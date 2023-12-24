Капризов – первая звезда недели НХЛ. У форварда «Миннесоты» 7 (4+3) очков за четыре матча

НХЛ объявила фамилии трех звезд очередной недели регулярного чемпионата.

Первое место досталось нападающему «Миннесоты» , набравшему 7 (4+3) очков за четыре матча: против «Питтсбурга» (3:4), «Бостона» (4:3 ОТ и 3:2) и «Монреаля» (4:3 ОТ). Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Вторую позицию занял форвард « » , у которого 7 (4+3) очков в трех встречах: с «Торонто» (5:2), «Эдмонтоном» (3:4) и «Баффало» (4:3 ОТ). Его показатели можно посмотреть тут.

Третьей звездой недели стал нападающий « » . 35-летний американец набрал 8 (4+4) очков за 4 матча: против «Анахайма» (3:4), «Виннипега» (2:5), «Филадельфии» (7:6 Б) и «Нью-Джерси» (2:3). Детальнее изучить его статистику можно здесь.