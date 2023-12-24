УЕФА примет решение по нарушениям ФФП и возможному отстранению «Барсы» от еврокубков в феврале

УЕФА расследует возможное нарушение «Барселоной» правил ФФП.

Каталонцы вместе с «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Миланом» подозреваются в несоблюдении финансовых правил УЕФА.

По данным Marca, УЕФА примет решение по «Барсе» и другим клубам в феврале 2024 года.

Ранее немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в УЕФА и каталонском клубе сообщила, что «Барселоне» грозит исключение из Лиги чемпионов с сезона-2024/25.

Причина возможного наказания – нарушение финансовых правил , по которым клубы обязаны компенсировать расходы соответствующим доходом. Всегда оценивается последний трехлетний цикл.

Источники в УЕФА заявили, что финансовые отчеты «Барсы» не в порядке. И считают, что клуб могут отстранить от Лиги чемпионов «на два-три года». «Чем больше финансовые потери, тем сильнее наказание», – сообщили источники.

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