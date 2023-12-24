Аршавин об отстранении России: «Пока СВО идет, думаю, вариантов нет. Но затем мы наверняка снова будем играть в европейских турнирах»

Теги Андрей Аршавин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация товарищеские матчи (сборные) Политика Футбол

Андрей Аршавин высказался о неучастии российских команд в международных матчах.

– Как относитесь к тому, что в марте сборная России проведет матч против Сербии?

– В принципе, это хороший соперник.

– А идею перехода российского футбола в Азию одобряете?

– Лично я против. Плюсов не вижу. Главный минус в том, что европейские клубы сильнее, и Лига чемпионов куда более раскручена, чем азиатская.

– Как скоро, на ваш взгляд, может состоятся возвращение российских клубов в евротурниры?

– Пока СВО идет, думаю, вариантов нет. Но затем мы наверняка снова будем играть в европейских турнирах, – сказал экс-футболист «Зенита» и сборной России Аршавин.

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21 комментарий
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Ф. Бекона: “Надежда — хороший завтрак, но плохой ужин”.
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Всё будет, но потом. Это реальная наша национальная идея, а то ищут всё её. Это и скрепа, и духовность, и дополнительная хромосома.
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Ответ Rio de Janeiro
Любой адекватный человек понимает что отстранение привязано исключительно к боевым действиям, а не окончанию войны на условиях украины)
Да не будет никакого окончания на условиях Украины
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Ну не начинали бы это все, то и была бы лч, сборная и все остальное. Жили же раньше с этим
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Ну это еще бабка на двое сказала. На днях Хуюдай Мотор вынужден был продать свой завод в Питере за 78 долларов. Сумма сделки составила 7 тыс.руб., а убыток компании составил 219 млн.$. Работать в тронувшейся умом стране всегда в себе в убыток. В очень большой убыток.
Думайте они снова когда-то вернуться на наш рынок, когда этот режим закончится? Ага., мечтать не вредно.Репутация многого стоит
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Ответ JohnnyMulka
Да не будет никакого окончания на условиях Украины
Будущие водители леопардов минусуют))
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Какие глубокие мысли у Андрюши))) судя по вектору развития,то это не произойдет никогда.
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Конечно когда-нибудь будем. Дожить бы.
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Ответ Picachu
Впринципе все так , но не стоит забывать о какелах которые начнут чуть ли не в Уран письма отправлять с просьбой о байкоте
и они будут неправы?
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Ответ Alex Armstrong
Ну это еще бабка на двое сказала. На днях Хуюдай Мотор вынужден был продать свой завод в Питере за 78 долларов. Сумма сделки составила 7 тыс.руб., а убыток компании составил 219 млн.$. Работать в тронувшейся умом стране всегда в себе в убыток. В очень большой убыток. Думайте они снова когда-то вернуться на наш рынок, когда этот режим закончится? Ага., мечтать не вредно.Репутация многого стоит
Поэтому клан бидончика закупается землями на Украине)))
Как и блекрок/вангуард)))
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