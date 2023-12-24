«Косолапые, безрукие, деревянные», – говорит зритель, смотря российский футбол. Анализы футболиста после игры – показатель реанимации для обычного человека». Безуглов о нагрузках игроков

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Сборная России по футболу Эдуард Безуглов Матч ТВ Здоровье Футбол

Врач Эдуард Безуглов сравнил нагрузки футболистов и обычных людей.

«Что говорит обычный зритель, когда смотрит российский футбол? «Я за их деньги землю грыз бы, а они шагом ходят. Косолапые, безрукие и деревянные», – правильно?

На самом деле, элитный футбол, а российский футбол высокого уровня точно можно отнести к элитному, – это тяжелейшая нагрузка, которую даже представить себе не может обычный человек. Если взять анализы футболиста сразу после игры, то для обычного человека это показатель госпитализации и реанимации», – сказал главный врач ЦСКА и председатель медицинского комитета РФС.

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11 комментариев
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В АПЛ играют восставшие мертвецы, получается
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Ладно, извините нас, берём свои слова обратно.
Российские футболисты - огромные умнички и труженники, талантливейшие, самые лучшие, самые скромные и культурные... поднимите им ЗП.
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ну хрень же. у футболистов свой уровень здоровья. организм приспособлен к нагрузкам. у шахтеров тоже приспособлен. у летчиков. можно и дальше продолжать. людей не нагрузки раздражают, а зарплаты, которые у наших футболистов не обоснованы вот вообще ничем
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Если ребята с таким темпом в предреанимационном состоянии, то может поискать тренеров по физподготовке получше
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Ответ Jovana Jovičić
В АПЛ играют восставшие мертвецы, получается
А в рпл ходячие
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Ну то есть у футболистов в РПЛ такой уровень физподготовки, что выдержать высокий темп матча они не могут без того, чтобы не впасть в предобморочное состояние? )))
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эту футболку мы стирали обычным порошком, а эту футболку мы стирали стиральным порошком Тайд.
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Чего уж греха таить, у меня от одного просмотра игр РПЛ сборной, порой состояние госпитализации и реанимации…
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Да что вы говорите!?Может вместо марафона просто играть в футбол. Обвести, попасть в створ ворот...
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Я вот о чем подумал. Безуглов, это ведь в некотором роде родственник Кругового получается? Возможно, что даже близкий.
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