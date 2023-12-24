«Косолапые, безрукие, деревянные», – говорит зритель, смотря российский футбол. Анализы футболиста после игры – показатель реанимации для обычного человека». Безуглов о нагрузках игроков

Врач Эдуард Безуглов сравнил нагрузки футболистов и обычных людей.

«Что говорит обычный зритель, когда смотрит российский футбол? «Я за их деньги землю грыз бы, а они шагом ходят. Косолапые, безрукие и деревянные», – правильно?

На самом деле, элитный футбол, а российский футбол высокого уровня точно можно отнести к элитному, – это тяжелейшая нагрузка, которую даже представить себе не может обычный человек. Если взять анализы футболиста сразу после игры, то для обычного человека это показатель госпитализации и реанимации», – сказал главный врач ЦСКА и председатель медицинского комитета РФС.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам