Лыжи. Кубок России. Большунов, Коростелев, Червоткин, Мальцев, Спицов пробегут скиатлон

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) скиатлон Евгений Белов Кубок России Андрей Ларьков Артем Мальцев Алексей Червоткин Андрей Мельниченко Илья Семиков Денис Спицов Александр Большунов Сергей Ардашев Илья Порошкин Иван Горбунов Савелий Коростелев Александр Ившин Егор Митрошин Александр Бакуров Лыжи

24 декабря на Кубке России по лыжам в Кирово-Чепецке пройдет мужской скиатлон.

Кубок России по лыжным гонкам-2023/24

4-й этап

Кирово-Чепецк

Скиатлон

Мужчины

Начало – 11:30 по московскому времени, прямая трансляция – Telesport.

Старт-лист

1. Александр Большунов

2. Савелий Коростелев

3. Илья Порошкин

4. Сергей Ардашев

5. Алексей Червоткин

6. Илья Семиков

7. Артем Мальцев

8. Андрей Мельниченко

9. Иван Горбунов

10. Александр Ившин

11. Денис Спицов

12. Егор Митрошин

13. Евгений Белов

14. Андрей Ларьков

15. Александр Бакуров

Полный старт-лист – здесь.

1 комментарий
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Ну.. где 11/11, там и 12/12.
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