МВД РФ объявило в розыск олимпийского призера Сергея Биду и его жену. Летом они приняли участие в чемпионате США по фехтованию

МВД РФ объявило в розыск шпажистов Сергея и Виолетту Бида, уехавших в США.

«Бида Сергей Олегович разыскивается по статье УК», – сказано в базе розыска ведомства.

По какой именно статье ведется розыск, в базе не указано. Аналогичная карточка есть на Виолетту Биду (Храпину), разыскиваемую также по уголовной статье.

Летом супруги Бида, будучи действующим офицером Росгвардии и действующей военнослужащей, выступили на чемпионате США без согласия российской стороны.

– серебряный призер Олимпиады в Токио в командном турнире, Виолетта Бида – призер чемпионата мира.