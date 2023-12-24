Единая лига ВТБ. «Зенит» примет «Локомотив-Кубань», УНИКС встретится с «Самарой» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся четыре матча.
«Зенит» примет «Локомотив-Кубань», УНИКС встретится с «Самарой».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 декабря, 14.00, «КСК Арена»
- Дата проведения
- 24 декабря, 15.00, «КРК Нагорный»
- Дата проведения
- 24 декабря, 16.00, «ДС Кристалл»
- Дата проведения
- 24 декабря, 18.00, «Баскет-холл»
Положение команд: ЦСКА – 16-2, Зенит – 13-5, УНИКС – 12-4, Локомотив-Кубань – 12-6, Енисей – 10-8, Парма – 10-8, Самара – 10-8, Руна – 9-10, Уралмаш – 8-9, Астана – 8-10, Автодор – 7-11, Нижний Новгород – 5-12, МБА – 5-14, Минск – 0-18.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.