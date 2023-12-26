Артемий Князев не перейдет в «Торпедо». «Ак Барс» отказался обменивать игрока и берет его к себе в команду

Теги Ак Барс Торпедо возможные переходы НХЛ КХЛ Виннипег Матч ТВ Артемий Князев Хоккей

Артемий Князев перейдет в «Ак Барс» вместо «Торпедо».

Ранее в казанском клубе сообщили, что «Виннипег» поторопился с объявлением о переходе Князева в аренду в нижегородскую команду.

По информации «Матч ТВ», «Ак Барс» отверг предложения «Торпедо» по обмену или аренде игрока.

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов очень хотел видеть Князева в своей команде, поскольку хорошо знает его возможности по совместной работе в молодежной сборной.

Артемий Князев подпишет соглашение с «Ак Барсом».

Защитник в этом сезоне провел 20 матчей за «Манитобу» в АХЛ и набрал 5 (0+5) очков при 18 минутах штрафа и полезности «минус 12».

20 комментариев
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Кладбище игроков… Дамира вам мало… Евсеева в фарм отправили…Князева взяли для фарма, лишь бы не отдать в Торпедо… ну нет так нет, у нас еще и Бреус подрастает! Решение Ак Барса - Так себе!
+13
-6
+7
Ответ Матроскин52
Кладбище игроков… Дамира вам мало… Евсеева в фарм отправили…Князева взяли для фарма, лишь бы не отдать в Торпедо… ну нет так нет, у нас еще и Бреус подрастает! Решение Ак Барса - Так себе!
А почему Ак Барс должен просто так игроков раздавать, пусть Торпедо предлагает хороший обмен и забирает
+9
-3
+6
Ну нет,так нет .Берите ) Дед найдет как его использовать .Да?)))
+8
-3
+5
Ответ barbarian1991
Лучше своего воспитанника по(йозе)мариновать, чем дать играть в клубе, в котором могут 18+ минут за игру отсыпать...
а ты ясновидящий? время покажет ,в любом случае школа Ак Барса работает не для того чтобы Торпедо своих воспитанников дарить,не заиграет тогда заберете за компенсацию
+8
-3
+5
Ответ Домингес Казань
И правильно,нечего своими воспитанниками раскидываться,пусть Нижний сам воспитывает,а игрок кстати толковый,в ахл несколько сезонов достойно играл,22 года всего,может и заиграть.
ну на лавке у вас просидит талантливый игрок...
+10
-6
+4
скоро будет очередной иск)))
+4
-3
+1
Ответ всегда за локо
друг это всего лишь аренда была бы для Торпедо, а Ак барсу он зачем ❓амбиции показать свои и чтоб парень ВХЛ играл или тупа с трибуны смотрел?
У него контракт истекает летом. С высокой вероятностью он и следующие сезоны проведёт в России. Никакой мотивации отдавать его просто так, при всей симпатии к Ларионову, у Ак Барса точно не было. Это не благотворительная организация.
Здесь как минимум сохранить права на игрока и переподписать его летом. Да и в этом сезоне он может пригодиться. Скамейка у АБ не очень длинная.
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Ответ ser7777
Много таких талантливых в ночных лигах потом гоняют. Вместо того, чтобы парень развивался в команде, где молодежи дают играть, их держат при себе клубы олигархи, где в основной команде будут выпускать только на раскатке.
Смотрим на +/- ровесников Князева. Воронков, Журавлев, Сафонов, Галимов, Мифтахов, Ахтямов, Кателевский. В ночных лигах играют или где?
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Ответ ser7777
Много таких талантливых в ночных лигах потом гоняют. Вместо того, чтобы парень развивался в команде, где молодежи дают играть, их держат при себе клубы олигархи, где в основной команде будут выпускать только на раскатке.
ох бедненькие то какие все им должны,переживают за воспитанников других клубов,взамен то поди ничего не предложили равноценного,может вы своих воспитанников тоже готовы дарить другим клубам КХЛ или все же попросите компенсацию?
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Ответ Dr Gonzo
У него контракт истекает летом. С высокой вероятностью он и следующие сезоны проведёт в России. Никакой мотивации отдавать его просто так, при всей симпатии к Ларионову, у Ак Барса точно не было. Это не благотворительная организация. Здесь как минимум сохранить права на игрока и переподписать его летом. Да и в этом сезоне он может пригодиться. Скамейка у АБ не очень длинная.
пусть истекает, в ленте написана на правах аренды, значит до конца сезона этого, а дальше пускай уж разбирались бы, обмен на кого-нибудь или нет, а так отыграет дай бог матчей 5 за основу и будет в фарме
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Ответ всегда за локо
друг это всего лишь аренда была бы для Торпедо, а Ак барсу он зачем ❓амбиции показать свои и чтоб парень ВХЛ играл или тупа с трибуны смотрел?
Ну значит Торпедо не предложило выгодных условий для Ак Барса и при чем тут амбиции? Вы решили что Торпедо теперь имеет право забирать игроков , пусть и играющих в ВХЛ из любых клубов и ничего не предлагая в замен? Может Торпедо занимается благотворительностью? Игроку не нравится в Ак Барсе пусть дальше болтается в АХЛ , если что-то его не устраивает. В НХЛ клубы просто так раздают своих проспектов, которые хоть и пылят в АХЛ?
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Ответ marshal .masha
А почему Ак Барс должен просто так игроков раздавать, пусть Торпедо предлагает хороший обмен и забирает
друг это всего лишь аренда была бы для Торпедо, а Ак барсу он зачем ❓амбиции показать свои и чтоб парень ВХЛ играл или тупа с трибуны смотрел?
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Ответ Домингес Казань
а ты ясновидящий? время покажет ,в любом случае школа Ак Барса работает не для того чтобы Торпедо своих воспитанников дарить,не заиграет тогда заберете за компенсацию
дааа, логика у тебя "железная"😂😂😂
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Ответ Домингес Казань
И правильно,нечего своими воспитанниками раскидываться,пусть Нижний сам воспитывает,а игрок кстати толковый,в ахл несколько сезонов достойно играл,22 года всего,может и заиграть.
Лучше своего воспитанника по(йозе)мариновать, чем дать играть в клубе, в котором могут 18+ минут за игру отсыпать...
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Ну не перейдёт - и ладно, значит без него будем. Значит надо искать резервы в системе клуба. Сеня Варлаков, надеюсь, разыграется. Вроде пока не портит картины, хотя времени мало проводит. Ничего страшного
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замаринуют видимо очередного игрока вместо того чтобы задействовать... бабло рулит
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И правильно,нечего своими воспитанниками раскидываться,пусть Нижний сам воспитывает,а игрок кстати толковый,в ахл несколько сезонов достойно играл,22 года всего,может и заиграть.
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