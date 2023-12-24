Ковальчук забил в первой игре за «Спартак» – в пустые ворота. Форвард нанес 3 броска и сыграл 14:33 против «Куньлуня»

Теги Спартак Илья Ковальчук видео КХЛ Куньлунь Ред Стар Хоккей

Илья Ковальчук забил гол в первом матче за «Спартак» в КХЛ.

40-летний нападающий сыграл дебютную игру в составе красно-белых против «Куньлуня» (5:2) в рамках Фонбет чемпионата КХЛ.

На 59-й минуте в третьем периоде Илья Ковальчук отправил шайбу в пустые ворота китайского клуба, забив первый гол за «Спартак» и набрав первый результативный балл.

Также в этом матче форвард нанес три броска по воротам и провел на льду 14 минут и 33 секунды (3:06 – в большинстве).

Это был первый официальный матч Ильи с апреля 2021 года. 

«Спартак» набрал 62 очка в 44 матчах и находится на первом месте в таблице Западной конференции.

24 комментария
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Для Ильи это 1 гол за Спартак не только в КХЛ но и вообще в элите
+25
0
+25
Смотрелся лучше Овечкина.., фотогеничней
+18
-4
+14
Учитесь, Вашики, как надо играть, чтобы у твоей главной звезды была возможность забить!
+13
-2
+11
Ответ юрий зайцев
Скоро Овечкин вернётся в Динамо...
Фетисов в ЦСКА…
+11
-2
+9
Всё получается, Чашка у Спартака? 😂
+9
-1
+8
"Сколько до Гретцки?" (с)
+8
-1
+7
Зато первый гол Куньлуня привёз
+8
-2
+6
Скоро Овечкин вернётся в Динамо...
+7
-1
+6
Ответ a.n.melnikov11111985@icloud.com
Комментарий удален модератором
👏👏👏
+6
-2
+4
Ответ Stolny51
Всё получается, Чашка у Спартака? 😂
чушка
+6
-2
+4
Знаешь ли ты!!!!! Вдоль ночных дорог!!!
+7
-3
+4
Ну просто "Тёмный рыцарь. Возвращение легенды"
+5
-1
+4
Новое соревнование, Кови и Ови ))) кто больше забьёт…в пустые)))
+3
0
+3
Опа, вырвался в гонку, Сколько там до Мозякина?
+3
0
+3
Молодец, так держать, главное здоровья....
+2
0
+2
Нормально для дебюта, если учесть что он больше двух лет не играл. Следующий матч с нашими в НН. А мы в этом сезоне вообще не можем против Спартака играть. Интересно будет посмотреть матч
+2
0
+2
Ответ Зубы Дзюбы
Что за логика?
Пришёл зимой в Аву, забил в первой же игре, взяли кубок
Пришёл зимой в Спартак ✅, забил в первой же игре ✅….
+2
0
+2
сколько до Грецки там?
+1
0
+1
Ответ Rio de Janeiro
Для Ильи это 1 гол за Спартак не только в КХЛ но и вообще в элите
столько лет к нему шéл. дождался своего шанса. песня максим как нельзя кстати.
+1
0
+1
Ответ Stolny51
Всё получается, Чашка у Спартака? 😂
Что за логика?
0
0
0
Ответ a.n.melnikov11111985@icloud.com
Фетисов в ЦСКА…
Комментарий удален модератором
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