КХЛ. «Авангард» против «Металлурга», «Спартак» сыграет с «Куньлунем», «Лада» примет «Автомобилист»
«Авангард» примет «Металлург» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Спартак» сыграет с «Куньлунем», «Лада» будет противостоять «Автомобилисту».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 24 декабря, 14.00, «G-Drive Арена»
- Дата проведения
- 24 декабря, 14.00, «Dvorets sports Luzhniki»
- Дата проведения
- 24 декабря, 14.00, «Балашиха-Арена»
- Дата проведения
- 24 декабря, 16.30, «Лада-Арена»
- Дата проведения
- 24 декабря, 17.00, «Ледовый дворец»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.