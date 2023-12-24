Николай Валуев: «Футбол – спорт номер один в России. Как бы ни были интересны хоккей, бокс, фигурное катание, статистика показывает, что болельщикам больше интересен футбол»

Николай Валуев назвал футбол самым популярным видом спорта в России.

«Спорт номер один в России – футбол.

Как бы ни были интересны хоккей, бокс, фигурное катание и другие виды спорта, статистика показывает, что нашим болельщикам больше всего интересен именно этот вид спорта», – сказал бывший боксер и действующий депутат Госдумы.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявлял, что самый популярный спорт в России – биатлон.

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