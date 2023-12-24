КХЛ. «Авангард» против «Металлурга», «Спартак» сыграет с «Куньлунем», «Лада» примет «Автомобилист»

Теги Авангард Металлург Мг Северсталь Лада Витязь Спартак Автомобилист результаты матчей Динамо Минск КХЛ Адмирал Куньлунь Ред Стар Хоккей

«Авангард» примет «Металлург» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Спартак» сыграет с «Куньлунем», «Лада» будет противостоять «Автомобилисту». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Авангард – Металлург Мг
Дата проведения
24 декабря, 14.00, «G-Drive Арена»
Онлайн матча Видео

Спартак – Куньлунь
Дата проведения
24 декабря, 14.00, «Dvorets sports Luzhniki»
Онлайн матча Видео

Витязь – Динамо Минск
Дата проведения
24 декабря, 14.00, «Балашиха-Арена»
Онлайн матча Видео

Лада – Автомобилист
Дата проведения
24 декабря, 16.30, «Лада-Арена»
Онлайн матча Видео

Северсталь – Адмирал
Дата проведения
24 декабря, 17.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

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