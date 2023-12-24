«Милан» решил не увольнять Пиоли сейчас. Летом могут пригласить Конте

Теги Милан Стефано Пиоли серия А Италия Антонио Конте Иньяцио Абате Футбол

«Милан» решил не увольнять тренера Стефано Пиоли сейчас.

По данным La Gazzetta dello Sport, решающими стали телефонные звонки руководство клуба ключевым игрокам клуба и лидерам, которые в большинстве своем поддержали Пиоли.

Вероятно, Пиоли останется во главе «Милана» до конца сезона. Как отмечается, летом пригласить в клуб могут Антонио Конте, который находится без работы с марта 2023 года после ухода из «Тоттенхэма». Рассматривают также тренера молодежки Иньяцио Абате.

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31 комментарий
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Что? Конте? А смысл, если ему никого не купят?))
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То есть уволят тренера которому не нужны новые игроки ради тренера которому игроки нужны, но купить их не могут. Мудро, мудро. Я кажется что-то такое в Лондоне видел пару лет назад.
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Милан к большому сожалению после чемпионства не сделал шаг вперёд, а постепенно начал скатываться и по игре и по результатам. Очень жаль 😞
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про Конте конечно угар, там и на контракт нужно млн 15 € и на игроков не меньше 100млн, а Милан не тот клуб, который готов тратить..
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Ответ Не уверен!!
Что? Конте? А смысл, если ему никого не купят?))
Зачем он нужен? Крайне токсичный и истеричный тренер, которому нужны трансферы за сумасшедшие деньги, в каждое трансферное окно и если ты не выполняешь его неадекватные требования, он бросает команду.
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Оно и логично. Топ-4 и место в ЛЧ на будущий год даже с такой невнятной игрой Пиоли сможет обеспечить почти гарантированно. 1 и 2 место Интер с Ювентусом нет предпосылок достать, Наполи в кризисе, Рома с Жозе скорее всего будет больший упор на выигрыш ЛЕ делать. Аталанта без глубины состава, Лацио играет через раз, а Болонья с Фиорентиной могут не выдержать взятый темп, хоть и по качеству игры конкретно по Серии А они смотрятся гораздо симпатичнее Милана.
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Пиоли - один из лучших тренеров в мире прямо сейчас. Принес Милану Скудетто, после которого ему купили одного Де Кателаре в качестве усиления. В прошлом сезоне со скромным составом, без огромных трат и множеством травм вообще вывел клуб в полуфинал ЛЧ. Чего им ещё надо ? Летом продали одного из лидеров, набрали 20-летних котов в мешке и понятное дело начались проблемы. Он с Мусаахом, Йовичем и 37-летнтм Жиру должен конкурировать с Интером, у которого один из лучших составов в Европе ? В защите вообще Тео и Томори с юнцами какими-то собраны. В ЛЧ до последнего тура боролись за выход из группы. Плей-офф ЛЕ не самый плохой результат. Милану надо держаться за такого тренера. Он лучшее, что могло произойти с нынешним Миланом за долгое время. Быстро люди забывают хорошее. Ещё совсем недавно попадание в ЛЧ было мечтой, а сейчас и полуфинал воспринимают как должное
Жаль тех, кто полуфинал ЛЧ воспринимает как должное - все фавориты были в другой сетке.
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ну так логично. кого они сейчас зимой лучше Пиоли найдут?
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Пиоли - один из лучших тренеров в мире прямо сейчас. Принес Милану Скудетто, после которого ему купили одного Де Кателаре в качестве усиления. В прошлом сезоне со скромным составом, без огромных трат и множеством травм вообще вывел клуб в полуфинал ЛЧ. Чего им ещё надо ? Летом продали одного из лидеров, набрали 20-летних котов в мешке и понятное дело начались проблемы. Он с Мусаахом, Йовичем и 37-летнтм Жиру должен конкурировать с Интером, у которого один из лучших составов в Европе ? В защите вообще Тео и Томори с юнцами какими-то собраны. В ЛЧ до последнего тура боролись за выход из группы. Плей-офф ЛЕ не самый плохой результат. Милану надо держаться за такого тренера. Он лучшее, что могло произойти с нынешним Миланом за долгое время. Быстро люди забывают хорошее. Ещё совсем недавно попадание в ЛЧ было мечтой, а сейчас и полуфинал воспринимают как должное
+6
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Пиоли нельзя увольнять ни в коем случае! Команда не имея больших ресурсов, имея огромное количество травм ведущих игроков, на равных билась в группе смерти в ЛЧ и при этом успевала играть в Серии А. Поверьте, имея такие проблемы, не каждая команда смогла бы не посыпаться. Уверен, что как только разберёмся с травмами, Милан снова заиграет на своём уровне и мы пошумим в ЛЕ!
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Ибра наверное зарешал, писали что у него с руководством было совещание на тему увольнения Пиоли
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Пиоли - один из лучших тренеров в мире прямо сейчас. Принес Милану Скудетто, после которого ему купили одного Де Кателаре в качестве усиления. В прошлом сезоне со скромным составом, без огромных трат и множеством травм вообще вывел клуб в полуфинал ЛЧ. Чего им ещё надо ? Летом продали одного из лидеров, набрали 20-летних котов в мешке и понятное дело начались проблемы. Он с Мусаахом, Йовичем и 37-летнтм Жиру должен конкурировать с Интером, у которого один из лучших составов в Европе ? В защите вообще Тео и Томори с юнцами какими-то собраны. В ЛЧ до последнего тура боролись за выход из группы. Плей-офф ЛЕ не самый плохой результат. Милану надо держаться за такого тренера. Он лучшее, что могло произойти с нынешним Миланом за долгое время. Быстро люди забывают хорошее. Ещё совсем недавно попадание в ЛЧ было мечтой, а сейчас и полуфинал воспринимают как должное
ты ошибся чуточку, Милан в прошлом сезоне вышел полуфинал ЛЧ
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Ответ Alex Sarus
А в какой роли он вообще находится в клубе?
Вроде советник директора, или что-то типа того
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Ответ Сити 07
Если Милан купят шейхи по слухам, то деньги не будут проблемой для Конте
Это не те радушные шейхи, которые нашпигуют клуб деньгами аки Сити. Там вообще речь о миноритарном пакете акции и погашении кое-каких долгов.
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Пиоли - один из лучших тренеров в мире прямо сейчас. Принес Милану Скудетто, после которого ему купили одного Де Кателаре в качестве усиления. В прошлом сезоне со скромным составом, без огромных трат и множеством травм вообще вывел клуб в полуфинал ЛЧ. Чего им ещё надо ? Летом продали одного из лидеров, набрали 20-летних котов в мешке и понятное дело начались проблемы. Он с Мусаахом, Йовичем и 37-летнтм Жиру должен конкурировать с Интером, у которого один из лучших составов в Европе ? В защите вообще Тео и Томори с юнцами какими-то собраны. В ЛЧ до последнего тура боролись за выход из группы. Плей-офф ЛЕ не самый плохой результат. Милану надо держаться за такого тренера. Он лучшее, что могло произойти с нынешним Миланом за долгое время. Быстро люди забывают хорошее. Ещё совсем недавно попадание в ЛЧ было мечтой, а сейчас и полуфинал воспринимают как должное
В полуфинал. В финале играли Сити и Интер)
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Ответ Сити 07
Милан летом потратил 110 миллионов на трансферы, больше всех в Италии
отними 70 млн с продажи Тонали .
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Ответ Vlados 86
Это не те радушные шейхи, которые нашпигуют клуб деньгами аки Сити. Там вообще речь о миноритарном пакете акции и погашении кое-каких долгов.
Это перед покупкой шейхи погасят все долги, а потом купят Милан и начнут вливать деньги, я не знаю ещё ни одних жадных шейхов, у них нефтяная труба и денег не меренно ...
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Ответ Сити 07
Милан летом потратил 110 миллионов на трансферы, больше всех в Италии
Для Конте это не такая уж большая сумма. Особенно когда в атаке 38-летний Жиру и никому не нужный Йович. Придётся пересобирать команду под 3-5-2 и его хотелки.
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Ответ red hikkikomori
Ибра наверное зарешал, писали что у него с руководством было совещание на тему увольнения Пиоли
А в какой роли он вообще находится в клубе?
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Ответ Сити 07
Милан этим летом потратил 110 миллионов евро на трансферы, больше всех в Италии
Правильно. Потратил 110 миллионов и теперь года три не сможет никого купить.
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Ответ Не уверен!!
Что? Конте? А смысл, если ему никого не купят?))
Милан этим летом потратил 110 миллионов евро на трансферы, больше всех в Италии
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Хотят опять накупить Г, а Конте нужен чтобы из этой субстанции сделать конфетку.
Только Конте на это не пойдёт.
Кстати, Конте жалеет что ушел из Интера.
Если Индзаги заберут летом, то Конте вернётся в Интер.
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А по баблу сможете потянуть зп Антонио?)) Это самый главный вопрос.
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Если Пиоли уволят, то Милан тупо спустит все свои последние достижения в унитаз))
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Милан летом потратил 110 миллионов на трансферы, больше всех в Италии
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Конте это было бы очень круто 👍
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