Аршавин об отстранении России: «Пока СВО идет, думаю, вариантов нет. Но затем мы наверняка снова будем играть в европейских турнирах»

Андрей Аршавин высказался о неучастии российских команд в международных матчах.

– Как относитесь к тому, что в марте сборная России проведет матч против ?

– В принципе, это хороший соперник.

– А идею перехода российского футбола в Азию одобряете?

– Лично я против. Плюсов не вижу. Главный минус в том, что европейские клубы сильнее, и Лига чемпионов куда более раскручена, чем азиатская.

– Как скоро, на ваш взгляд, может состоятся возвращение российских клубов в евротурниры?

– Пока СВО идет, думаю, вариантов нет. Но затем мы наверняка снова будем играть в европейских турнирах, – сказал экс-футболист «Зенита» и сборной России Аршавин.