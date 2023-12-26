Ковальчук забил за «Спартак» во втором матче подряд – с «Торпедо». 40-летний форвард бросил в касание после паса Локтионова

Теги Спартак Торпедо Илья Ковальчук видео КХЛ Андрей Локтионов Хоккей

Илья Ковальчук забил второй гол за «Спартак».

40-летний нападающий забросил шайбу в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Торпедо».

На 17-й минуте в первом периоде Илья Ковальчук после передачи Андрея Локтионова нанес бросок в касание со средней дистанции и забил гол в ворота Ивана Кульбакова.

Таким образом, Ковальчук забил второй гол во второй игре подряд в составе красно-белых.

Форвард, вернувшись в хоккей спустя два с половиной года, дебютировал за команду в предыдущем матче против «Куньлуня» (5:2) и забил в пустые ворота в третьем периоде игры.

11 комментариев
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Как говаривалось в моём детстве ,- технику не пропьёшь.
+21
-1
+20
Ответ всем тем, кто в него не верил! Однозначно усилит команду! Вперёд, Спартак!
+20
-4
+16
Ответ stot
Как говаривалось в моём детстве ,- технику не пропьёшь.
Не технику - мастерство)
+9
0
+9
Ответ Tiziano
не усилит
Ясно.
+7
-1
+6
Ой , флэшбэк какой от Скворцова .
голллллл,Ильяяяяяяяя Ковальчук
( Я не верю своим глазам это Хэппи - Энд )
+4
0
+4
Красавчик, как там про порох в пороховницах?)
+1
0
+1
Судя по расцветке формы, это не Спартак, а Локомотив какой-то. Я имею в виду, что оч похоже не вагоны РЖД.
+1
0
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Где-то там, за океаном тяжело вздохнул Овечкин, дожёвывая, без всякого удовольствия бигмак под пинту пива
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Сразу вспомнил 2008 год после слов
Илья Ковальчук
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