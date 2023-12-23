Лыжи. Кубок России. Степанова, Кулешова, Истомина, Фалеева, Крупицкая выступят в скиатлоне

24 декабря на Кубке России по лыжам в Кирово-Чепецке пройдет женский скиатлон.

по лыжным гонкам-2023/24

4-й этап

Кирово-Чепецк

Скиатлон

Женщины

Начало – 10:30 по московскому времени, прямая трансляция – Telesport.

Старт-лист

1.

2.

3.

4. Евгения Крупицкая

5. Лидия Горбунова

6. Елизавета Пантрина

7. Екатерина Смирнова

8.

9. Алина Пеклецова

10. Дарья Непряева

11. Ольга Якимушкина

12. Алена Баранова

13. Майя Новикова

14. Ольга Царева

15. Лариса Рясина

Полный старт-лист – здесь.