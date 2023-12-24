Капризов – первая звезда недели НХЛ. У форварда «Миннесоты» 7 (4+3) очков за четыре матча

Теги рейтинги Рейнджерс Детройт Миннесота НХЛ Патрик Кэйн Мика Зибанежад Кирилл Капризов Хоккей

НХЛ объявила фамилии трех звезд очередной недели регулярного чемпионата.

Первое место досталось нападающему «Миннесоты» Кириллу Капризову, набравшему 7 (4+3) очков за четыре матча: против «Питтсбурга» (3:4), «Бостона» (4:3 ОТ и 3:2) и «Монреаля» (4:3 ОТ). Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Вторую позицию занял форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад, у которого 7 (4+3) очков в трех встречах: с «Торонто» (5:2), «Эдмонтоном» (3:4) и «Баффало» (4:3 ОТ). Его показатели можно посмотреть тут.

Третьей звездой недели стал нападающий «Детройта» Патрик Кэйн. 35-летний американец набрал 8 (4+4) очков за 4 матча: против «Анахайма» (3:4), «Виннипега» (2:5), «Филадельфии» (7:6 Б) и «Нью-Джерси» (2:3).  Детальнее изучить его статистику можно здесь.

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9 комментариев
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Ответ Александр Воронин
Очко за игру это как раз есть уровень Капризова. Больше - да, может быть иногда, как два года назад, но в целом примерно так.
в целом за эти неполных его 4 сезона 1.13очка за матч 12й результат в лиге - это элитный уровень, а по забитым голам в среднем за матч за этот период делит 6е место с Ови
+8
0
+8
так держать!
+9
-2
+7
Капризов сдал (с) эксперты из комментариев
+9
-3
+6
Молодчик! Смена тренера явно пошла на пользу и Кириллу, и команде в целом
+2
0
+2
Кирилл молодец. И Кейн красавчик.
+2
0
+2
Сейчас хороший отрезок выдаёт, после спада! Когда Капризов в форме Миннесота смотрится иначе! Сегодня была волевая победа.
+2
0
+2
Очко за игру это как раз есть уровень Капризова. Больше - да, может быть иногда, как два года назад, но в целом примерно так.
+2
-1
+1
Молорик Кирилл.
0
0
0
Ответ antonio1589
Капризов сдал (с) эксперты из комментариев
🤦
0
0
0
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