Ковальчук забил в первой игре за «Спартак» – в пустые ворота. Форвард нанес 3 броска и сыграл 14:33 против «Куньлуня»
Илья Ковальчук забил гол в первом матче за «Спартак» в КХЛ.
40-летний нападающий сыграл дебютную игру в составе красно-белых против «Куньлуня» (5:2) в рамках Фонбет чемпионата КХЛ.
На 59-й минуте в третьем периоде Илья Ковальчук отправил шайбу в пустые ворота китайского клуба, забив первый гол за «Спартак» и набрав первый результативный балл.
Также в этом матче форвард нанес три броска по воротам и провел на льду 14 минут и 33 секунды (3:06 – в большинстве).
Это был первый официальный матч Ильи с апреля 2021 года.
«Спартак» набрал 62 очка в 44 матчах и находится на первом месте в таблице Западной конференции.
Пришёл зимой в Спартак ✅, забил в первой же игре ✅….