Камила Валиева выступила с новым показательным номером под песню АИГЕЛ «Пыяла» – саундтрек к «Слову пацана»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева музыка Фигурное катание

Валиева представила показательный номер под песню из сериала «Слово пацана».

Камила Валиева стала бронзовым призером чемпионата России-2024 в Челябинске.

После завершения турнира фигуристка выступила с показательным номером под песню «Пыяла» группы АИГЕЛ на татарском языке.

Также в начале номера звучат песни Jony «Комета», «Моя Мишель» – «Зима в сердце» и «Альянс» – «На заре». 

Валиева выступала в больших наушниках и черных спортивных штанах. 

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81 комментарий
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Камила теперь пацан
Камила теперь с улицы
А кругом враги
+45
-7
+38
Ответ Viks
Комментарий удален модератором
Это вы про себя?
+34
-10
+24
Как обычно все напишут что не нравится, но наберется миллион просмотров))
+34
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+23
Уэнсдей конечно в разы была лучше.
+25
-6
+19
Боже, что за днищенские комменты? Было интересно, поставит ли кто-то под эту музыку программу :) получилось классно 🔥 чем больше в фк трендов используется, тем лучше для популяризации самого вида спорта 😉
+36
-19
+17
шедевр! ну вот пусть хоть кто то скажет что нет таланта! пусть попробует вякнуть про тмз! "да отсохнет его гнусный язык" (с) Как же она шикарна в катании! невероятна танцевально, пластично, руки! почему то так и думалось что возьмут Пыялу)) Ками с тренерами всегда на острие тренда. Она завораживает, она будет интересна и без прыжков! Хотя тут отлично прыгнула тулуп. Потому что линии, эстетика движения, кантиленность невероятная, сила, мощь, энергия, харизма! Вращения ее фирменные бомбические!! Скорость набирается тремя подсечками и катит через весь каток и обратно на одной ноге или в корабле бести. Очень танцевальна. В общем - браво, показалка как всегда - огнище! А Камила - талантище и явление! сколько бы не кидали в нее грязью недруги
+38
-24
+14
Хайпожорство 80 левела
+17
-5
+12
Номер не оставил равнодушным и это главное, сборище моралистов с лавочек у подъезда и из 8Б 😏
+28
-18
+10
Ответ Darth_Pershman
Эту группу вот уж точно не буду защищать, но они вроде как были вполне себе известны и до этого блатного сериальчика.
Но раньше Ками под них не катала, только сейчас на волне хайпа от сериала.
+10
-1
+9
Ответ Юра Плисецкий
Номер хороший. У Ками что-что, а показалки всегда классные. Но рекламировать блатную романтику я бы не стал.
Ну к сериалу отношения имеет то что музыка там звучала. Скорее она катает подростка из тиктока
+10
-1
+9
Ответ Viks
Комментарий удален модератором
Дед бухтит
+13
-4
+9
Ответ Юра Плисецкий
Номер хороший. У Ками что-что, а показалки всегда классные. Но рекламировать блатную романтику я бы не стал.
Эту группу вот уж точно не буду защищать, но они вроде как были вполне себе известны и до этого блатного сериальчика.
+8
0
+8
Ответ Viks
Комментарий удален модератором
Когда ничего сложнее тиктоков оценить не можешь… сочувствую.
+14
-6
+8
Камила катает так, что сразу хочется пересматривать бежать. ТШТ тоже молодцы, номер интересный, а это главное для показательного номера.
+24
-17
+7
Хореографию можно было лучше сделать. Но момент с хорео секвенцией просто роскошный. Под музыку очень красиво.
+14
-7
+7
Ками как всегда в тренде. Катает саму себя - подростка с накушниками. И как же красиво смотрится под татарский вокал
+20
-13
+7
Очень классный показательный у Камилы! 😍🔥
+21
-16
+5
Кстати концерты этой группы запрещены в РФ, но на первом сейчас её музыка играла)
+8
-3
+5
аааа!!😆😆😆
+10
-5
+5
Ответ garovatat
шедевр! ну вот пусть хоть кто то скажет что нет таланта! пусть попробует вякнуть про тмз! "да отсохнет его гнусный язык" (с) Как же она шикарна в катании! невероятна танцевально, пластично, руки! почему то так и думалось что возьмут Пыялу)) Ками с тренерами всегда на острие тренда. Она завораживает, она будет интересна и без прыжков! Хотя тут отлично прыгнула тулуп. Потому что линии, эстетика движения, кантиленность невероятная, сила, мощь, энергия, харизма! Вращения ее фирменные бомбические!! Скорость набирается тремя подсечками и катит через весь каток и обратно на одной ноге или в корабле бести. Очень танцевальна. В общем - браво, показалка как всегда - огнище! А Камила - талантище и явление! сколько бы не кидали в нее грязью недруги
а я вякну, что там как дела с допингом?
+15
-10
+5
Ответ rdyabin@icloud.com
Комментарий удален модератором
ахахах, в точку))
+9
-4
+5
Ответ Лакс
Хотелось бы однако под что-нибудь вечное на татарском языке или под народную татарскую мелодию, а не сиюминутный тренд.
Эта песня написана в 2020 году.
+6
-2
+4
Ответ Viks
Комментарий скрыт
Ага, надо было со спицами и недовязанным носком выступать.
+5
-1
+4
Ответ Lasto
Уэнсдей конечно в разы была лучше.
Потому что там не надо было ничего придумывать, все было готово и осталось только самую популярную хореографию прошлого года перенести на лед
+14
-10
+4
Ответ Lasto
Уэнсдей конечно в разы была лучше.
Уэнсдей это лучший показательный всех времен. Тяжело такое выдавать постоянно
+14
-10
+4
Хотелось бы однако под что-нибудь вечное на татарском языке или под народную татарскую мелодию, а не сиюминутный тренд.
+8
-4
+4
Блин, но вот откатал бы этот номер кто нибудь другой, не вышло бы так классно. Как и уэнсдэй много кто катал, а выстрелил прокат Камилы. Ну что тут скажешь, талант он и в Африке талант, такие талантливые фигуристки одна на сотни миллионов рождаются.
+15
-12
+3
Ответ rdyabin@icloud.com
Комментарий удален модератором
🤣🤣🤣 ага!
+6
-4
+2
Ответ garovatat
и что?)) а в сериале, который разрешен к показу на территории РФ. этот санд-трек заглавный. Не натягивайте
Но там они не упоминаются в титрах, а тут прямо на первом, федеральном канале звучит трек группы, нежелательной в РФ
+3
-1
+2
Камила опять всех взбудоражила.
Крутая показательная программа. В копилку к Уэнсдэй, ещё один хит.
+15
-13
+2
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