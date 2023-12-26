Прохоркин перешел в «Авангард» из «Сибири» в обмен на денежную компенсацию

Николай Прохоркин перешел в «Авангард» из «Сибири».

« » подтвердил состоявшийся обмен, в результате которой нападающий перешел в команду. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона. ранее уже выступал за клуб в сезоне-2021/22.

« » получила денежную компенсацию.

«Прохоркина мы хорошо знаем по предыдущему выступлению за «Авангард».

Это опытный мастер, центр, умеющий выстроить игру звена, отработать одинаково эффективно как в нападении, так и в защите. Поможет нам на «точке» и в большинстве.

Конкуренция в центральной линии команды усиливается. Считаем, это пойдет на пользу всему нашему коллективу» – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

В текущем сезоне Прохоркин набрал 23 (8+15) очка в 39 играх Фонбет Чемпионата КХЛ.