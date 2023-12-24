Единая лига ВТБ. «Зенит» примет «Локомотив-Кубань», УНИКС встретится с «Самарой» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся четыре матча.

«Зенит» примет «Локомотив-Кубань», встретится с «Самарой».

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 16-2, – 13-5, УНИКС – 12-4, – 12-6, – 10-8, Парма – 10-8, Самара – 10-8, – 9-10, Уралмаш – 8-9, – 8-10, Автодор – 7-11, Нижний Новгород – 5-12, – 5-14, Минск – 0-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.