Ротенберг о юных хоккеистах в программе «Красная машина»: «Они просто вынесут Канаду, если так будут развиваться! 5:0 минимум»

Теги СКА Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Канады по хоккею с шайбой НХЛ КХЛ Роман Ротенберг детский хоккей Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг высказался о развитии юных российских хоккеистов.

Главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг выступил с речью на новогоднем вечере «Красной машины», который проходил на стадионе «Зоркий» в Красногорске.

«К нам прилетел гость из Швейцарии. Он смотрит на этих ребят и спрашивает: «А как они так играют? Какого они года [рождения]?» Я говорю: «2015‑го, кто‑то 2016‑го».

Он мне говорит: «Я думал, им 15 лет». Нет, им 7-8 лет.

Если они будут так развиваться, они Канаду вынесут просто! 5:0 минимум будет. 8:1, как на Кубке мира в 1981‑м», – сказал Роман Ротенберг.

87 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
🤡
+83
0
+83
Ответ Алексей Еремеев
Какие таблетки он пьет?
Тут скорее наоборот. Он постоянно забывает их принимать.
+64
0
+64
Какие таблетки он пьет?
+54
0
+54
Вынесут тебя и дядю Вову через пару лет.
+54
-3
+51
Человек, который путает 7летних с 15летними, видать совсем недалекий
+35
0
+35
Ответ Водяра
Вынесут тебя и дядю Вову через пару лет.
Зачем так долго ждать?
+33
-1
+32
Ответ Водяра
Вынесут тебя и дядю Вову через пару лет.
Желательно пораньше...
+32
-1
+31
Ответ Алексей Еремеев
Какие таблетки он пьет?
Белые дорожки парацетамола
+27
0
+27
Почему в Питере такой гололед? Просто Ротенберг забрал себе всю соль...
+20
-3
+17
Сначала вынесут звёзд вхл, потом звёзд Казахстана, дальше белорусов не заметят, а дальше на опыте вынесут Канаду и Сша)))
Потому что система, братцы.
+16
0
+16
Ответ brig_Mercury
Человек, который путает 7летних с 15летними, видать совсем недалекий
Да не было никакого чувака из Швейцарии, с аргентинцем спутал.
+13
0
+13
И вопрос, гость из Швейцарии - это Фазель что ли?
+11
0
+11
Никакого Кубка Мира в 1981-м не было.
+10
0
+10
150:0 хули так скромно то
+9
0
+9
Рассказывай дальше. Пройдёт не один год, парни вырастут так и не сыграв на молодёжном чемпионате мира, благодаря другу твоего папы
+6
0
+6
Посему он находится не в психиатрической лечебнице? В каждой фразе явные признаки шизофрении, причем параноидальной
+5
0
+5
Роман немного привода, человек из Швейцарии думал, что им 28, а оказалось 7
+5
0
+5
Как можно 8 летнего ребёнка спутать с 15 летним пацаном, даже в хоккейной амуниции.
Бред несёт какой-то.
+5
0
+5
Сколько пользы от санкций! Теперь Россия обыгрывает Канаду в хоккей, а Зенит - доходит до полуфинала ЛЧ. Разве раньше такое было возможно?
+6
-1
+5
Канаду с кубка первого шлакала ,сборную куньсуня и Барыса
+4
0
+4
Отсутствие регулярного медицинского наблюдения пациента Марино , смена часовых поясов , мягкий лед и частые перелеты , стали причиной не только осеннего- весеннего обострения , но и как не изученный феномен - зимнего .
+4
0
+4
Ответ Самый адовый Крикун
И вопрос, гость из Швейцарии - это Фазель что ли?
Нене!Шоколад Милка!
+4
0
+4
клоууууууууун!!!!!!!
+3
0
+3
Назначьте ему галоперидол
+3
0
+3
Ответ Самый адовый Крикун
Никакого Кубка Мира в 1981-м не было.
А ЭТОТ ОЛЕНЬ И НЕ ЗНАЕТ, ЧТО ЭТО БЫЛО!
+3
0
+3
Ответ hank
Бразильская ☝
Ну так Йозе Марино финном не назовут)))
+3
0
+3
гость из швейцарии это поехавший быков ?
+3
0
+3
Там Канада, кстати, на ЧМ играет. А вы?
+4
-1
+3
в Канаде сейчас это прочитают и закроют все хоккейные коробки.
какой смысл дальше тренироваться?)
+2
0
+2
Если бы у бабушки был чл.......
+2
0
+2
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий