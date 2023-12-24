Аршавин об отстранении России: «Пока СВО идет, думаю, вариантов нет. Но затем мы наверняка снова будем играть в европейских турнирах»
Андрей Аршавин высказался о неучастии российских команд в международных матчах.
– Как относитесь к тому, что в марте сборная России проведет матч против Сербии?
– В принципе, это хороший соперник.
– А идею перехода российского футбола в Азию одобряете?
– Лично я против. Плюсов не вижу. Главный минус в том, что европейские клубы сильнее, и Лига чемпионов куда более раскручена, чем азиатская.
– Как скоро, на ваш взгляд, может состоятся возвращение российских клубов в евротурниры?
– Пока СВО идет, думаю, вариантов нет. Но затем мы наверняка снова будем играть в европейских турнирах, – сказал экс-футболист «Зенита» и сборной России Аршавин.
Думайте они снова когда-то вернуться на наш рынок, когда этот режим закончится? Ага., мечтать не вредно.Репутация многого стоит
Как и блекрок/вангуард)))