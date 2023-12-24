Адесанья – о туалетной бумаге: «Она просто размазывает дерьмо по заднице. На Востоке используют биде»

Исраэль Адесанья призвал использовать биде вместо туалетной бумаги.

«Западный мир обезумел. Туалетная бумага до ужаса архаична: вы просто размазываете какашки по ягодицам, сколько бы вы ни пытались ее очистить.

На Ближнем Востоке используют биде. Если вы наступите в дерьмо, то не протрете ногу туалетной бумагой, а помоете ее.

Так почему бы не поступать аналогично с вонючей задницей? Хотя бы используйте влажные салфетки или плюйте на бумагу, грязные животные», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC в среднем весе .

Адесанья – о возвращении в UFC: «Я был самым активным чемпионом. Четыре поединка за 14 месяцев – это неслыханно. Мы скоро встретимся»

Перейра больше не заинтересован в трилогии с Адесаньей: «Я дал ему шанс, но он просто посмеялся над предложением»