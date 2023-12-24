Ковальчук забил в первой игре за «Спартак» – в пустые ворота. Форвард нанес 3 броска и сыграл 14:33 против «Куньлуня»

Илья Ковальчук забил гол в первом матче за «Спартак» в КХЛ.

40-летний нападающий сыграл дебютную игру в составе красно-белых против « » (5:2) в рамках Фонбет чемпионата .

На 59-й минуте в третьем периоде отправил шайбу в пустые ворота китайского клуба, забив первый гол за « » и набрав первый результативный балл.

Также в этом матче форвард нанес три броска по воротам и провел на льду 14 минут и 33 секунды (3:06 – в большинстве).

Это был первый официальный матч Ильи с апреля 2021 года.

«Спартак» набрал 62 очка в 44 матчах и находится на первом месте в таблице Западной конференции.