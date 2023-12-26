Аленичев о тренерстве: «Мне неинтересно в команде, которая не ставит задач и находится в таблице 8-12-й. Стараюсь в такие не идти. После 2019-го было много предложений – они не заслуживали внимания»

Теги Спартак премьер-лига Россия Первая лига Дмитрий Аленичев Енисей Чемпионат.com Футбол

Дмитрий Аленичев объяснил, почему долго не работает тренером.

– Почему вы так долго остаетесь без работы? Не устраивают предложения или не хотите тренировать?

– Согласен, что большой период прошел после работы в «Енисее». Предложения действительно были, но они меня не устраивали. Я всегда на этот вопрос отвечаю: «Будет хорошая задача – обсудим». Мне неинтересно работать в команде, которая не ставит конкретных задач и находится в таблице 8-12-й. Я стараюсь в такие команды не идти.

Как пример – последнее место работы, красноярский «Енисей». Как все произошло: меня лично губернатор попросил прилететь. Я прилетел. Мы сели с ним вдвоем, он мне честно и откровенно сказал: «Дмитрий Анатольевич, мы никогда не были в Премьер-лиге. Я вас пригласил сюда для того, чтобы вы решили задачу и порадовали наших болельщиков». То есть занять первые два места, может, через стыки подняться, как и произошло. Через две минуты я подписал контракт. Я, конечно, утрирую (смеется). Это интересно.

Я еще раз повторю: те предложения, которые были, а их было много после 2019 года — они не заслуживали внимания. При всем уважении к людям, которые делали эти предложения, я вежливо отказывал. Но я жду. Это не говорит о том, что я закончил тренерскую карьеру. Мне это нравится. Не скрываю, что на протяжении трех лет консультирую любительскую команду. Из тренерского тонуса не выпадаю. Пусть это и любители, но тем не менее, – рассказал бывший игрок и тренер «Спартака».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вот читая это, понимаю, что Юрану - респект. Человек любит футбол и РАБОТАЕТ. Если ты своей работой покажешь - может и позовут в серьезный клуб. А кто тебя позовёт когда твой тонус это любители? Ну-ну.
+8
-1
+7
В МЮ значит не пойдет.
+5
-1
+4
какой важный курица
+2
0
+2
ни фига себе возомнил! А ты заслуживаешь?
+2
0
+2
Оххх, какие мы крутые!!
+1
0
+1
Ну и как, вывел Енисей в Премьер-лигу?
0
0
0
С Мостовым путь тандем создают и возвращаются в Спартак
0
0
0
Сначала возьми что нибудь и сделай из него что то!
0
0
0
Он не уточнил дивизион так что полегче с ним ребята)))
0
0
0
Алень, такой Алень!
0
0
0
Хозяин знаменитого багажа должен тренировать исключительно только гранды.
0
0
0
Такие все мастера тренерского цеха,пхх.Покажи себя в команде послабже как Галактионов,Семак,Личка...а потом что-то требуй в этом направлении.Да и был ты Дима в Спартаке...
0
0
0
Ответ Oleg Olegov
В МЮ значит не пойдет.
Туда берут Мостового уже
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий