Ковальчук забил за «Спартак» во втором матче подряд – с «Торпедо». 40-летний форвард бросил в касание после паса Локтионова

Илья Ковальчук забил второй гол за «Спартак».

40-летний нападающий забросил шайбу в матче Фонбет чемпионата против « ».

На 17-й минуте в первом периоде после передачи нанес бросок в касание со средней дистанции и забил гол в ворота Ивана Кульбакова.

Таким образом, Ковальчук забил второй гол во второй игре подряд в составе красно-белых.

Форвард, вернувшись в хоккей спустя два с половиной года, дебютировал за команду в предыдущем матче против «Куньлуня» (5:2) и забил в пустые ворота в третьем периоде игры.