующим образом:

1. («Манчестер Сити») – 208 баллов

2. («ПСЖ») – 105

3. (« » / «Интер Майами») – 85

4. Родри («Манчестер Сити») – 55

5. Джуд Беллингем (« » Дортмунд / «Реал») – 34

6. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 27

7. Харри Кейн («Тоттенхэм» / «Бавария») – 18

8. Бернарду Силва («Манчестер Сити») – 9

9. Винисиус Жуниор («Реал») – 8

10. Лаутаро Мартинес («Интер») – 7.

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