Адесанья – о туалетной бумаге: «Она просто размазывает дерьмо по заднице. На Востоке используют биде»
Исраэль Адесанья призвал использовать биде вместо туалетной бумаги.
«Западный мир обезумел. Туалетная бумага до ужаса архаична: вы просто размазываете какашки по ягодицам, сколько бы вы ни пытались ее очистить.
На Ближнем Востоке используют биде. Если вы наступите в дерьмо, то не протрете ногу туалетной бумагой, а помоете ее.
Так почему бы не поступать аналогично с вонючей задницей? Хотя бы используйте влажные салфетки или плюйте на бумагу, грязные животные», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья.
Адесанья – о возвращении в UFC: «Я был самым активным чемпионом. Четыре поединка за 14 месяцев – это неслыханно. Мы скоро встретимся»
Перейра больше не заинтересован в трилогии с Адесаньей: «Я дал ему шанс, но он просто посмеялся над предложением»
Французское слово bidet: 🗿
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