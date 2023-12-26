Ротенберг о юных хоккеистах в программе «Красная машина»: «Они просто вынесут Канаду, если так будут развиваться! 5:0 минимум»

Роман Ротенберг высказался о развитии юных российских хоккеистов.

Главный тренер и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг выступил с речью на новогоднем вечере «Красной машины», который проходил на стадионе «Зоркий» в Красногорске.

«К нам прилетел гость из Швейцарии. Он смотрит на этих ребят и спрашивает: «А как они так играют? Какого они года [рождения]?» Я говорю: «2015‑го, кто‑то 2016‑го».

Он мне говорит: «Я думал, им 15 лет». Нет, им 7-8 лет.

Если они будут так развиваться, они вынесут просто! 5:0 минимум будет. 8:1, как на Кубке мира в 1981‑м», – сказал Роман Ротенберг.