«Милан» решил не увольнять Пиоли сейчас. Летом могут пригласить Конте
«Милан» решил не увольнять тренера Стефано Пиоли сейчас.
По данным La Gazzetta dello Sport, решающими стали телефонные звонки руководство клуба ключевым игрокам клуба и лидерам, которые в большинстве своем поддержали Пиоли.
Вероятно, Пиоли останется во главе «Милана» до конца сезона. Как отмечается, летом пригласить в клуб могут Антонио Конте, который находится без работы с марта 2023 года после ухода из «Тоттенхэма». Рассматривают также тренера молодежки Иньяцио Абате.
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Только Конте на это не пойдёт.
Кстати, Конте жалеет что ушел из Интера.
Если Индзаги заберут летом, то Конте вернётся в Интер.