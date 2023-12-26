Артемий Князев не перейдет в «Торпедо». «Ак Барс» отказался обменивать игрока и берет его к себе в команду
Артемий Князев перейдет в «Ак Барс» вместо «Торпедо».
Ранее в казанском клубе сообщили, что «Виннипег» поторопился с объявлением о переходе Князева в аренду в нижегородскую команду.
По информации «Матч ТВ», «Ак Барс» отверг предложения «Торпедо» по обмену или аренде игрока.
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов очень хотел видеть Князева в своей команде, поскольку хорошо знает его возможности по совместной работе в молодежной сборной.
Артемий Князев подпишет соглашение с «Ак Барсом».
Защитник в этом сезоне провел 20 матчей за «Манитобу» в АХЛ и набрал 5 (0+5) очков при 18 минутах штрафа и полезности «минус 12».
Здесь как минимум сохранить права на игрока и переподписать его летом. Да и в этом сезоне он может пригодиться. Скамейка у АБ не очень длинная.