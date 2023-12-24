«Челси» на 14 очков отстает от зоны ЛЧ, от лидирующего «Арсенала» – на 18. Команда Почеттино идет 10-й в таблице АПЛ
«Челси» отстал от зоны Лиги чемпионов на 14 очков.
В 18-м туре АПЛ «синие» уступили «Вулверхэмптону» на выезде со счетом 1:2.
После 18 туров «Челси» набрал 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице. Команда под руководством Маурисио Почеттино отстает от занимающего 4-ю строчку «Тоттенхэма» на 14 очков. Отставание от лидирующего в таблице «Арсенала» составляет 18 очков.
У «Челси» 3 поражения в 4 последних матчах АПЛ
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