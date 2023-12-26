Джикия подал иск о взыскании 6,8 млн рублей неустойки со строительной компании – квартиры были сданы не в срок

Георгий Джикия подал в суд на строительную компанию.

Защитник « » подал иск к ООО «Специализированный застройщик «Лидер строительной отрасли», осуществляющей строительство жилых комплексов в Москве, о взыскании неустойки.

Заявление зарегистрировано в Тушинском суде Москвы.

Как сообщили в пресс-службе суда, требует от застройщика 6,8 млн рублей по 6 договорам, заключенным в 2021 году, так как квартиры были сданы не в установленный срок.

Заседание по делу назначено на 18 января 2024 года.

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