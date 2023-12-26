Холанд – лучший футболист года по версии IFFHS. Мбаппе – 2-й, Месси – 3-й, Беллингем – 5-й

Теги Бавария Боруссия Дортмунд ПСЖ Интер Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига рейтинги Тоттенхэм IFFHS Кевин де Брюйне Харри Кейн Бернарду Силва Килиан Мбаппе Родри Лаутаро Мартинес Интер Майами Винисиус Жуниор Эрлинг Холанд Джуд Беллингем Футбол

Эрлинг Холанд признан лучшим игроком 2023 года по версии IFFHS.

Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала итоги голосования за звание лучшего футболиста года. Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд занял 1-е место, набрав 208 баллов.

Топ-10 по итогам голосования выглядит следующим образом:

1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 208 баллов

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 105

3. Лионель МессиПСЖ» / «Интер Майами») – 85

4. Родри («Манчестер Сити») – 55

5. Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд / «Реал») – 34

6. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 27

7. Харри Кейн («Тоттенхэм» / «Бавария») – 18

8. Бернарду Силва («Манчестер Сити») – 9

9. Винисиус Жуниор («Реал») – 8

10. Лаутаро Мартинес («Интер») – 7. 

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

50 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Месси выше Родри, Кейна и Беллингема😂
+34
-8
+26
Ответ Птюч, Ёж.
почему Месси 3? как обладатель Золотого мяча может быть 3?
как третий может быть обладателем ЗМ, так вопрос нужно ставить..
+19
-5
+14
Список лучших голкиперов 2023 года

1) меси
2) Алисон
3) Куртуа
4) Эдерсон
5) Тер Штеген
6) Доннарума
+15
-6
+9
Ответ se_queda
Комментарий удален модератором
Месси даже по завершению карьеры будет во всех рейтингах по привычке: настолько он крут или пропиарен. Тут каждый сам решает.
+11
-4
+7
Ответ Rio de Janeiro
Месси выше Родри, Кейна и Беллингема😂
Кто эти люди, которые голосовали за Мбаппе и Месси? У них вместо мозгов хлебушек?
+6
-1
+5
Ответ Капибарбер
а где Рональду?
в Эр-Рияде. гол там забил минут 20-25 назад
+6
-2
+4
Сколько уже этих версий грёбаных, все на одну рожу, уже б плевать на них давно, но народ неугомонный, всё равно будет всерьёз обсуждать почему один незаслуженно выше другого.
+2
0
+2
Ответ Акира_1
Месси даже по завершению карьеры будет во всех рейтингах по привычке: настолько он крут или пропиарен. Тут каждый сам решает.
Забьёт гол в матче с сыновьями во дворе и будет номинирован на ЗМ)
+2
0
+2
Ответ xQcoW
Список лучших голкиперов 2023 года 1) меси 2) Алисон 3) Куртуа 4) Эдерсон 5) Тер Штеген 6) Доннарума
Так же как и защитников и полузащиты. Даже среди тренеров он будет первым
+2
-1
+1
Ответ Птюч, Ёж.
почему Месси 3? как обладатель Золотого мяча может быть 3?
кажется, что в 2023 году лучшим был все-таки Холланд. а Месси в 2022
+5
-4
+1
Ответ Акира_1
Месси даже по завершению карьеры будет во всех рейтингах по привычке: настолько он крут или пропиарен. Тут каждый сам решает.
А что вы хотите? У наших домохозяек Загитова до сих пор лучшая фигуристка, хотя спортом уже больше 4-х лет не занимается.
+1
0
+1
Ответ xQcoW
Список лучших голкиперов 2023 года 1) меси 2) Алисон 3) Куртуа 4) Эдерсон 5) Тер Штеген 6) Доннарума
"Всё по делу. Лео Месси - величайший футболист в истории 🐐", — Игорь Климов
+2
-2
0
Ответ xQcoW
Список лучших голкиперов 2023 года 1) меси 2) Алисон 3) Куртуа 4) Эдерсон 5) Тер Штеген 6) Доннарума
Насчет первого места вопросов нет, но Алисон давно не второй
+2
-2
0
Ответ Нефанатик
Холанд машина по забиванию голов ноунеймам из апл. В больших матчах не виден был вообще
Так в АПЛ каждый матч является большим
0
0
0
Ответ Капибарбер
Рональду каждый матч бьёт пенальти, почему он не лучший??
нет такой пиар машины как у Лео Месси
+1
-1
0
Ответ S1rAlex
Комментарий удален модератором
за то какой!!! и правда какой? Я просто не видел
+1
-1
0
Ответ Homelender_666
"Всё по делу. Лео Месси - величайший футболист в истории 🐐", — Игорь Климов
Великий Климов о великом игроке. Все серьезно!
0
0
0
Ответ JENNINGS
А вклад Холланда в требл «Сити» - пустышка?
Я и не говорю, что пустышка. Я сказал про вклад Месси.
0
0
0
Ответ morphvirg
Там не только пенальти, а еще вклад в игру.
А вклад Холланда в требл «Сити» - пустышка?
+1
-1
0
Ответ Caterina
Золотой мяч за сезон 22/23, а не за 2023 год. С добрым утром!
Золотой мяч за 5 пенальти на ЧМ, половина из которых - левые, с добрым утром!
Тогда как Холланд выиграл всё и поставил кучу индивидуальных рекордов?!
+4
-4
0
Ответ helloworld
Холлан лучший во всех рейтингах газет и спортивных сайтов, но ЗМ у принца Катарского
ЗМ награда за сезон, теперь посмотри кто был лучшим во всех рейтингах в сезоне 22 - 23.
Спойлер - у него 8 ЗМ.

Сейчас награждают за 23 год, НЕ ЗА СЕЗОН, а за год.
0
0
0
Ответ андрей быцюк
как третий может быть обладателем ЗМ, так вопрос нужно ставить..
🤣👍👍👍
0
0
0
рейтинг где как в фигурке голосование решает можно сразу выбрасывать в мусорное ведро
0
0
0
Первая десятка для всех вменяемых людей понятна, а где Кринж7 португальский?
0
0
0
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Лучший везде, по всем рейтингам, версиям и опросам, но ЗМ, извините, не ему :) И разве это не ограбление?!
+5
-5
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий