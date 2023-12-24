«МЮ» объявил о покупке 25% акций клуба миллиардером Джимом Рэтклиффом. Сделка оценена в 1,25 млрд фунтов

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Глейзеры Эрик тен Хаг деньги Джим Рэтклифф Футбол

Джим Рэтклифф станет акционером «Манчестер Юнайтед».

Клуб объявил, что договорился о продаже британскому миллиардеру 25% акций. Сделка оценивалась в 1,25 млрд фунтов.

Сообщалось, что согласования с Премьер-лигой продлятся от шести до семи недель, прежде чем сделка будет официально закрыта.

Компания Ineos, принадлежащая Рэтклиффу, будет отвечать за футбольные операции «Юнайтед». Сообщается о намерении инвестировать в клуб 300 млн долларов: 200 млн будут выплачены, как только сделку закроют, а еще 100 млн – до конца 2024 года.

Джим Рэтклифф – глава химической компании Ineos. Его состояние оценивается в 29,6 млрд фунтов, он занимает второе место в списке самых богатых людей Великобритании.

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54 комментария
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Теперь ждем Поттера и да начнется веселуха!
+73
-4
+69
Ответ Obdob
Теперь ждем Поттера и да начнется веселуха!
да вроде и сейчас нескучно)
+61
0
+61
Посмотрим что из этого выйдет. Что-то новое всяко лучше, чем беспросветное настоящее. И это я исключительно об МЮ.
+32
-1
+31
Все на Площадь Альберта!
+15
-1
+14
Ответ Dato Gedenidze
Ну надеюсь что дела клуба будут поправлятся с новым владельцем, в отличии от Глейзеров которые рассматривают клуб как единственный способ заработать, у Рэтклиффа есть свой источник дохода, следовательно клуб будет менее зажат в рамки...
Тут смотря какая мотивация у Рэтклифа. Глейзеры ведь не беднее этого Рэтклифа, но дела вели из рук вон плохо.
+10
0
+10
Ответ Obdob
Теперь ждем Поттера и да начнется веселуха!
И без него весело. Лучше не надо
+7
0
+7
Ответ Censormorum
Посмотрим что из этого выйдет. Что-то новое всяко лучше, чем беспросветное настоящее. И это я исключительно об МЮ.
такое многозначительное слово "исключительно" я вижу впервые в своей жизни
надеюсь, я правильные мысли выстроил в голове ))))
+7
-1
+6
Ответ Dato Gedenidze
Ну надеюсь что дела клуба будут поправлятся с новым владельцем, в отличии от Глейзеров которые рассматривают клуб как единственный способ заработать, у Рэтклиффа есть свой источник дохода, следовательно клуб будет менее зажат в рамки...
какой новый владелец? У Глейзеров контрольный пакет акций
+6
0
+6
Ответ Dato Gedenidze
Ну надеюсь что дела клуба будут поправлятся с новым владельцем, в отличии от Глейзеров которые рассматривают клуб как единственный способ заработать, у Рэтклиффа есть свой источник дохода, следовательно клуб будет менее зажат в рамки...
Какой толк от бешеных денег, если в клубе не умеют ими управлять, а точнее делать хорошие трансферы. Да и тренер не тянет. челси яркий пример
+5
0
+5
Ответ Dato Gedenidze
Ну надеюсь что дела клуба будут поправлятся с новым владельцем, в отличии от Глейзеров которые рассматривают клуб как единственный способ заработать, у Рэтклиффа есть свой источник дохода, следовательно клуб будет менее зажат в рамки...
Тебе то какая разница? Это частный бизнес. Глейзеры не жалеют денег на трансферы - это всё что тебя должно волновать, аналитик 🫵🏽😂🤡 развелось любителей посчитать чужие деньги
+12
-8
+4
Ну надеюсь что дела клуба будут поправлятся с новым владельцем, в отличии от Глейзеров которые рассматривают клуб как единственный способ заработать, у Рэтклиффа есть свой источник дохода, следовательно клуб будет менее зажат в рамки...
+5
-1
+4
Ответ grek087
Да я бы так не сказал. Когда десятилетиями менеджерил Фергюсон всем все нравилось. Сейчас Перес в Реале творит историю. Дело не количестве лет у руля, а в качестве исполняемой работы. И это я исключительно про футбол
Мы же исключительно на спортивном сайте. Поэтому понятно что мы тут все исключительно про спорт пишем.)
+4
0
+4
Ответ Censormorum
Посмотрим что из этого выйдет. Что-то новое всяко лучше, чем беспросветное настоящее. И это я исключительно об МЮ.
А может пора уже и не исключительно про мю? А про нашу действительность?
+4
-1
+3
Ответ Anttii
Они не жалеют денег на трансферы, потому что это не их деньги. Под трансферы сверх доходов МЮ они открывают новую или продлевают уже существующую кредитную линию, причём в банках знакомых им структур. Естественно эти кредиты лежат на клубе, это не ситуация с Абрамовичем и Челси, когда из-за известных событий он простил 2млрд долга клубу при продаже.
Объём долгов не важен если ты можешь их обслуживать. Какая тебе как болельщику разница как люди ведут свой бизнес?
+2
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+2
Ответ Amalfitano
Тут смотря какая мотивация у Рэтклифа. Глейзеры ведь не беднее этого Рэтклифа, но дела вели из рук вон плохо.
Кстати, да, гарантий того, что Рэтклиф тупо не попилит доходы с клуба с Глейзерами, нет
+2
0
+2
Ответ Anttii
Они не жалеют денег на трансферы, потому что это не их деньги. Под трансферы сверх доходов МЮ они открывают новую или продлевают уже существующую кредитную линию, причём в банках знакомых им структур. Естественно эти кредиты лежат на клубе, это не ситуация с Абрамовичем и Челси, когда из-за известных событий он простил 2млрд долга клубу при продаже.
ну и как бы Абрамович - это просто кремлёвский гопник, который строил хорошую мину, зная что эти 2млрд у него отберут, пришлось их «великодушно простить»😂
+1
0
+1
Ответ Владимир Тарасенко
Холодильник не трогать!
До января его точно не будут трогать
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Ответ QWertY
Если Ретклифф первым делом не уволит Метро, то можно ставить крест и на нем
Поддерживаю. Если не первым, то одним из точно должно быть сделано.
+1
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+1
Ответ QWertY
Если Ретклифф первым делом не уволит Метро, то можно ставить крест и на нем
после стольких разоблачений от Атлетик думаю уволит.
Или сильно понизит.
+1
0
+1
Ответ Dred
после стольких разоблачений от Атлетик думаю уволит. Или сильно понизит.
Возможно про него и говорил Моур в своем интервью, что есть люди в структуре с которыми никогда не добьешься успеха.
А Арнольд, которого он похвалил, сам покинул клуб как только узнал, что его планирует сместить с должности
+2
-1
+1
Ответ Владимир Тарасенко
Холодильник не трогать!
Он забит игристым)
+1
0
+1
Ну наконец то! Жду кубок ФНЛ!
+1
0
+1
Ответ Censormorum
Посмотрим что из этого выйдет. Что-то новое всяко лучше, чем беспросветное настоящее. И это я исключительно об МЮ.
Важное уточнение )
+1
0
+1
🎉
+4
-3
+1
Ответ mr.snooker
Тебе то какая разница? Это частный бизнес. Глейзеры не жалеют денег на трансферы - это всё что тебя должно волновать, аналитик 🫵🏽😂🤡 развелось любителей посчитать чужие деньги
Они не жалеют денег на трансферы, потому что это не их деньги. Под трансферы сверх доходов МЮ они открывают новую или продлевают уже существующую кредитную линию, причём в банках знакомых им структур. Естественно эти кредиты лежат на клубе, это не ситуация с Абрамовичем и Челси, когда из-за известных событий он простил 2млрд долга клубу при продаже.
+2
-1
+1
Холодильник не трогать!
+2
-1
+1
Надо было такой заголовок:
Гарри Поттер купил МЮ 🔥
+2
-1
+1
Первым правильным решением будет продлить контракт с денхаком на 30 лет
+3
-2
+1
Если Ретклифф первым делом не уволит Метро, то можно ставить крест и на нем
+6
-5
+1
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
300 млн хватит только чтобы залатать дырявую крышу на олд траффорд и новую плитку возле бассейна в восстановительном центре
это первая часть
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