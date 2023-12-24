Адесанья – о туалетной бумаге: «Она просто размазывает дерьмо по заднице. На Востоке используют биде»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) натив Исраэль Адесанья контент Бокс/MMA/UFC

Исраэль Адесанья призвал использовать биде вместо туалетной бумаги.

«Западный мир обезумел. Туалетная бумага до ужаса архаична: вы просто размазываете какашки по ягодицам, сколько бы вы ни пытались ее очистить.

На Ближнем Востоке используют биде. Если вы наступите в дерьмо, то не протрете ногу туалетной бумагой, а помоете ее.

Так почему бы не поступать аналогично с вонючей задницей? Хотя бы используйте влажные салфетки или плюйте на бумагу, грязные животные», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья.

Адесанья – о возвращении в UFC: «Я был самым активным чемпионом. Четыре поединка за 14 месяцев – это неслыханно. Мы скоро встретимся»

Перейра больше не заинтересован в трилогии с Адесаньей: «Я дал ему шанс, но он просто посмеялся над предложением»

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17 комментариев
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Биде - фигня. Гигиенический душ в самый раз.
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На востоке использовали колхозные кувшины, пока европейцы не придумали биде
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Ну да, сам почему то убежал жить на запад..
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ну если жрать столько угдеводов, сколько на востоке принято, там и биде мало - го..ище как кисель, питание на Западе другой культуры и качества
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Актуал очка подъехала
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Западный мир обезумел… на востоке используют биде.
Французское слово bidet: 🗿
Адесанья угол больше 90 и меньше 180 n-word
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Sport sru пробивает дно очень спортивная новость
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вот это мужик набросил
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Или бутылку.
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Срать надо уметь
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Новости спорта)
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объясните этому чуду, что чистоплотные люди используют метод - бумага-вода-бумага. Поэтому для мусульман бумага еще в большем количестве нужна.
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очень отрадно, что Адесанья игнорит всякую фигню типа вызов Алекса на 3й бой в тяжах, а занят делом исключительной важности - изучает консистенцию кала
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В Италии тоже только биде.
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Ответ Джони Му
На востоке использовали колхозные кувшины, пока европейцы не придумали биде
В голос!
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Ответ Maksmen1995
Или бутылку.
нет, на нее только садиться 😂😂
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