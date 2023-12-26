Аленичев о тренерстве: «Мне неинтересно в команде, которая не ставит задач и находится в таблице 8-12-й. Стараюсь в такие не идти. После 2019-го было много предложений – они не заслуживали внимания»

Дмитрий Аленичев объяснил, почему долго не работает тренером.

– Почему вы так долго остаетесь без работы? Не устраивают предложения или не хотите тренировать?

– Согласен, что большой период прошел после работы в « ». Предложения действительно были, но они меня не устраивали. Я всегда на этот вопрос отвечаю: «Будет хорошая задача – обсудим». Мне неинтересно работать в команде, которая не ставит конкретных задач и находится в таблице 8-12-й. Я стараюсь в такие команды не идти.

Как пример – последнее место работы, красноярский «Енисей». Как все произошло: меня лично губернатор попросил прилететь. Я прилетел. Мы сели с ним вдвоем, он мне честно и откровенно сказал: «Дмитрий Анатольевич, мы никогда не были в Премьер-лиге. Я вас пригласил сюда для того, чтобы вы решили задачу и порадовали наших болельщиков». То есть занять первые два места, может, через стыки подняться, как и произошло. Через две минуты я подписал контракт. Я, конечно, утрирую (смеется). Это интересно.

Я еще раз повторю: те предложения, которые были, а их было много после 2019 года — они не заслуживали внимания. При всем уважении к людям, которые делали эти предложения, я вежливо отказывал. Но я жду. Это не говорит о том, что я закончил тренерскую карьеру. Мне это нравится. Не скрываю, что на протяжении трех лет консультирую любительскую команду. Из тренерского тонуса не выпадаю. Пусть это и любители, но тем не менее, – рассказал бывший игрок и тренер « ».

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