Джикия подал иск о взыскании 6,8 млн рублей неустойки со строительной компании – квартиры были сданы не в срок
Георгий Джикия подал в суд на строительную компанию.
Защитник «Спартака» подал иск к ООО «Специализированный застройщик «Лидер строительной отрасли», осуществляющей строительство жилых комплексов в Москве, о взыскании неустойки.
Заявление зарегистрировано в Тушинском суде Москвы.
Как сообщили в пресс-службе суда, Джикия требует от застройщика 6,8 млн рублей по 6 договорам, заключенным в 2021 году, так как квартиры были сданы не в установленный срок.
Заседание по делу назначено на 18 января 2024 года.
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