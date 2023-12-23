Лыжи. Кубок России. Степанова, Кулешова, Истомина, Фалеева, Крупицкая выступят в скиатлоне

Теги результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) скиатлон (жен) Кубок России Ольга Царева Анастасия Кулешова (Седова) Лариса Рясина Лидия Горбунова (Дуркина) Ольга Якимушкина (Кучерук) Мария Истомина Екатерина Смирнова Алена Баранова Анастасия Фалеева Вероника Степанова Дарья Непряева Евгения Крупицкая Елизавета Пантрина (Бекишева) Алина Пеклецова Майя Новикова Лыжи

24 декабря на Кубке России по лыжам в Кирово-Чепецке пройдет женский скиатлон.

Кубок России по лыжным гонкам-2023/24

4-й этап

Кирово-Чепецк

Скиатлон

Женщины

Начало – 10:30 по московскому времени, прямая трансляцияTelesport.

Старт-лист

1. Вероника Степанова

2. Анастасия Кулешова

3. Мария Истомина

4. Евгения Крупицкая

5. Лидия Горбунова

6. Елизавета Пантрина

7. Екатерина Смирнова

8. Анастасия Фалеева

9. Алина Пеклецова

10. Дарья Непряева

11. Ольга Якимушкина

12. Алена Баранова

13. Майя Новикова

14. Ольга Царева

15. Лариса Рясина

Полный старт-лист – здесь.

1 комментарий
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Юниорки заявлены, гонка должна быть интересной, правда кому и как выигрывать у Степановой не совсем понятно
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