МВД РФ объявило в розыск олимпийского призера Сергея Биду и его жену. Летом они приняли участие в чемпионате США по фехтованию
МВД РФ объявило в розыск шпажистов Сергея и Виолетту Бида, уехавших в США.
«Бида Сергей Олегович разыскивается по статье УК», – сказано в базе розыска ведомства.
По какой именно статье ведется розыск, в базе не указано. Аналогичная карточка есть на Виолетту Биду (Храпину), разыскиваемую также по уголовной статье.
Летом супруги Бида, будучи действующим офицером Росгвардии и действующей военнослужащей, выступили на чемпионате США без согласия российской стороны.
Сергей Бида – серебряный призер Олимпиады в Токио в командном турнире, Виолетта Бида – призер чемпионата мира.
- а, говорили, звания номинальные и спортсмены не военные... и что их оценка как военных со стороны МОК это неправильно
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Был бы человек, а статья найдётся.
А, ну да: когда на олимпийцев ОКР стал списки составлять, тогда и обнаружилось)
А шпаги- холодное оружие? Если они выехали с ним, вопрос: как их выпустили??