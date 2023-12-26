Джикия подал иск о взыскании 6,8 млн рублей неустойки со строительной компании – квартиры были сданы не в срок

Теги Спартак премьер-лига Россия бизнес происшествия Георгий Джикия деньги Футбол

Георгий Джикия подал в суд на строительную компанию.

Защитник «Спартака» подал иск к ООО «Специализированный застройщик «Лидер строительной отрасли», осуществляющей строительство жилых комплексов в Москве, о взыскании неустойки.

Заявление зарегистрировано в Тушинском суде Москвы.

Как сообщили в пресс-службе суда, Джикия требует от застройщика 6,8 млн рублей по 6 договорам, заключенным в 2021 году, так как квартиры были сданы не в установленный срок.

Заседание по делу назначено на 18 января 2024 года.

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11 комментариев
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Обманутый дольщик получается?
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Говоря языком футбола, Джикии хотели прокинуть мяч в «очко»
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Абсолютно нормальная практика наказывать этих рвачей! За сорванные сроки, за некачественные работы, нарушение договоров! Беда в том, что многие не делают этого, прощая косяки и откровенные неслучайные нарушения от застройщика и его подрядчиков, чисто из-за незнания и лени, а ещё жалея 50 тысяч на юриста, который всё за вас сделает, подаст в арбитраж, потом спустя время получит исполнительный лист и отнесёт его в банк, а совсем хорошие конторы ещё и эти 50 тысяч для вас у виновника отсудят!
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Ответ Stewart D.
Комментарий удален модератором
Согласен, зачем такие новости на нашем политическом сайте:))
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Это спортс.ру или что вообще?
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Шесть квартир, сидя на лавке и кушая хачапури - тут, конечно, непросто найти мотивацию
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Что делает эта спортивная новость на нашем строительном сайте?
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Комментарий удален модератором
На ум приходят слова А. Дзагоева: раз, два, три, застройщик ####
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Надо подать иск о взыскании с Джикии - он не футболист, а шашлычник
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Все потому, што не консультировался с Чердаком.
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Ответ Денис Гончаров
Обманутый дольщик получается?
Обманутый Жорщик
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