Камила Валиева выступила с новым показательным номером под песню АИГЕЛ «Пыяла» – саундтрек к «Слову пацана»
Валиева представила показательный номер под песню из сериала «Слово пацана».
Камила Валиева стала бронзовым призером чемпионата России-2024 в Челябинске.
После завершения турнира фигуристка выступила с показательным номером под песню «Пыяла» группы АИГЕЛ на татарском языке.
Также в начале номера звучат песни Jony «Комета», «Моя Мишель» – «Зима в сердце» и «Альянс» – «На заре».
Валиева выступала в больших наушниках и черных спортивных штанах.
Камила теперь с улицы
А кругом враги
Крутая показательная программа. В копилку к Уэнсдэй, ещё один хит.