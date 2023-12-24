«Челси» на 14 очков отстает от зоны ЛЧ, от лидирующего «Арсенала» – на 18. Команда Почеттино идет 10-й в таблице АПЛ

«Челси» отстал от зоны Лиги чемпионов на 14 очков.

В 18-м туре АПЛ «синие» уступили « » на выезде со счетом 1:2.

После 18 туров «Челси» набрал 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице. Команда под руководством отстает от занимающего 4-ю строчку « » на 14 очков. Отставание от лидирующего в таблице « » составляет 18 очков.

У «Челси» 3 поражения в 4 последних матчах АПЛ

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