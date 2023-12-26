Ковальчук забил за «Спартак» во втором матче подряд – с «Торпедо». 40-летний форвард бросил в касание после паса Локтионова
Илья Ковальчук забил второй гол за «Спартак».
40-летний нападающий забросил шайбу в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Торпедо».
На 17-й минуте в первом периоде Илья Ковальчук после передачи Андрея Локтионова нанес бросок в касание со средней дистанции и забил гол в ворота Ивана Кульбакова.
Таким образом, Ковальчук забил второй гол во второй игре подряд в составе красно-белых.
Форвард, вернувшись в хоккей спустя два с половиной года, дебютировал за команду в предыдущем матче против «Куньлуня» (5:2) и забил в пустые ворота в третьем периоде игры.
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( Я не верю своим глазам это Хэппи - Энд )
Илья Ковальчук