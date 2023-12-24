«Челси» на 14 очков отстает от зоны ЛЧ, от лидирующего «Арсенала» – на 18. Команда Почеттино идет 10-й в таблице АПЛ

Теги Челси премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Тоттенхэм Вулверхэмптон Маурисио Почеттино Футбол

«Челси» отстал от зоны Лиги чемпионов на 14 очков.

В 18-м туре АПЛ «синие» уступили «Вулверхэмптону» на выезде со счетом 1:2.

После 18 туров «Челси» набрал 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице. Команда под руководством Маурисио Почеттино отстает от занимающего 4-ю строчку «Тоттенхэма» на 14 очков. Отставание от лидирующего в таблице «Арсенала» составляет 18 очков.

У «Челси» 3 поражения в 4 последних матчах АПЛ

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26 комментариев
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С такой игрой проще писать сколько очков до зоны вылета. Как раз-таки к ней по очкам они ближе.
+18
-1
+17
Тут вопрос о зоне вылета стоит
+7
0
+7
А Челси тут причём?
+4
-2
+2
Нет, Почеттино не справляется со своей работой очевидно. Команда не для борьбы за титул, конечно, но и не для бездарного нахождения в середине таблицы, где вся надежда на очки в матчах с Шеффилдом да и то не всегда.
+2
-1
+1
Ерунда это всё. Самое главное, что Мудрик стал ещё на шаг ближе к ЗМ.
+1
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+1
Капитал не заменит мозги
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Выгнали еврея-оленевода и на тебе...
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Очищение как не крути
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Фанаты Ливерпуля должны быть благодарны, что у вас Клопп у руля, иначе вот такие физруки как Поч и 7Хаг тренировали бы вас
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МЮ=Челси. Убогий менеджмент, не нужный тренер, неадекватное руководство.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
С такой игрой проще писать сколько очков до зоны вылета. Как раз-таки к ней по очкам они ближе.
Там всего 8 (при игре у Лутона в запасе)
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Ответ igls54
При Абрамовиче такой ##### не было
Было, у тебя с памятью проблемы.
+2
-2
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Ответ Vitto
Было, у тебя с памятью проблемы.
2 сезона без еврокубков не было. Так что есть шанс
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Ответ Акира_1
Нет, Почеттино не справляется со своей работой очевидно. Команда не для борьбы за титул, конечно, но и не для бездарного нахождения в середине таблицы, где вся надежда на очки в матчах с Шеффилдом да и то не всегда.
Ну в этом матче состав Челси уж точно был слабее чем у Волков!
С точки зрение игроков и сыгранности
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Ответ QWertY
Самое интересное во всей этой истории, что МЮ изначально рассматривал только два варианта: Тен Хага и Почеттино)
Это неправда, еще были новости про Постокоглу и Наггельсмане
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