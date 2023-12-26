КХЛ. «Авангард» в гостях у «Сибири», «Металлург» сыграет с «Ладой», «Спартак» против «Торпедо»

« » сыграет в гостях с «Сибирью» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

« » встретится на выезде с «Ладой», « » – с « ».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ