Прохоркин перешел в «Авангард» из «Сибири» в обмен на денежную компенсацию

Теги Авангард Сибирь переходы Антон Курьянов КХЛ Николай Прохоркин Хоккей

Николай Прохоркин перешел в «Авангард» из «Сибири».

«Авангард» подтвердил состоявшийся обмен, в результате которой нападающий перешел в команду. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона. Николай Прохоркин ранее уже выступал за клуб в сезоне-2021/22.

«Сибирь» получила денежную компенсацию.

«Прохоркина мы хорошо знаем по предыдущему выступлению за «Авангард».

Это опытный мастер, центр, умеющий выстроить игру звена, отработать одинаково эффективно как в нападении, так и в защите. Поможет нам на «точке» и в большинстве.

Конкуренция в центральной линии команды усиливается. Считаем, это пойдет на пользу всему нашему коллективу» – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

В текущем сезоне Прохоркин набрал 23 (8+15) очка в 39 играх Фонбет Чемпионата КХЛ.

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22 комментария
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Ответ Дмитрий Клюквин
туда сюда обратно , летом опять в СКА поедет
Агенты сыты, деньги попилены...
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туда сюда обратно , летом опять в СКА поедет
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Великий ход Фастовского. Обменять Прохоркина в команду, которая в твоей конференции, дивизионе, заклятый соперник за денежную компенсацию. Поздравляю с ареной и прекрасная трансферная политика. Бедные болельщики, ноль идей и мыслей у гм.
+11
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+7
Ответ Операция Ы
Карьера то меньше 15 лет, уже 7 клубов сменил, учитывая 5 лет в ЦСКА дальше пошел туда-сюда особо нигде не задерживаясь.....
Реально постоянно по рукам ходит.
И после каждого ухода из какого-либо клуба оставляет негативный осадок после себя.
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Блин, ну ладно. По игровым качествам неплох, по психологии и трудоспособности - один из худших на рынке. В целом, для условно бесплатного актива сойдет.
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Карьера то меньше 15 лет, уже 7 клубов сменил, учитывая 5 лет в ЦСКА дальше пошел туда-сюда особо нигде не задерживаясь.....
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Вот и Николаю уже за тридцатник и всё как то не может найти постоянную себе хоккейную "гавань "!
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...на денежную компенсацию, как-то уж совсем не очень
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Прохоркин перешёл разваливать Авангард
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Вот до невозможности выбешивала эта формулировка. Какой это к черту обмен? Это просто покупка игрока. Обменивать можно игрока на игрока(-ов) или на пики, а не на деньги
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Ответ DimaNN
Это ещё мало. Помню к нам года 4 назад приходил реально знатный летун - Максим Минеев. Кстати, воспитанник Омска. Я тогда как увидел что за сезон он успел аж пять команд поиграть, сразу подумал - для чего он нужен?? Сейчас глянул - 26 годам у парня уже 14 команд с учётом МХЛ/КХЛ/ВХЛ и чемпионат Казахстана. Вот это уровень))
Минеев в Авангарде начинал очень неплохо. Но поймал звезду и так не смог избавиться от нее. А рекордсмен по переходам вроде лемтюгов. 17 или 18 клубов сменил.
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Ответ Дмитрий Клюквин
туда сюда обратно , летом опять в СКА поедет
Туда, сюда, обратно. Самолетом, поедом, автомобилем.
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Ответ Операция Ы
Карьера то меньше 15 лет, уже 7 клубов сменил, учитывая 5 лет в ЦСКА дальше пошел туда-сюда особо нигде не задерживаясь.....
Это ещё мало. Помню к нам года 4 назад приходил реально знатный летун - Максим Минеев. Кстати, воспитанник Омска. Я тогда как увидел что за сезон он успел аж пять команд поиграть, сразу подумал - для чего он нужен?? Сейчас глянул - 26 годам у парня уже 14 команд с учётом МХЛ/КХЛ/ВХЛ и чемпионат Казахстана. Вот это уровень))
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Ответ DimaNN
Ну Минеев, я полагаю, побьёт этот рекорд скоро. Считаю "четвертак" точно выбьет)) до конца карьеры как минимум 25 команд будет у него.
Да он закончит скоро и всех делов. А вообще я вспомнил ещё одного бродячего артиста. Мишка Анисин и его 22 клуба.
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Ответ Ыжык
Минеев в Авангарде начинал очень неплохо. Но поймал звезду и так не смог избавиться от нее. А рекордсмен по переходам вроде лемтюгов. 17 или 18 клубов сменил.
Ну Минеев, я полагаю, побьёт этот рекорд скоро. Считаю "четвертак" точно выбьет)) до конца карьеры как минимум 25 команд будет у него.
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Ответ Славный охотник
Жаль, неплохо смотрелся в Сибири, а в Аве будет одним из
Одним из кого? Ему достаточно играть в пол силы что бы быть железным игроком второго звена. А если будет играть как умеет, то и Спунера подвинет.
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А можно всех посмотреть????
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Слава богу,ни рыба ни мясо.Без него хоть Сибирь забегала.А от него толку мало было
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Почем нонче за Прохоркина в базарный день дают ?
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