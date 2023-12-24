Николай Валуев: «Футбол – спорт номер один в России. Как бы ни были интересны хоккей, бокс, фигурное катание, статистика показывает, что болельщикам больше интересен футбол»

Теги Николай Валуев премьер-лига Россия Сборная России по футболу Государственная дума КХЛ Политика Футбол

Николай Валуев назвал футбол самым популярным видом спорта в России.

«Спорт номер один в России – футбол.

Как бы ни были интересны хоккей, бокс, фигурное катание и другие виды спорта, статистика показывает, что нашим болельщикам больше всего интересен именно этот вид спорта», – сказал бывший боксер и действующий депутат Госдумы.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявлял, что самый популярный спорт в России – биатлон.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну теперь при встрече в думской столовой Роднина ему на лысину компот выльет.
Если конечно дотянется.
+17
-5
+12
Ответ Назар Игорь
Ну теперь при встрече в думской столовой Роднина ему на лысину компот выльет. Если конечно дотянется.
Журова коньком побреет,Карелин бросит через бедро. Третьяк клюшку в опу… ой что то я размечтался
+12
-1
+11
Чёртов гений!
+5
-3
+2
Да не может быть !
+4
-3
+1
Не мог..не мог он сам до этого догадаться...
+2
-2
0
Ротен уже услышал, позвонил и стрелу забил. Не факт, что явится. Но всё равно какое то опрометчивое высказывание
0
0
0
Ответ Delirium
Кто и зачем решил позвонить Николаю?
Мож Губерниев? он то думает самый интересный спорт это гребля.
+1
-1
0
Ответ Сергей Мартьянов
Николай , он мне кого-то напоминает. А да , это аналог Кличко , оба шипко умные и сотрясение у обоих было.
Николай поумнее вас
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий