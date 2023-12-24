«МЮ» объявил о покупке 25% акций клуба миллиардером Джимом Рэтклиффом. Сделка оценена в 1,25 млрд фунтов

Джим Рэтклифф станет акционером «Манчестер Юнайтед».

Клуб объявил, что договорился о продаже британскому миллиардеру 25% акций. Сделка оценивалась в 1,25 млрд фунтов.

Сообщалось, что согласования с Премьер-лигой продлятся от шести до семи недель, прежде чем сделка будет официально закрыта.

Компания Ineos, принадлежащая Рэтклиффу, будет отвечать за футбольные операции « ». Сообщается о намерении инвестировать в клуб 300 млн долларов: 200 млн будут выплачены, как только сделку закроют, а еще 100 млн – до конца 2024 года.

– глава химической компании Ineos. Его состояние оценивается в 29,6 млрд фунтов, он занимает второе место в списке самых богатых людей Великобритании.

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