КХЛ. «Авангард» в гостях у «Сибири», «Металлург» сыграет с «Ладой», «Спартак» против «Торпедо»
«Авангард» сыграет в гостях с «Сибирью» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Металлург» встретится на выезде с «Ладой», «Спартак» – с «Торпедо».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 26 декабря, 15.30, «Арена-Сибирь»
- Дата проведения
- 26 декабря, 18.00, «Лада-Арена»
- Дата проведения
- 26 декабря, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 26 декабря, 19.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 26 декабря, 19.10, «Арена-Минск»
- Дата проведения
- 26 декабря, 19.30, «Арена-Мытищи»
- Дата проведения
- 26 декабря, 19.30, «Большой»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
И самое главное обеим командам без травм!