МВД РФ объявило в розыск олимпийского призера Сергея Биду и его жену. Летом они приняли участие в чемпионате США по фехтованию

Теги происшествия шпага сборная России сборная России жен Сергей Бида Виолетта Храпина Фехтование

МВД РФ объявило в розыск шпажистов Сергея и Виолетту Бида, уехавших в США.

«Бида Сергей Олегович разыскивается по статье УК», – сказано в базе розыска ведомства.

По какой именно статье ведется розыск, в базе не указано. Аналогичная карточка есть на Виолетту Биду (Храпину), разыскиваемую также по уголовной статье.

Летом супруги Бида, будучи действующим офицером Росгвардии и действующей военнослужащей, выступили на чемпионате США без согласия российской стороны.

Сергей Бида – серебряный призер Олимпиады в Токио в командном турнире, Виолетта Бида – призер чемпионата мира.

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44 комментария
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- Летом супруги Бида, будучи действующим офицером Росгвардии и действующей военнослужащей, выступили на чемпионате США без согласия российской стороны

- а, говорили, звания номинальные и спортсмены не военные... и что их оценка как военных со стороны МОК это неправильно
+93
-7
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Всех найдём, всех убьём, всё, как мы любим(с)
+67
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Удачи им в США
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-8
+57
О чем это говорит? Правильно - уезжать желающим сменить страну спортсменам из России нужно до того, как тут их могут замазать званиями, службой в армии и прочим. Оптимально - до совершеннолетия. В отношении несовершеннолетних репрессивная система в РФ выстроена ещё не до конца.
+27
-9
+18
То есть они не липовые офицеры,как госпожа Исинбаева...Это как на вечеринке Ивлеевой,одним 15 суток,а другим смешки с Песковым на шоу Навки....
+18
-1
+17
Ответ vas1105
Федотов не даст соврать(
Тут больше Саша Могильный подходит, ныне член правления Ночной Хоккейной Лиги и соратник Самого. Тоже уголовное дело было. История циклична, прошло 35 лет.
+16
-2
+14
Ответ Ярик01
- Летом супруги Бида, будучи действующим офицером Росгвардии и действующей военнослужащей, выступили на чемпионате США без согласия российской стороны - а, говорили, звания номинальные и спортсмены не военные... и что их оценка как военных со стороны МОК это неправильно
Федотов не даст соврать(
+13
0
+13
Так звания же номинальные?
+13
-1
+12
Росгвардия потеряла командира роты шпажистов, самого своего элитного подразделения. Начаты поиски. Над страной нависла реальная угроза беззащитности.
+16
-4
+12
А можно МВД РФ объявить в розыск? В этом будет больше пользы чем ловить каких-то шпажистов.
+12
-3
+9
Ответ КВАД
Росгвардия потеряла командира роты шпажистов, самого своего элитного подразделения. Начаты поиски. Над страной нависла реальная угроза беззащитности.
Шпажисты Биде - это гвардейцы кардинала или мушкетеры короля? Кто играет Ришелье? Где, тысяча чертей, Боярский?
+7
0
+7
Вооружены и очень опасны…
+6
0
+6
По какой именно статье ведется розыск, в базе не указано.
-----------------
Был бы человек, а статья найдётся.
+7
-2
+5
Ответ Алексей Агеев
О чем это говорит? Правильно - уезжать желающим сменить страну спортсменам из России нужно до того, как тут их могут замазать званиями, службой в армии и прочим. Оптимально - до совершеннолетия. В отношении несовершеннолетних репрессивная система в РФ выстроена ещё не до конца.
По началу, сработает. Потом будут подписывать "контракт" сразу при поступлении в СДЮШОР, с конскими штрафными санкциями. По примеру ментовских академий.
+8
-4
+4
Ответ almagrosp
Комментарий скрыт
Сын ходит на плавание - 3к за посещение бассейна, и еще 3 с половиной за месяц работы тренеру. Тоже самое рассказывает сосед, сын которого ходит на футбол. Сами тренировки вроде подешевле, но если отправить на сборы то уже совсем другие суммы. И это при средней зарплате в регионе 25-35к с яйцами за 400. Какая к дьяволу общественная спортивная инфраструктура, что ты нecёшь вообще, вася.
+4
-1
+3
Ответ Даня Чебыкин
прилетало. и не раз. это инкубатор для особо одаренных.
вот и поговорили трибота.
+2
0
+2
Видимо вывезли свои табельные шпаги в США, за это в розыск
+3
-1
+2
А искать "военнослужащих" где наши менты будут?
+2
0
+2
Летом выступили , а сейчас зимой - в розыск?! Оперативненько((
А, ну да: когда на олимпийцев ОКР стал списки составлять, тогда и обнаружилось)
А шпаги- холодное оружие? Если они выехали с ним, вопрос: как их выпустили??
+2
-1
+1
Скоро все там будут
+1
0
+1
Мы бодро двигаемся…. назад
0
0
0
Ох, бида, бида, огорчение...
0
0
0
Завязывайте уже с этой странной практикой раздачи званий спортсменам - и не будет таких ситуаций. Среднестатистический спортсмен - не военный и не сотрудник правоохранительных органов, не нужно искусственно делать из них тех, кем они не являются. После "номинального майора" Исинбаевой должно было дойти до всех.
+1
-1
0
похоже самоволка
0
0
0
С новым, 37-м годом!
+5
-5
0
Ответ Ярик01
- Летом супруги Бида, будучи действующим офицером Росгвардии и действующей военнослужащей, выступили на чемпионате США без согласия российской стороны - а, говорили, звания номинальные и спортсмены не военные... и что их оценка как военных со стороны МОК это неправильно
Со стороны мок - неправильно, со стороны МВД и ОКР - правильно.
0
0
0
Ответ Ярик01
Тут больше Саша Могильный подходит, ныне член правления Ночной Хоккейной Лиги и соратник Самого. Тоже уголовное дело было. История циклична, прошло 35 лет.
Абсолютно не согласен с точки зрения человека, которого взяли за яйца, если бы Федотов уехал и, вернувшись, примкнул - тогда конечно
0
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Ищи ветра в поле.
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у нас отмена
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0
Ответ Предраг Ранджелович
Сын ходит на плавание - 3к за посещение бассейна, и еще 3 с половиной за месяц работы тренеру. Тоже самое рассказывает сосед, сын которого ходит на футбол. Сами тренировки вроде подешевле, но если отправить на сборы то уже совсем другие суммы. И это при средней зарплате в регионе 25-35к с яйцами за 400. Какая к дьяволу общественная спортивная инфраструктура, что ты нecёшь вообще, вася.
Ну и ты Вася, не задумываешься, что из за таких персонажей наоборот весь спорт станет платным по фулл прайсу, потому что какой смысл клубу или стране отплачивать спортсменов если в ответ никакой отдачи нет и они сваливают за бугор
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