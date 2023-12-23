Лыжи. Кубок России. Большунов, Коростелев, Червоткин, Мальцев, Спицов пробегут скиатлон

24 декабря на Кубке России по лыжам в Кирово-Чепецке пройдет мужской скиатлон.

по лыжным гонкам-2023/24

4-й этап

Кирово-Чепецк

Скиатлон

Мужчины

Начало – 11:30 по московскому времени, прямая трансляция – Telesport.

Старт-лист

1.

2.

3.

4. Сергей Ардашев

5.

6. Илья Семиков

7. Артем Мальцев

8. Андрей Мельниченко

9. Иван Горбунов

10. Александр Ившин

11. Денис Спицов

12. Егор Митрошин

13. Евгений Белов

14. Андрей Ларьков

15. Александр Бакуров

Полный старт-лист – здесь.