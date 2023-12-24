«МЮ» объявил о покупке 25% акций клуба миллиардером Джимом Рэтклиффом. Сделка оценена в 1,25 млрд фунтов
Джим Рэтклифф станет акционером «Манчестер Юнайтед».
Клуб объявил, что договорился о продаже британскому миллиардеру 25% акций. Сделка оценивалась в 1,25 млрд фунтов.
Сообщалось, что согласования с Премьер-лигой продлятся от шести до семи недель, прежде чем сделка будет официально закрыта.
Компания Ineos, принадлежащая Рэтклиффу, будет отвечать за футбольные операции «Юнайтед». Сообщается о намерении инвестировать в клуб 300 млн долларов: 200 млн будут выплачены, как только сделку закроют, а еще 100 млн – до конца 2024 года.
Джим Рэтклифф – глава химической компании Ineos. Его состояние оценивается в 29,6 млрд фунтов, он занимает второе место в списке самых богатых людей Великобритании.
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надеюсь, я правильные мысли выстроил в голове ))))
Или сильно понизит.
А Арнольд, которого он похвалил, сам покинул клуб как только узнал, что его планирует сместить с должности
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