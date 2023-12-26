Ислам Махачев признан бойцом года по версии ESPN

ESPN признал Ислама Махачева лучший бойцом 2023 года.

В уходящем году Махачев дважды выходил в октагон: в феврале на UFC 284 он победил единогласным решением судей и защитил пояс в легком весе.

В октябре на UFC 294 он нокаутировал Волкановски в первом раунде титульного реванша, после чего стал лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории.

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