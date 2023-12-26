КХЛ. «Авангард» в гостях у «Сибири», «Металлург» сыграет с «Ладой», «Спартак» против «Торпедо»

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«Авангард» сыграет в гостях с «Сибирью» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Металлург» встретится на выезде с «Ладой», «Спартак» – с «Торпедо».

Фонбет Чемпионат КХЛ

Сибирь – Авангард
Дата проведения
26 декабря, 15.30, «Арена-Сибирь»
Онлайн матча Видео

Лада – Металлург Мг
Дата проведения
26 декабря, 18.00, «Лада-Арена»
Онлайн матча Видео

Торпедо – Спартак
Дата проведения
26 декабря, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

Северсталь – Трактор
Дата проведения
26 декабря, 19.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

Динамо Минск – Автомобилист
Дата проведения
26 декабря, 19.10, «Арена-Минск»
Онлайн матча Видео

Куньлунь – Локомотив
Дата проведения
26 декабря, 19.30, «Арена-Мытищи»
Онлайн матча Видео

Сочи – Адмирал
Дата проведения
26 декабря, 19.30, «Большой»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

8 комментариев
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Спартак - Торпедо счет в личных противостоянияниях в текущем сезоне пока 3:0 в пользу Спартака. Желаю продолжить эту приятную традицию.
И самое главное обеим командам без травм!
+3
-2
+1
ждем хорошего и результативного хоккея от СИБИРИ, удачи парни!!!
+3
-2
+1
ЗА СИБИРЬ!!!
+3
-2
+1
За Сибирь, Удачи и Победы.
+1
0
+1
Ответ Максим Зимин
Торпедо, Вперед!! Сегодня нужна победа!! Свой стадион, Свои Болельщики, конец года, 77 лет команде. ТОЛЬКО ПОБЕДА.
22 декабря считается Днём отечественного хоккея – в 1946 году, в день старта первого чемпионата страны по хоккею с шайбой. Так что всем по 77 лет, всем победы нужны))
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